意識形態問題 意識形態解決（文：李家翹） (09:00)

今年我在大學繼續講授文化政治學課。此課集中探討新自由主義，為學生介紹相關的理論視野，並剖析資本主義的最新發展。今年學校在動盪中開課，為使此課更能回應當下困境，我特意在第一課向同學提出一個觀察，希望他們以之作為貫穿全課的次主題，時刻思考。

我說：新自由主義的思想根源是凱耶克（Friedrich Hayek）的經濟理論，上世紀70年代末英國戴卓爾夫人和美國列根總統推動的新自由主義新政，將凱耶克的理論付諸實行。英美的改革，得到鄧小平的改革開放政策呼應，自此新自由主義浪潮席捲全球，沒有止息。新自由主義有幾個特質，包括視市場為分配社會資源的最有效機制、奉市場競爭為圭臬、國家對市場低度規管、國與國之間的自由貿易和資本流通等。新自由主義固然使被左翼政府窒息幾十年的經濟鬆綁，煥發市場活力，然而它帶來經濟不公，流弊叢生。

我問：在西方發達國家，近年發生的大亂局莫不由新自由主義引起的經濟問題導致。最近偶被提起的法國「黃背心」運動、2011年倫敦騷亂就是最佳例子。前者禍源於馬克龍政府的稅務政策偏袒富人，對窮人不利；後者因一宗警察槍殺非裔市民而起，涉種族問題，但其後研究發現最重要原因是社區內的貧窮。類似的動亂也在西班牙、葡萄牙、希臘等地發生過。為何西方社會的騷亂往往俱演變為搶掠店舖？因為抗爭者視之為挑戰新自由主義的「直接行動」（direct action）。困擾英國多時的脫歐問題、右翼民粹立場的特朗普當選美國總統，也是民衆對新自由主義下的自由貿易不滿的反彈。可以說，西方發達國近年面對的政治問題，其本質都是經濟問題。

香港政治問題不因經濟問題所致

香港是新自由主義全球經濟體系其中一個重要節點，在「世界最自由經濟體」的「讚譽」下，新自由主義的各種弊病皆在香港集中展現：極端的貧富懸殊、劇烈競爭和壟斷並存造成的階級固化、房產被熱錢炒賣、物業價格與市民負擔能力脫節等。

然而我理解所及，新自由主義的不公，幾十年來未在香港引發大規模社會動盪。最能挑動港人神經、觸發大型社會運動的議題，都涉中港矛盾。而中港間的矛盾，說到底是意識形態、價值體系、政治制度的矛盾。化為最簡單的理解，就是社會主義和資本主義的不相容。2003年七一遊行夾雜不少經濟民生因素，但它無疑是因基本法第23條立法，港人對「兩制」被「一國」蠶食、失去自由的恐懼而引發。往後的2010年反高鐵、2012年反國教、2014年雨傘運動，莫不如是。

一直有說香港是座經濟城市，這「神話」當然早已破滅。有趣的是，香港這座曾被論說為單純的經濟城市，它最重要的政治問題，竟不因經濟問題所致。能發動香港人積極參與政治的是意識形態、價值系統的問題。「反送中」運動開始以來，北京和港府皆力圖把之歸因於香港的「深層次矛盾」，以之為解決當下困局的出路，藉以迴避港人提出的意識形態方面的訴求。林鄭月娥辦的「對話」，不是為回應「五大訴求」，而是針對經濟民生議題。近日建制政黨和內地、本地官媒合奏，說要用《收回土地條例》徵地建屋，實行「鬥地主」。但主流民意對此倡議顯然不「收貨」，堅持「政治問題，政治解決」。

香港意識形態在全球社運的地位

香港和西方社會皆處新自由主義體系內，相較西方，香港人吃了更多新自由主義的苦果，但香港人彷彿無感於經濟的壓迫和不公，而更執著於意識形態的問題。為何如此？

這問題很值得深思，但我不可能在這裏提出解答。就此觀察，我反而想強調香港政治的意識形態屬性，在當今全球社運中的特有地位。

經過40年發展，新自由主義已一統全球，自從蘇聯倒台、冷戰結束，世人都以為意識形態的衝突和矛盾已不復見，邁向民主自由是大勢所趨。但香港「反送中」運動的爆發，以其聲勢之大，似在向全世界宣告意識形態問題仍是當務之急。「歷史終結」論不再具說服力，世界仍面對着「意識形態衝突」的大局。當柏林圍牆在1990年倒下，世界瀰漫一片樂觀情緒時，經歷過六四事件洗禮的香港人已開始了政治覺醒，時刻提防着極權的降臨。彭定康的政改，使港人對民主自由有所期盼。而2003年起香港一波又一波的民間政治動員，是人們對極權步步進逼的抵抗。

香港就是這麼獨特，它往往逆世界潮流而行。冷戰是講政治的年代，兩大陣營劍拔弩張，香港在波譎雲詭的地緣政治環境中，以其經濟身分周旋、溝通於各股勢力（美蘇、中英、國共，甚至南北）之間。此時它不講政治、身段柔軟，對敏感的意識形態問題包容寬宏、舉重若輕。而它也吃盡幾家茶禮，換來幾十年經濟榮景。冷戰結束，新自由主義無堅不摧向全球推進，人人講經濟，「姓資」、「姓社」不再重要，香港人忙於搵錢之餘又講起政治，化身為全球意識形態戰線的前鋒。

30年自由民主運動的延續和高峰

香港人孤軍作戰30年，其間思想潮流由大中華轉向本土，手段則由「和理非」（和平、理性、非暴力）演化為「和（和理非）勇（勇武）」兼備。但他們初心不變，就是對民主和自由的追求。到6月「反送中」運動如火如荼之際，才有西方評論說香港是自由對抗極權的前沿，大家同坐一條船。此時，香港人學懂了以流水般陰柔之勢，意志堅定地走下去，帶領即將重臨世界的意識形態之爭。

「反送中」運動的發生有其偶然性，但它無疑是港人始於1989年歷時30年的自由民主運動的延續和高峰。這場運動有世界性的意義，它絕非經濟問題，也非一般的政治議題，而是最核心的意識形態問題。北京和港府無法逃避。如何處理之，正預示着他們將以什麼面貌面向世界、走向世界。文明還是野蠻，騙不了人。

作者是香港中文大學政治與行政學系講師