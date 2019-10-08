蒙面法之後（文：梁美儀） (09:00)

打開緊急法專權之門的鑰匙

有理由相信，禁蒙面法只是打開原已冰封50年的緊急法專權之門的一把鑰匙。此法賦予特首權力之大，一旦運用不當，絕對會成為打壓港人人權自由的「佛地魔」。

緊急法的啟動，亦可預見更壞的時間即將降臨。

9月25日，律政司長鄭若驊會見記者時，被問到有人建議引用緊急法就禁蒙面法立法時，她仍說要達到相關要求才可引用，亦要考慮對社會的整體影響，以及能否達到效果。

10．1國慶前夕，警方突公布新修訂使用武力的《程序手冊》，當中包括使用實彈槍械的內容。10．1當天，即有警員以實彈射擊一名18歲示威者。警方稱當時警員是被暴徒襲擊，生命受嚴重威脅下才開槍。

警員執行職務時因生命受嚴重威脅而以實彈射擊暴徒，豈不是到達動用緊急法的要求？結果在特首林鄭月娥赴京出席國慶活動後3天，政府便宣布啟動緊急法，這難免令人聯想，這是來自北京的旨令。

不過，對於一班早已帶着遺書與警對峙的示威者，怎會因禁蒙面法而退場。那接着事態會如何發展，或可參考與中央關係密切的全國僑聯副主席盧文端在9月刊出的一篇文章：「有人威脅說，如果港府引用緊急法，將會引起更大反彈和動盪。如果真的出現這種局面，那也就是說香港自己已無法控制局面了，到那時中央據基本法第14和18條有關規定出動武裝力量平亂，就不可避免了。」

作者是資深傳媒工作者