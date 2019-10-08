引蛇出洞？引火自焚！（文：劉進圖） (09:00)

蒙面法是經過精心計算的，完全符合北京過去數月定下來的底線，就是不出動解放軍、不宣布戒嚴，主要倚賴香港警隊執行香港法律「止暴制亂」，讓西方社會沒有藉口制裁香港，避免觸發資金外流、股市樓市暴跌。由於北美和歐洲許多民主國家有禁蒙面法，香港在經歷持續逾3個月示威衝突後立此規例，西方國家很難批評責難，只能呼籲雙方克制，以對話代替暴力。

蒙面法實際針對「和理非」支持者

蒙面法針對的，表面上是最激進的勇武抗爭者，實際上是站在後方的「和理非」支持者，但凡在政府部門、公營機構、中資企業、國泰匯豐等任職的黃絲民眾，假如繼續上街集會遊行，為勇武抗爭作掩護聲援，隨時被查被捕、被任職機構處分，日後返回內地時也可能碰到麻煩，這份威脅不容小覷，侵害了香港市民的言論自由權和私隱權。

蒙面法最大的問題在於動用50年來從未動用的緊急狀態法律，由行政機關頒布法規，立法會無權修訂或否決。雖然特首再三強調香港並未進入緊急狀態，又說會把規例交立法會復會後討論，但客觀事實是政府動用了緊急狀態立法權力，這立法權是《基本法》沒有授予行政機關的，這立法是沒有諮詢過市民，也沒有經過民選立法議員審議的。既然開了這個先例，就不會只做一次，就會陸續有來，這就形成了極大的不確定性。

北京主導治港政策 一步一步達成「攬炒」

如今，建制派議員和政府已在醞釀下一波的緊急法措施，已先後見報的包括延長拘捕至提堂時限、直接增撥預算予警隊、查封互聯網、押後或取消選舉，這個特權清單相信還會增加下去，直至香港的政治及經濟版圖起根本變化，北京能實現全面控制為止。

國際社會要研判的是，香港的法治和公民自由還剩下多少？香港的特殊地位還可否延續下去？所有跨國企業和國際金融機構都要認真評估風險，到底流動資產放在香港還是否安全？

勇武示威者花盡心力仍無法達成的「攬炒」目標，北京政法系統主導的治港政策正一步一步把它達成，歷史進程的弔詭莫過於此！

作者是資深傳媒人