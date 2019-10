蒙着良心的特首，how dare you？（文：呂秉權） (09:00)

保安局長李家超問:「但我哋諗番,依家香港嘅公共安全受到咁嚴重威脅嘅起因係乜嘢呢?」

李局長好意思問這「崩口」問題,how dare you?

起因就是你們!

行政長官林鄭月娥、律政司長鄭若驊和李局長本身,正正是問題和暴力的根源,是他們將香港帶入萬劫不復之地,令民眾互鬥,市民痛恨他們。

他們有事不問責,死站台上,「攬炒」港人。他們蒙着良心,禁止市民蒙面(包括學童在學校戴口罩),第一條惡法未除,即推第二條惡法,離地以為可以止暴制亂,實際是令局勢火上加油。

他們口口聲聲說外國有禁蒙面法,所以香港都可以有。那麼,外國有民選政府,香港有沒有?外國有民主制度、普選議會,香港有沒有?外國有獨立調查,香港有沒有?外國有機制趕走庸官昏官,香港有沒有?

外國的禁蒙面法,大都經過民選議會討論和投票,不是由行政首長以「朕即王法」或《緊急法》的方式即日通過的。特區政府如此誤導市民,how dare you?

令香港跌入萬丈深淵的行政長官林鄭月娥,是問題的罪魁禍首,how dare you?

當初,林鄭挾着建制派,希望以「快閃」方式通過《逃犯條例》修訂,出賣700萬香港人,向中央邀功。

人家講道理,她稱「全部都係廢話」;百萬人上街,她繼續去馬;6.12流血後,她只暫緩不撤回;200萬人上街,她依然故我;官逼民反,她讓警察做人肉擋箭牌;警暴,她包庇,民抗,她大大聲;死物,她關心,人命,她漠視;3萬人,她攬,700萬人,她攬炒;黑惡勢力,她縱容;年輕人,她說they have no stake in the society;遲了3個月,她才說「撤回」;五大訴求,她落閘;200萬人,她不聽,150人,她扮聽;人家叫她下台謝罪,她硬要在台上「贖罪」。

中共總書記習近平談為官之道時,要求官員面對失誤,要敢於承擔責任,要他們急群眾所急,主動為人民排憂解難,秉公辦事。

700萬人與3萬人 北京懂得選擇

林鄭月娥有承擔就應下台,為港人排憂解難則應回應五大訴求,秉公辦事就應成立獨立調查委員會。其實,北京對成立獨立調查委員會一直沒有封後門,官方說法是「現在不是時機」而已,因北京清楚知道絕大部分民意支持成立獨立調查委員會,連監警會主席梁定邦亦說不宜排除成立獨立調查委員會,700萬人與3萬人,北京懂得選擇。

在治港方面,林鄭月娥為習近平和全中國搞出一個前所未有的「大頭佛」,為國慶70年的中國添煩添亂,讓香港成為中共從未預期的「逢九必亂」,讓台灣愈走愈遠(藍營失勢),令飽受中美貿易戰之困和國內經濟下行壓力加大的中國腹背受敵,令習近平的威信盡失(因習自2007年起主管港澳事務,2012年後仍為港澳重大問題話事人)。

林鄭月娥,how dare you?

林鄭月娥如此「德政」,依內地標準衡量,一早已應被怒炒,她暫時被保,只是中央的面子問題,假以時日,她必定下台。

最近,內地對下台的中證監前主席劉士余完成調查,中紀委的通報指劉「公開發表不當言論,缺乏政治警覺和保密意識」。劉士余在2017年中共十九大的分組會議上,「落足鞋油」想擦習近平鞋,劉說薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、孫政才等人在黨內位高權重,既巨貪又巨腐;形容他們牽涉的案件是「陰謀篡黨奪權」,令人不寒而慄、觸目驚心。他力讚習近平有擔當及有政治智慧解決了問題,消除了黨的巨大隱患,挽救了黨、挽救了軍隊、挽救了國家,從全世界來講,同時挽救了社會主義。

以上的說法,即使是捧習,都被認為沒有政治分寸,泄露黨內秘密,令劉士余最終下台。

愈攬林鄭 愈攬炒自己

行政長官林鄭月娥8月曾對外國商界閉門對話,錄音經路透社流出。錄音中,林鄭僭越了中央軍委權限,說解放軍駐港部隊不會出動;另外,又某程度搬弄了港人和中央、北京和香港之間的矛盾。此等說法,尤其說話對象是外國人,相信並不符合相關政治紀律和分寸,單算這條,林鄭幾成下一個劉士余了。

香港之局,北京愈攬林鄭,愈攬炒自己,愈不回應五大訴求,只會愈來愈禍連中央。香港南大門失火,不想火燒京畿重地,是時候斬纜了!

作者是浸會大學新聞系高級講師