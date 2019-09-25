打地主不如售公屋（文：陳景祥） (09:00)

在北京眼中，當前這場街頭騷亂除了「五大訴求」，背後還有年輕人的「怨氣」，而其導因都是關乎經濟而非政治！

拿地產商祭旗 沒止暴制亂效用

早前富商李嘉誠公開發聲，希望執政者能對未來主人翁「網開一面」，隨即惹來「愛國愛港」社團及負責人全力痛擊，指李氏的言論是「暴朝警察施，惡向良民行」；有些評論則指李嘉誠是地產霸權的始作俑者，還翻出舊帳，指李氏的樓盤在經濟不景時也不會降價、向置業者「網開一面」！

李嘉誠被「批」之後，民建聯在9月11日以頭版廣告方式，要求政府引用《收回土地條例》大建公屋。民建聯指政府手上土地不多，短期可用作興建住宅的僅約500公頃，只及私人發展商已知土地儲備的一半，因此政府應引用《收回土地條例》，收回私人土地興建公屋。

民建聯「一貫立場」是反對引用《收回土地條例》，這次公開高調轉軚，明顯是轉變了立場，政圈內對此有不少揣測，但不管目的是什麼，把矛頭指向地產商是很明顯的。

隨之而來的，還有政府「忽然刊憲」急推空置稅，在本立法年度首次立法會會議後，即提交議會審議。空置稅是林鄭月娥去年6月公布6項房屋政策新措施的其中一招，向空置逾一年的一手樓單位徵「額外差餉」，徵收率劃一為200%，矛頭也是對準地產商，目的是「逼」他們盡快推出單位。

拿地產商祭旗，不會有太多反對聲音，但對當前「止暴制亂」不會有什麼效用，對爭取民心同樣起不了什麼作用，只是政府想顯示自己仍有些作為、希望能「做啲嘢」，如此而已。

土地房屋肯定是香港的深層次問題，是社會矛盾的根源之一，但「打地主」、徵空置稅、引用《收回土地條例》，都是宣傳虛招、遠水救不了近火，港人感受不到即時利益，對解救目前政府的困局更是一點作用都沒有。

租者置其屋最立竿見影

在房屋問題上最立竿見影的，是政府恢復「租者置其屋」計劃（即政府出售公屋），並把規模擴大，提供補地價更大折扣，還富於基層市民，令更多公屋租戶可以成為「真業主」，令他們可以在二手市場出售及購入更適合自己的單位。

出售公屋的好處是見效快、容易做（政府已經做過），基層市民又得到實益，何樂而不為？

租者置其屋是政府在1997年推出，旨在為滿足公屋居民置業需求，租戶可以低廉價錢購買現住的單位。房委會當年選定在1982至1994年期間落成的39個公共屋邨出售，合計約 183,700個單位，結果反應良好，計劃持續了8年，房委會一共出售了約135,300個單位（至2017年6月），平均認購率達 74%。

按政府當年的計劃，是在1998年至2007年間，向公屋租戶出售不少於25萬個租住單位，但結果計劃在2002年11月因政府改變房屋政策而終止，原因是政府不願再「干預」房地產市場，故此決定停建居屋，也停止了出售公屋計劃。

雖然停售了多年，但公屋居民仍然支持該計劃，據民主黨今年4月的調查，近六成人表示會考慮購買自住的公屋單位；民建聯今年7月的調查，則有近87%受訪者支持重推租置計劃。

民心所向，置業仍然是大部分香港人致力追求的目標，對基層市民來說，有什麼比「用合理價錢」就可圓置業夢更實惠？打地主都是為了分田分地，香港的制度做不到如此「均富」，但如果只打地主而無「財」可分，民眾又怎會支持？

公屋本來就是財富再分配的一項政策工具；香港一直「行之有效」的公共理財就是低稅制、然後以房地產收入支持興建公屋及其他資助房屋。自首任特首董建華之後，歷屆特區政府都不再為港人置業比率設下指標（董建華八萬五建屋計劃目標是七成人有自置居所），然而房屋策略仍會訂下每年私人樓和公營房屋的供應量，政府繼續興建出租公屋，但港人的置業願望從未改變過。

反對「租者置其屋」的其中一個理由，是政府的公屋政策應該是為低收入階層提供住所，把公屋出售之後會減少房委會收回的單位數目，拖慢了輪候公屋市民上樓的時間。事實卻是，2002年終止出售公屋之後，輪候公屋時間不但沒有明顯縮短，近幾年更不斷惡化，平均輪候時間已達5.4年。事實證明，終止出售公屋計劃無助縮短公屋輪候時間，公屋問題在整體供應量追不上需求，與出售計劃無關。

房委會不願重推租置計劃的另一原因，是指屋邨管理會變得複雜，居於自置單位和租住單位的住客「受不同的管理措施規管，情並不理想，例如管理扣分制只能處理出租單位，結果是未能全面有效管理屋邨」（見 2012年1月政府答立法會質詢）。這些都是技術問題，不應成為阻礙計劃的理由。

出售公屋應成房策「重中之重」

出售公屋目標是助民置業、還富於民，政府如果重推計劃，應該做得更進取，包括提供更大的售價折扣（可按戶主入伙時間而下調，應可低至市價的10%），鼓勵銀行提供更佳的按揭條件（更長的還款期）；更重要的，是研究一個更能負擔的補地價方案，令出售公屋可以有更活躍的二手市場，公屋業主可按自己需要，在二手市場找到更適合自己的單位。

房屋是民生問題，也是政治問題，經歷反修例風暴之後，特區政府民望重挫，高度爭議的東大嶼填海、公私營合作發展新界土地等，都會遭遇重重阻力。現在由政黨倡議的《收回土地條例》，在補地價時也會觸發「是否益地產商」的爭議。而且，這些方法沒有幾年甚至上十年都看不見成果。唯獨出售公屋阻力少、收效快，又有民意基礎，不但要恢復，更應擴大規模，成為政府房策的「重中之重」。

作者是資深傳媒人