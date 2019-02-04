港人在北京眼中 也只是「yellow object」嗎？（文：曾志豪） (09:00)

2014年對待警方的濫暴，不論是朱sir還是「七警」，口徑都是「警員壓力大／只是為了控制場面／並非故意襲擊」，至少承認責任。2019年的口徑，便是完全否認，有不滿便投訴——如果你知道要投訴誰人的話。元朗暗角事件，就在這種制度完全包庇的情况下，發展為踢人變成「kicking a yellow object」，完全把「人」當成「死物」，更別提「yellow object」的「yellow」，有一種歧視黃種人的含義。

5年光景，警隊告訴你，「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化」的真理。你叫香港市民如何不對警隊反感？也難怪香港警察只能遠遁內地微博「取暖」。

不單警察視香港人為「object」，北京政權是否也一樣？如果當香港人是有血有肉有思想的「人」，便應該尊重「人」的想法，積極回應五大訴求，或者首要任務應該是「平息民怨」而不是「止暴制亂」。可惜，中港政權沒有視香港人為「人」，只是爭相以高壓手段試圖控制這件「object」。

研究「反蒙面法」和「緊急法」，毋須細節，單從大方向已經知道是一着臭棋，只會添亂而不是「制亂」。這兩個法案的態度就是「強硬」，解決提出問題的人。就算明知立法不能阻止市民抗爭，卻傳達了「重要信息」：政權是不會妥協退讓，只會強硬回應！

跟着便是教育局鼓勵書商「主動自願」把通識科教科書「送審」，由政府提供專業評審意見。即是，政府要政治審查教育領域，跟從大陸的一套做法：由娃娃開始狠抓政治問題。背後思維便是：教育出了問題，灌輸正確愛國教育，學生便不會作亂。

中港政府愈是強硬高壓，香港人對政權便愈是反感抗拒。而香港人愈反抗激烈，政權便愈要強硬。惡性循環，萬劫不復。香港人害怕「送中」，就是怕文明法治的香港會變成專制的內地。然而香港今天，警隊不受監管，人民的思想理念受控制，香港其實和實施了「送中」條例，還有何分別？

作者是傳媒工作者