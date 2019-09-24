民意何價（文：梁美儀） (09:00)

兩場選舉在即，也基於實際政治需要，政府總不能一直無為而治。林太為展示願意聆聽民意，特別設立「對話辦公室」，並舉辦地區對話會等。不過以林太現時聽不進逆耳之言的狀態觀之，可預見這類對話會作用有限，「騷味」大於一齊。

近日，政圈吹風指林太將於下月公布的施政報告就房屋問題提出大膽建議，或建議引用《收回土地條例》，收回大面積新界土地以興建公營房屋，改善年輕人上樓無望的問題。

這不是可悲還是什麼？一年前，土地供應專責小組就如何為香港覓地建屋諮詢公眾，曾進行全港電話民調，結果顯示近八成受訪者認為應發展新界棕地，六成人認為應「利用私人的新界農地儲備」發展公營房屋。當時有不少意見提議政府利用收地條例，盡早從囤積大量新界農地的發展商手中收回土地發展。

當時林太怎樣回應？她說即使自己有膽動用《收回土地條例》，但土地擁用人可以司法覆核告政府，一場官司可以打很長時間，所以不能隨便使用。哪管民意有多清晰，她就是堅持不能動用這把「尚方寶劍」。

如今社會動盪，「止暴制亂」任務達成無期。無計可施下，林太是否為扭轉民意，不惜打倒昨日的我，提出引用《收回土地條例》收地建公營房屋？

如果真的如此，不禁要問：究竟在林太心中，民意何價？民意本來早已清楚擺到她面前，但她偏偏一意孤行、堅持己見；到社會氣氛壞透，政治盟友面對選戰，成為前所未有的懼戰哀兵，她才忽然「接納民意」，豈不哀哉。

要是3個月前她願順民意撤回逃犯條例修訂，如今已是另一景象。

作者是資深傳媒工作者