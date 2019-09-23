改革土地制度 解決房屋問題（文：葛珮帆） (09:00)

近來，「解決深層次結構矛盾」日益成為社會熱點話題。而土地房屋供應問題，就是社會深層次矛盾之一。對此，筆者認為，特區政府與香港社會均必須以務實理性態度看待目前面臨的種種困難，以「大破大立」的精神全面推動社會改革，對症下藥，方能使一國兩制行穩致遠。

如何「大破大立」？以公私營房屋供應為例，政府去年宣布修改《長遠房屋策略》內公私營房屋供應比例，由「六四比」改為「七三比」。雖然此舉展現了政府增加公營房屋供應的決心，但由於沒有新增土地配合，也只是畫餅充飢，因為按政府現時掌握的土地，未來10年間只能興建約24.8萬個公營房屋單位。比「長策」10年建31.5萬個單位的新目標，相差高達6.7萬個單位，依然缺口很大。

政府須認真考慮使用收地條例

筆者認為，香港缺乏土地建屋，必須從在新界囤積最多農地的地產商入手。現時政府短期最主要的住宅用地總量也只是500公頃，僅及私人發展商已知土地儲備的一半。地產商自1980年代開始以低價收購新界農地，但不少一直是閒置或荒廢狀態，在本港近4400公頃農地中，有過千公頃屬於四大發展商。對此，政府必須認真考慮使用「尚方寶劍」，即《收回土地條例》來盡快解決土地供應問題。即使收回十分之一，也有過百公頃土地，依然可以解決市民之急。

但是，有反對派議員指摘批評筆者所屬政黨要求政府引用《收回土地條例》來收地建屋，認為此舉為「轉軚」，原因在於今年1月立法會辯論一項由民主黨議員提出的「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」的動議。但在其動議中，該名議員卻要求特區政府與中央政府協商，將駐港部隊軍事用地釋放為房屋發展用途，因此筆者所屬政黨才投出反對票，如今卻反而遭到誣衊，簡直是罔顧事實、不可理喻。

應研究立法阻囤地投機

除收地外，特區政府應盡早研究有關立法，阻止囤地投機行為，例如可參考南韓首爾或中國內地的做法，對長期荒廢農地的擁有人開徵懲罰性的稅項，且稅率可按空置年份增加而上升，甚至不續約到期的地契以收回土地，將「發展審批地區圖」的覆蓋範圍擴展至新界所有農地，使新界農地盡數納入政府規管，從而打擊日益嚴重的閒置土地問題。

要落實《長遠房屋策略》的供應目標，必須有充足而穩定的土地供應，否則一切只屬空談。同時，筆者所屬政黨亦支援當局推出「土地共用先導計劃」，以利用私人業權人的土地興建公營房屋。「土地共用」與引用《收回土地條例》並無衝突，不存在前者取代後者，或政府放棄使用公權的假設。但推行「土地共用先導計劃」透過公私營合作模式發展土地，必須設立一個公開透明、認受性高，且可以受公眾監察的機制，才可以真正消除市民憂慮。

特首林鄭月娥表示，會在10月出台的施政報告推出一些「大膽措施」，以處理不同社會問題，房屋問題自然是重中之重。但是，解決房屋問題絕不能再小修小補，政府現在就應坐言起行，改革土地制度，在短、中、長期都要持續增加本港房屋供應，穩定樓價，從結構上改變現狀，解決社會積下的怨氣。

作者是立法會議員