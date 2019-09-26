美港關係的分水嶺（文：王慧麟） (09:00)

特朗普聯合國大會提香港 立場有變

我們對比侵侵對台政策的「熱心」，就難怪外界覺得侵侵政府對港政策的「冷待」。例如侵侵熱心高調簽署《台灣旅行法》，高調對台售賣武器，早前甚至邀請台方駐美代表出席聯合國大會等，可見侵侵政府對港政策似乎仍然相當冷淡。對比本月以來香港部分人士的熱情「擁侵」，可謂熱臉貼着冷屁股。

不過，素來奸詐多變的侵侵，早兩日的聯合國大會發言，居然不提台灣，反而忽然提到香港，而且在立場上有所轉變。在聯合國大會的發言上，侵侵大講「美帝第一」之偉論；提及中國的時候，卻一貫其強硬立場，指摘中國進入世貿後，既沒有像當時美帝政府的部分人士指出，會更開放及民主（他這句話似是批評美帝前任政府），反而有盜竊知識產權等行為，導致中美貿易逆差嚴重。然而他忽然詞鋒一轉，就談到香港。他提到兩點：其一，是有關北京需遵守《中英聯合聲明》有關保障香港自由、法律制度及民主生活的權利；其二，中國如何處理香港問題的手法，將好大程度上，被視為中國日後在國際社會上該擔當何種角色。侵侵說，全世界都期望，作為偉大領袖的習近平，如何處理香港問題。

侵侵的說法，與先前他的態度，以及史迪威的說法又有不同——

其一，他首次在對港政策上提到中英聯合聲明的重要。北京外交部近年對於中英聯合聲明的效力問題，有兩個不同說法。有時官媒提到聯合聲明是「歷史文件」；有時又會提到北京已經完成了聯合聲明內的義務，英國沒有權利藉聯合聲明批評北京等。但北京外交部的說法，顯然不為侵侵所接受。

其二，他不再提及之前所說的人道地（humanely）處理香港事務，但這是否代表侵侵不再要求北京人道處理香港事務？當然不然。侵侵提到北京要人道處理香港事務的時候，當時侵侵絕口不肯支持香港的「反送中」運動，他當時只是相信北京「人道」處理香港事務。時移世易，上月侵侵已明言香港的「反送中」運動與中美貿易談判掛鈎；而侵侵前日的發言，其實是北京需要就解決香港「反送中」運動交出實質解決方案。大家不要忘記，中美副部級談判剛在上周完結，會談進展不多。

料聯合國是美國干預香港極重要平台

美帝選擇在聯合國大會為香港問題發言，要向所有國家宣示，美帝願意「攬住」香港，已經不再是北京認為的中國內部事務，而且香港問題更是國際事務。

當然，侵侵究竟只是口惠而實不至，抑或只是講講算數，亦未可料。但聯合國在處理香港事務上，其實有好多角色。例如美帝及西方國家可以要求聯合國人權事務高級專員公署，又或藉安理會議決，在聯合國層面成立調查委員會又或事實調查（fact-finding）委員會，調查香港的「反送中」事件。又或者美帝等國家，亦可以利用國際人權公約（treaty-based）的投訴機制，例如按《公民權利及政治權利國際公約》第41條，就香港違反人權的情况向中國提出投訴等。

侵侵下一步怎麼走，除了在國內繼續利用《美國—香港政策法》干預香港之外，聯合國相信也是一個極為重要的平台。

作者是時事評論員