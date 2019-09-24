失定海神針 招群魔亂舞（文：劉進圖） (09:00)

以何君堯議員發起的上周六全城清潔行動為例，便是典型的挑動矛盾、添煩添亂。何君堯有某些中聯辦官員在背後撐腰，政壇中無人不知。7月21日元朗白衣人恐怖襲擊市民一役，何被拍攝到為白衣人打氣勞軍，惹來全城質疑。他非但不知收斂，反而主動出擊，發動愛國陣營民眾周遊各區，假「清潔街道」之名，行拆除「連儂牆」之實，蓄意挑釁示威者一方，險些釀成廣泛流血衝突。這種毫無必要的挑釁，選在特首積極推動社區對話之時進行，豈非自打嘴巴、自亂陣腳？

18區的「連儂牆」，儘管愛國陣營看來刺眼激心，卻有重要的宣泄民眾情緒作用。如果把所有和平表達訴求的渠道封堵，只會刺激更多市民走向激進，對平息亂局毫無好處，這是基本政治常識。而且，政府行政部門沒有着急清拆，也是按章辦事。這類「亂貼街招」的瑣屑違規活動，向來不是行政當局須優先處理的事項。倘若因建制派關注便急急清拆，或者選擇性執法，只拆示威者張貼的物品，只會引發更大爭議。

而且，在局勢扭轉前，清拆只會促使同情示威的民眾繼續張貼，甚至「撕一貼十」，效果適得其反，這也是公共行政基本常識。何君堯不懂得這些常識，並不令人奇怪；他背後的中聯辦官員也不懂嗎？或者雖然懂得，為求政治正確，也裝作不懂？

更關鍵的是，為何特區政府無法阻止這類發動群眾鬥群眾的行為？為何建制派議員可以肆無忌憚地自組執法隊伍？為什麼繼元朗白衣幫後，還會出現港島藍衣幫、北角福建幫，公然挑戰法治？策劃及「祝福」這些行動的人，難道估計不到，示威者會以暴力回應，假「私了」或「以武制暴」等名義反擊？這對「止暴制亂」絕無好處，只會催生更多暴力，徹底破壞香港的文明與法治。

港高度自治變形 政府成跛腳鴨

除了何君堯挑釁事件，還有中國官媒尖銳攻擊港商李嘉誠；國家民航部門咬着國泰航空不放，逼其繼續藉解僱打壓員工表達自由；中資證券行以拒絕續租向太古集團施壓。這些新聞近期密集出現，加上特首對商界解說錄音外泄，內容盡顯她處處受制、無可奈何，令人擔憂北京正全面介入香港政治及經濟運作。特區政府的所謂「高度自治」，已經徹底變形走樣，即將變成「跛腳鴨」政府。

政府自治權與公信力被廢，香港猶如失去定海神針，必然招致群魔亂舞。今夏的亂局恐怕會不斷延長，成為新常態！

作者是資深傳媒人