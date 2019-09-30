社區對話 只是狗尾續貂（文：鄭立） (09:00)

為何會有這對話平台？還記得這個特區政府自招導致那麼多人死傷的「反送中」怎樣來的嗎？當時政府聲稱是為了呼應「尋求公義」的聲音，政府拿「順應民意」與「公義」當大旗，硬推一個極度不受歡迎的法案，不就是因為認為民意就是支持政府「尋求公義」，以及低估社會對此的反彈？

結果證明這完全是一個誤判。政府和相關高官一定很後悔自己當時做了這決定。但是會做出這決定，完全是因為港府對民意的判斷有極大誤差，而這個誤差存在了20年以上。我們這麼多年的政府決策，都是建基於錯誤資訊上，這恐怕已長期誤導了香港廿幾年的發展。

需畫蛇添足設對話平台 因議會功能被廢

現代的議會與選舉，本來功能就是反映民意，以及與人民對話。議員也就是民意代表，他們的工作本來就是去跟他的選民對話，代表他們在議會發言。議會本來就是「對話平台」。會需要一個畫蛇添足的對話平台，是因為香港議會的基本功能早就被廢掉。

功能組別的存在，令香港人在議會的選票並不等值，功能組別的一票價值遠比地方直選高。這已使香港社會發展上，利益緩慢地向着功能組別傾斜。而到2016年出現了DQ（取消資格）後，更直接將幾萬人的聲音從議會抹煞。就算拿一堆制度、法律當擋箭牌去解釋這些行為，客觀來說，香港市民這個連自己一票的聲音都不存在的議會，自然是徒具其形。

人類為何要有痛覺？神經系統在我們受傷和生病時，會讓我們感到痛楚，令我們感到不舒服，因為要提醒我們身體有不妥，或者我們做的事情正在令我們受傷。如果我們沒有這個神經系統與痛覺，我們就很容易令自己受傷、生病，以及做出自毁行為。痛覺有助人類生存，這是常識。而議會就是社會的神經系統，香港是個因為怕痛而主動廢掉了自己神經系統的殘障。

廢掉議會這種人類用了多年、發展了多年，精密而且長年行之有效的聽取民意架構，然後開一個粗糙原始的「對話平台」想要發揮此機能，本來已是狗尾續貂。當有數以萬計的人不吐不快的時候，還要讓他們抽籤並在重兵佈防下說話，只能說這不僅不會紓緩任何民怨，更只會激怒沒被抽中的那百萬人。

良心建議特區政府的高官，承認自己根本沒能力也沒資格擁有治理香港的權力，然後把所有財產捐給社會，雙膝下跪向市民謝罪，再住進劏房或公屋度過餘生，為自己挽回一點陰德，這樣比較好。

作者是專欄作家