取消區選 勢令政制一再崩潰（文：區諾軒） (09:00)

根據筆者所知，至今仍未有任何主張包圍、衝擊票站等於網絡流傳，我想民主派以至很多支持民主的港人，都不同意破壞票站，阻止選舉公正進行。反之，押後、取消選舉本身是破壞制度公信的行為，只會進一步打破市民對政治制度的信心。

取消選舉無補於事 更適得其反

民主制度要定期舉行開放平等的選舉，早已是國際共識。聯合國《公民權利及政治權利國際公約》列明，每個公民應享有在定期選舉中選舉和被選舉權。道理很簡單：政府一旦隨意延期甚至取消選舉，民意表達便可隨執政者心意調整，選民不知何時才能投票表態。所以一旦政府嘗試押後、取消選舉，都被視為嚴重違反選舉公正。烏克蘭去年因與俄羅斯爆發海上衝突，實施戒嚴，戒嚴期間不可選舉，被國內強烈批評是為挽救下滑的支持率而耍手段，令政府不得不把戒嚴令由60天縮短至30天，釋除疑慮。

林鄭月娥政府暨執政陣營在此刻竟考慮取消選舉，筆者看來不但無補於事，更適得其反。就算香港政治制度如何專制不堪，區議會選舉也算是現有體制的全民普選機構。何况長年由執政陣營把持，建制派來屆過半可以繼續做政府啦啦隊，輸了亦不見得推倒林鄭政權。人民選擇上街抗爭，是因為政府以至立法會已無法反映自己意見，無法從體制內解決政治矛盾，唯有訴諸體制外的途徑。

儘管如此，「兄弟爬山，各自努力」，很多市民本來亦期待透過區議會選舉這座山，來一次民意比併。一個合理的政府應要有胸襟接受任何選舉結果，制度才能完全。覺得票站有風險被衝擊便說取消，不是對市民沒信心，便是本末倒置，無視執政失誤導致民怨高企的本質，難免令人懷疑是因為害怕建制派大敗，才藉故取消選舉。

取消選舉，後果還會逐漸浮現。地方沒有代表，便無人為地方政治決定負責。1961年南韓朴正熙政變上台，取消地方選舉長達34年；馬來西亞獨立後維持威權專制，獨立第二年便以與印尼對抗為由中止地方選舉。前者民主化後過了首任總統任期才恢復，後者後來把所有地方政府轉由州政府委任。兩者都被批評出現地區代表真空，行政缺少地方問責性。

香港區議會純屬諮詢性質，但也無法否定區議員有處理社區矛盾、作政府施政與民意橋樑的功能。議席懸空，屆時區議會任何決策不就忽略該社區聲音？朝野缺乏健康競爭場所，教該區有意參選者等待再選舉前如何自處？更遑論取消選舉便要引用緊急法，本身便有很大爭議。

沙盤推演，只有一種情形會引致市民對選舉運作不滿——敢問特區政府，10月4日提名期起，打算取消多少名參選人資格？綜合過往劣迹，選舉主任羅織港獨罪名，主觀判斷參選人意願，或像朱凱廸參選村代表，要求回答標準答案；抑或良心發現，回復以往程序式批核而非篩選參選人，可以是很不同的處理方法。態度決定立場，愈多人被DQ（取消資格），不滿選舉運作的風險便愈高，因為市民只會感到選舉根本反映不了他的選擇。

政府取態 決定衝擊行為有多少市場

其實，五大訴求中的普選就算未能一蹴而就，政府對待參選人資格至少已反映是否願釋出善意。社會走向修和的路與否，分別在此。林鄭政府的取態，根本決定衝擊行為有多少市場。

作者是民主派立法會議員