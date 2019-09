北京的香港難題（文：孔誥烽） (09:00)

長輩不接受北京鎮壓香港有顧忌

當時有學者前輩立刻在社交媒體批評我這個論點,說中共什麼都敢,不會害怕失去在香港的經濟利益,一定會強硬收拾香港云云。前輩表示我很「書呆子」地假設習近平是理性的,實情是「習帝看來已狂」,香港對他帶來太大威脅,所以會不惜一切地血腥鎮壓,肯定比對付疆、藏更狠。

這種觀點,在香港的長輩、老人中間十分普遍,更具體的體現就是我們常常聽到的「抗爭超越『和理非』(和平、理性、非暴力)解放軍便會血洗香港」論,和「你怎樣抗爭北京都不會在群眾壓力下妥協」論。「反送中」抗爭展開了超過100日,政府從暫緩《逃犯條例》修訂到表示準備正式撤案,示威者衝過了一個又一個樽頸,但解放軍在深圳操來操去,都還未揮軍鎮壓香港「暴徒」。更要命的,是林鄭月娥竟在流出的與商界對話,明確透露北京為維持香港用長時間建立的國際形象與金融中心地位,「絕對沒有計劃出解放軍」(has absolutely no plan to send in the PLA),因這樣「代價太大」(the price would be too huge to pay)。

當然,香港形勢發展仍十分複雜,最後會演變成怎樣,誰也無法預料。對於未來,大家還是要小心至上。但過去100多天的發展,還是印證了我最初的判斷。如果示威者當初根據相反的判斷做事,害怕激怒中央,修例恐怕早已通過。特區警隊現在便不是忙着「止暴制亂」,而是忙着執行北京要求,抓人移交到大陸。

當然,還有很多人會覺得中國依靠香港的金融中心地位,只是一時;香港作為中國企業與富豪藏寶集資地的功能,早晚會被深圳或上海取代。在「反送中」如火如荼時,8月18日北京公布要將深圳建設成「中國特色社會主義先行示範區」,說要盡快提升深圳的金融中心功能。很多論者認為中央對香港的反叛已失去耐性,現在要加快將深圳取代香港了。

深圳上海不可能取代香港成世界金融中心

結果,這種「香港金融中心地位將被深圳取代」的論點,最近又被香港交易所收購倫敦證券交易所的嘗試篤爆了。9月11日港交所忽然公開要收購倫交所的計劃,這個突如其來的消息令一些大中華長輩十分興奮。港交所行政總裁李小加稱交易是「世紀聯姻」,在他發布消息的網誌〈踏上「連接全球」的新征途〉中,李指出交易「是香港國際金融中心不斷深化提升連接東西方橋樑作用的標誌性舉措,同時也可能蘊含着未來國際金融結構大變革的蛛絲馬迹」,十分豪氣。

一些評論指出港交所這個十分突然的動作,很可能是為中國急忙找能替代香港的後備金融中心,為一旦香港金融中心地位在最近的政治危機和美國未來的可能制裁摧毁,中資仍有可靠和具規模的金融窗口從世界集資舉債。

結果大家討論了一天多,9月13日倫交所便斬釘截鐵表示不接受收購。倫交所在有關決定的聲明稱呼港交所的收購提議是「不請自來的,初步的,和有極高前提條件的」(unsolicited, preliminary and highly conditional),所以董事會一致否決收購案。

倫交所給港交所詳列拒絕交易理由的公開信,腔調更是不甚客氣。信中說倫交所對港交所在私下提出收購建議後兩天便單方面向外界公布,感到「十分驚訝和失望」(very surprised and disappointed)。信中說交易對倫交所股東沒有吸引力,而且有極大風險,因港交所的不尋常董事會結構(unusual Board structure)和港交所與香港政府的關係(your relationship with the Hong Kong government;港交所董事會有逾半成員由港府委任或批核),將令交易在被英國金融監管機構和美國外資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)審核時,遇到極大困難。

這次港交所豪氣提親,卻被對方光速拒絕。《人民日報》發表評論,將倫交所擔心港交所與國際形象正在插水的特區政府關係太密切所以拒絕收購,說成是倫交所因為香港「暴力不斷」和「『港獨』言論甚囂塵上」所以拒絕收購。無論如何,港交所在香港政治危機還在深化時忽然急着提出收購倫交所,也是篤破了「香港很快便可被深圳或上海取代」的神話。

港一旦被毁 中國資金將跑離中國更遠之地

如果深圳和上海真的能輕易取代香港,那麼香港一旦失去金融中心地位,國企去深圳或上海融資,國際投資者和金融機構便自然跑到深圳或上海。但事實是中央政府大力吹噓了很多年的深圳前海自由貿易區,一直都了無起色。上海自貿區更在最近被外媒發現已經十室九空,凋零荒蕪。沒有香港的司法獨立、資訊自由和國際承認的自主自治,大陸沒有一個城市能成為國企向全世界融資的金融中心。香港一旦被毁,中資和為中資服務的國際金融機構只能找離中國更遠的金融中心進行交易。你試試問把財富放了在香港的中國富豪和企業,一旦香港不再安全,他們會將資金運回大陸,抑或會將之運到新加坡、英美等離中國更遠的地方?其實不用問,你也知道答案。這應該便是港府和港交所企圖控制倫交所的底蘊。

最有趣的是,重慶前市長黃奇帆最近在一個論壇否認「北京要以深圳取代香港」的說法,明言「即使再過20年、30年,上海、深圳、青島,或者其他城市,它的經濟總量哪怕是香港的兩倍、3倍,甚至是5倍,香港的地位照樣是不可替代的」,因為香港的金融中心功能乃來自一國兩制。

香港作為中國與世界的金融樞紐和門戶地位,無可替代。這個不爭的事實,北京應該也心知肚明。利用「香港已對中國經濟無用所以不怕血腥鎮壓」論對港人展開心理戰,已被年輕人看破手腳,他們也不怕提出「攬炒論」來回應。特區政府和北京與其繼續自欺欺人,不如爭取時間實事求是地尋找危機根源與解決方法,對大家才有好處。

作者是美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授