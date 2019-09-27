從民調數字 看不同政見和年輕人的心聲（文：蘇鑰機） (09:00)

調查發現，被訪者自稱的政治取向是：本土派11%、激進民主派4%、溫和民主派36%、中間派22%、無政治傾向19%、工商派1%、建制派4%、親中派3%。若將本土派和激進民主派歸為一類，中間派和無政治傾向者近似，並結合建制派和親中派，加上溫和民主派，這四大板塊組成了香港目前的政見光譜。

溫和民主派部分看法與本土激進派相近

表1顯示這些群組對反修例事件的意見和行動。本土和激進民主派對主要訴求的支持率都逾九成，他們支持和平非暴力原則的比例很低，而且群組中差不多所有人都認為警方用了過分武力，卻不認為示威者用了過分武力。近九成人參與過反修例活動，過半數人曾在「連儂牆」留言及援助示威者，近半數人參加過較前線的行動，更有一成人與警方有衝突。他們對港府、中央政府、警方和落實一國兩制的評分都處極低水平，0分比率在70%或以上，對香港未來發展感悲觀，有一半人想過移民。

溫和民主派的看法，部分與本土和激進民主派相近，例如在訴求方面基本一致；但在非暴力原則卻不同：有三分之二溫和民主派人士對此有堅持，他們絕大多數認為警方用了過分武力，也有近三成人覺得示威者有同樣情况。他們有不少人參與了各種反修例活動。這個群組對政府、警方和落實一國兩制的評分也很低，擔心香港的未來，有三成半人表示考慮過移民。

中間派和無政治取向人士的各種看法，在比例上再減退，仍有七成人支持各項訴求。他們更堅持非暴力原則，認為示威者和警方用過分武力的比例相若。這個群組較少參與反修例活動，對政府、警方和落實一國兩制的評分明顯較高，但仍低於10分制中的5分，並有約三成人給予0分。

親中和建制派人士大部分不支持五大訴求，但仍有約四分之一人認同這些說法。他們極贊成非暴力原則，認為示威者用了過分武力，但不足一成人對警方持相同看法。他們完全沒有參與各種反修例活動；相反，有四分之一人曾出席撐警等集會。親中建制人士對政府、警方及落實一國兩制的評價達到約9分，對香港未來發展也有信心，很少人想過移民。

媒體使用方面，4個政見群組各有選擇，唯一相同的是大家都覺得媒體直播是最重要的資訊來源。本土和激進民主派覺得多種媒體都重要，用得較多社交媒體、「連登」和Telegram，而對傳統媒體的依賴最少。親中和建制派則不大重視媒體使用，相對較依賴傳統媒體，很少使用社交媒體和網上平台。

表2列出在不同時間市民的信任度等評價，從而可看到從兩年前到近3個多月來的變化。對特區政府、中央政府和警方的信任程度評分，兩年前仍有約5分，近月來明顯下降，跌勢到了8月才喘定，目前只有約3分。相反，0分比率節節上升，由約10%升至40%以上，警方的更接近50%。值得注意的是在5月及6月，特區政府的評分略高於中央政府，之後中央政府的信任評分反超前，可見特區政府因是今次事件的主要負責者，分數跌幅也就更大。

民意評分走勢向下

對於堅持和平非暴力原則，市民支持度下降了，由以前的約八成跌到現在七成。相反，曾考慮移民的市民則由兩成升至三成。政治取向方面也出現了變化，本土和激進民主派的比例上升，由不足一成升至一成半，溫和民主派也在6月份有明顯升幅。相反，中間派在同期急跌，親中和建制派也開始有些跌幅。

市民的政見是決定因素，年齡和教育程度也對事件的看法有明顯影響。愈年輕的市民愈反對修例、支持五大訴求、不堅持非暴力原則、曾參與反修例活動、對政府和警方信任度更低。他們較多屬本土派或激進民主派，喜歡使用社交媒體和網上平台。大專教育程度的人在不同程度也有上述取向。

大學生屬於15至24歲及有大專學歷，他們當中38%自稱是本土派、14%激進民主派、30%溫和民主派、16%中間派或沒政治傾向，只有3%親中或建制派。

本土和激進民主派當中，年齡以15至39歲為主（佔七成半），極少60歲以上人士；有六成人具大專程度。溫和民主派的年齡偏高，有三分之二人是40歲以上。中間派和無政治傾向者年齡更高，有四分之三屬40歲以上，教育程度偏低。親中和建制人士年齡最大，近五成屬60歲以上，另有三成介乎40至59歲。他們教育程度偏低，但也有四分之一人具大專學歷。

將15至24歲的人再細分作比較，可看到年輕次群組之間的分別。原來15至17歲者雖較少參與遊行集會和包圍等活動，但對五大訴求更強烈，而且有參與和警方衝突。18至19歲者最不認同非暴力原則，對中央政府、警方和落實一國兩制的評分最低。20至24歲者較多參與包圍及與警方衝突等行動。

危與機的思考

從民調數字清楚看到，香港社會群組嚴重分化和意見撕裂，差異主要源於大家的政治取向，也有不同年齡層及教育程度等因素的影響。從表1的政治光譜看，一方的本土和激進民主派只佔一成多，另一方的親中和建制派不足一成；溫和民主派加上中間派和沒有政治立場者共佔近八成，可說是代表主流民意。中間這兩大組別的意見是支持五大訴求、不贊成使用暴力、認為警方用了過分武力。頗多市民參加了不同反修例活動，對政府及警方評價甚低，同樣對落實一國兩制和香港前景缺乏信心。

下一步香港怎麼走？把握時機非常重要。9月初政府宣布撤回修例，明顯有些效果，信任評分止跌，甚至有些微回升。政府要正確了解問題根源，在未發生更不幸事故之前，迅速提出實質說法和行動，不然撕裂將更嚴重，更多人走向激進之路，政府及警方的評分會再現新低。今次反修例事件不單影響18歲以上的年輕人，中學生也正動員起來，反政府的行為更年輕化。如果事情得不到解決，將來的管治愈加困難。

要令社會重回正軌很不容易，一個關鍵是大家要有同理心。數年前年輕人以理想主義情懷爭取民主普選，今天他們拚命捍衛心目中的核心價值。政府應嘗試從年輕人的角度出發，了解他們接受甚至使用暴力的前因後果，及他們為何感如此憤怒沮喪，然後及時適切回應，或許就能與市民達到多一點「我們連結」（we connect）。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長