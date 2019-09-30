對香港歷史、現實角色定位必須客觀（文：張釋之） (09:00)

筆者之所以在本文有限的篇幅中大段摘引上文，是因為有關論述實在不能不引起思索。如此拔高和神化香港角色，只能說，部分人因香港歷史上有過短暫一段經濟輝煌期，而陷入其中不能自拔，以致已然忘記了香港真實的前世與今生。

港英為生存 不得不遠離意識形態鬥爭

香港之所以獨特，並非一種在明確意識主導下追求的結果，而是統治者因應其特殊地緣政治經濟環境，順勢而為所造就的。所謂在冷戰年代「兩大陣營劍拔弩張，香港在波譎雲詭的地緣政治環境中，以其經濟身分周旋、溝通於各股勢力（美蘇、中英、國共，甚至南北）之間」，這個論述中，作為主體的「香港」到底所指為何？是港英政府？是港英政府之外香港的某種力量？還是作為那個年代並無任何管治上發言權的普通香港民眾？後兩者在當時的歷史時期，都是不可能有前述作為的，那就只有可能是港英政府所為。

港英政府如果對敏感的意識形態問題如此英明神武，那麼港英當局的權力來源，意即英國政府，為什麼反而不如其偏於一隅的殖民地當局一樣包容寬宏、舉重若輕，而是與西方陣營一同陷入與中國的意識形態鬥爭中不能超脫呢？如果不是香港的地緣現實，讓港英當局付不起在中國家門前玩意識形態鬥爭的代價，香港是不可能不與英國一致，捲入中英之間，同時也是世界範圍內意識形態鬥爭格局之中的。因此香港過去並非有意識地「逆世界潮流而行」，而只是港英當局為了自身管治下香港的生存，不得不選擇一條遠離意識形態鬥爭，以讓香港能在夾縫中生存的現實道路。

這裏既不存在抽象的一個「香港」，客觀上也沒有英明選擇的空間。說穿了，是港英當局在地緣政治環境下走了一條香港不得不走的路。所謂「香港逆世界潮流而行」，只是一個脫離歷史實際、虛幻的自我想像罷了。

香港脫離英國殖民統治才短短22年，普通市民開始擁有西式民主選舉的政治權利也只有幾十年歷史。如果在不長的時間內，就淡忘了自己從哪裏來、曾經是什麼樣，而自我神化，是不可思議的。

稱港為「意識形態戰線前鋒」 過分自戀

至於說冷戰結束後人人講經濟的年代，港人「又講起政治，化身為全球意識形態戰線的前鋒」，這樣的自我標籤，雖然很符合部分港人如今動輒以香港國際身分自豪的特徵，但只不過又同樣犯了過分自戀自重的毛病。

香港如今「逆歷史潮流而行」，部分人不惜破壞一切，以至要摧毁香港經濟，這份哪管身後洪水滔天的豪賭氣勢，倒可以稱得上是世界「前鋒」。但要說香港已「化身為全球意識形態戰線的前鋒」，則自我中心和自我膨脹的主觀成分遠大於客觀真實。

現在的「逢中必反」，雖然確實夠得上激進，但當中有多少是具備為意識形態而戰的清醒意識，多少是非理性的為反而反，還是有必要認真探究的。因為作為一個「全球意識形態戰線前鋒」的化身，應該是既具有深刻的意識形態認知和理想，也具備政治道義擔當的勇者。這是一個內涵深刻的角色定位。香港是否擔得起這個角色，不應由自己說了算，也不應隨口說了算，而應該出自客觀的公論。如果帽子戴得太大，隨時會遮蓋了自己的眉目。

激情後要選擇發展道路 須根絕幻想

香港畢竟不是少數人決意「攬炒」就由它完蛋算了的，香港社會在激情之後不能不面對發展道路的重新選擇。現實的選擇必須建立在對自身正確定位的基礎上，必須對香港有真實的反省與觀照，必須根絕不切實際的自我幻想。不顧香港的前世今生，提出一套連論者自己都被感動得忘了真假的香港論述，是無助香港未來發展的。不管香港未來怎麼樣，反正過去她並非「有意識地周旋、溝通於國際上各股勢力之間」，今天也並非就已是「全球意識形態戰線的前鋒」。至於未來的路，哪裏行得通，哪裏是死胡同，只能繼續探索，誰也無法過早斷言。

作者是新範式基金會資深研究員