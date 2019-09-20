特首及司局長落區 所為何事？（文：周永新） (09:00)

政府與市民溝通渠道淤塞不通

筆者的看法是，現在政府與市民的溝通渠道，不止嚴重淤塞，很多時更是無渠道可言。筆者過往差不多40年的公職生涯中，曾是20多個諮詢委員會或法定組織的成員，見證了政府的諮詢架構從盛轉衰的不同歷程。在立法局於1991年引入直選議席前，政府的諮詢組織發揮的作用，可說達到最高峰。借用中文大學前校長金耀基教授的說法，是政府推行「行政吸納政治」的全盛期：政府透過分佈各行各業的諮詢組織，不但羅致了社會上眾多精英為政府服務，且透過他們蒐集市民對政府施政的意見，不待民怨達到沸點，即可適當回應，避免社會出現震盪。當然，精英的意見未必能夠常常做到下情上達，政府的回應也不一定到位，所以民怨還是會有的，間中也會爆發成為騷亂。但整體而言，諮詢架構提供了政府與市民溝通的渠道，政府不至於在訂立政策前完全聽不到市民的聲音。

諮詢組織從盛轉衰的歷程

到政府引入代議政制，特別是立法局有了直選議席，諮詢組織的作用便完全不一樣了！1992年，筆者是社會福利諮詢委員會的主席，猶記得最後一任港督彭定康上任後，曾與委員會成員見面。當中彭定康問委員：「你們有多少代表性？」（How representative are you?）委員們實在無言以對！從此，筆者知道，只要區議會和立法局／立法會的代表性愈來愈強，器重一時的諮詢制度將會逐漸衰落，甚至到了可有可無的地步。諮詢組織不再是政府與市民溝通的渠道。

除諮詢組織外，政府早於上世紀70年代初，在民政署轄下設立「民政主任」（City District Officer），作用是在地區層面推廣和宣傳政府的政策，及與地區組織聯絡，探測民情並定期向上級匯報，以供政府制訂政策時參考。區議會成立後，民政主任的角色改變了，畢竟區議員才是居民的代表，他們是政府與市民之間的溝通橋樑，他們有責任反映居民的意見。因此，當政府有新政策出台，負責的官員總要到18區區議會推介，回答區議員提問。區議會與政府建立的對話平台，能否取代以往民政主任的角色，不少評論都有疑問；特別是區議員對政府政策的意見，又有多少是市民的聲音？區議員反映的，是市民的看法，還是所屬政黨的立場？

光明正大與市民溝通

自8月底開始，為了履行特首的承諾，司局長落區與市民座談，但安排的都是建制派組織的「繼續前行系列」，結果淪為與「自己友」對話，距離與市民溝通的目的甚遠。而特首於上周快閃探訪安老院，今周則邀約區議員見面，可惜出席的又離不開「同聲同氣」的區議員。為什麼特首與市民對話不是閉門，就是偷偷摸摸的？為什麼不可以光明正大地在公開場合坐下來對話？特首早前的解釋是，如果她這樣做，必然會引來大批示威者包圍和抗議，所以她要與市民溝通，只好避免在公開場合出現，連傳媒也不通知。

不過，完全不見市民實在說不過去，况且特首早在7月答允與市民增加溝通，又說要構建對話平台。終於，特首宣布設立「對話辦公室」，而她和司局長與市民對話的形式，可採用以下3種方法：一是如以往的與一二十人閉門會面；二是落區與市民見面，市民可自由報名參加，名額約200人；三是類似香港電台過去舉辦的「眾言堂」，市民被抽選後應邀參與。據報道，特首準備在9月26日落區出席首場「社區對話」，到時不知能否為特首與市民溝通打出缺口？

其實，要等到特首下令，司局長才落區與市民對話，實在是一大諷刺！與市民溝通，怎麼看也是負責制訂政策的司局長日常該做的事。過往沒有做，是他們失職。司局長現在受命落區與市民溝通，雖說亡羊補牢，但他們願意踏出這一步，筆者是歡迎的。至於司局長如何做好與市民溝通的工作，筆者有以下建議——

司局長如何做好溝通工作

第一，對話雙方必須有對等的地位，否則不會有真誠的溝通。過往官員與市民對話，往往是訓令式的，就是官員有話說，市民只有聽的份兒，這不是溝通。另一邊，市民約見官員，很多時只是不斷的申訴，甚至咒罵官員諸多不是，官員連解釋的機會也沒有，這也不是溝通。筆者說過，溝通是雙向的，對話雙方必須是對等的，各有發言的權利和機會，對話才有意思。

第二，溝通只是一種形式，對話的內容才是溝通的實體。現在特首着令司局長落區與市民溝通，但溝通些什麼？特首說要為香港現在的困局尋找出路，但特首自己都說不出出路在哪裏，難道司局長落區就可得到答案？有評論認為，司局長落區只會激起更多矛盾和衝突。我看要視乎司局長是否有實質的話題與市民對話，如果兩手空空地落區，恐怕溝通不成，反會令民眾抗爭的情緒更高漲。

第三，溝通是細水長流的事，司局長一兩次落區不會對解決困局有幫助。司局長是問責官員，他們的責任是制訂政策，所以保持與市民聯繫、聆聽他們的意見，才不會讓政策與民眾的意願脫節。但現在司局長落區，看來「補鑊」的意義大於一切，急就章式的落區也無助政策制訂，只會令市民覺得這是一場「公關騷」。筆者認為，特首要構建對話平台，首先便得檢討與市民溝通的渠道，也應視溝通工作為司局長恆常的任務。

政府過去無意與市民真誠溝通，說明特區政府施政已逐漸遠離民眾的意願——市民的聲音無法進入官員耳裏，政府訂立的政策欠缺市民的參與。這些存在已久的弊端，證明政府的諮詢制度和地區行政組織，都要來一次徹底改革。而設立「對話辦公室」，最多也只有象徵式的意義。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授