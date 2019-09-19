化解分歧 營救香港 中間派是時候站出來（文：陸恭蕙） (09:00)

中間派的政治主張，往往代表着主流意見。擁有強烈政治立場的人士指中間派怯懦和冷漠，稱他們為「騎牆派」、「機會主義者」和「無所謂論者」。但香港目前的政治兩極化極需緩和，本港急需中間派發揮力量，化社會干戈為玉帛。這樣做並非要漠視或貶抑強烈的政治立場——事實上，一個健康的社會理應能夠包容各種不同的政治主張 ，但我們需要的是具原則性的主張，在社會充斥着疑慮和各種分歧時，提供療癒的力量。

溫和的主張有如一帖膏藥，是治病良方，而非空泛之談。它有助我們堅持向持續以引發衝突為本的抗爭說不，尤其當大家已為抗爭付出太多的時候，就更難冷靜下來，與各方持不同意見的人對話。然而對話才是出路，甚至可解決看起來很棘手的問題。

香港人對「一國兩制」有着深層次的恐懼和憂慮，亦對各種於社會及經濟上出現的嚴重不公現象感到沮喪。自6月開始的大規模和平示威活動，展示出這個城市最令人印象深刻的一幕。然而，社會及後出現了一小撮暴力分子，令香港公民運動出現重大的化學變化。

求同存異溝通 是不可缺的民主美德

今日的香港，正被毒物侵蝕。有些人將暴力、褻瀆和破壞合理化，認為這是對抗「暴政」的必然手段。這種主張非常危險，因為會令暴力升級，和平示威的「道德高地」被踐踏，亦使社會陷入焦慮、憤怒和情緒疲憊的狀態。

但溫和的手段，卻能為社會提供解決複雜議題的空間，亦可宣揚謙遜審慎的情操。溫和的手段能讓左右兩派——包括那些認為必須透過暴力捍衛香港自由和生活模式的示威者——意識到他們的缺失和局限，並約束他們極端的抗爭行為。口號畢竟是口號，解決問題從來不是如此簡單。

特首林鄭月娥最近終於正式撤回《逃犯條例》修訂（按個別案件把逃犯從香港引渡到其他——包括內地——司法管轄區），伸出了橄欖枝，有助讓香港重新出發。在社會瀰漫着仇恨情緒下，中間派若可促成對話，解開困局，對香港更為有利。由此，事實得以鋪陳，各方亦可聆聽不同意見，讓所有假設得以辯證，人們亦可在不受侮辱和謾罵下坦誠交換意見。

害怕被朋輩視為弱者或叛徒而不願對話的人，請記着：文明、善意及求同存異的溝通是不可或缺的民主美德。倘追求民主生活的人明白回歸中庸之道的智慧，給予香港空間解決矛盾紛爭，將對社會大有裨益。

唯有秉持溫和的主張釋出善意，社會才可在具有原則性的基礎上辯論和提出主張，並對持不同意見的人予以尊重。這不就是我們對香港的政治領袖不囿於政見的期盼嗎？

至於提倡民主自由的年輕新晉，如果能夠讓他們展示修補社會撕裂的能力，而非深化分歧，不是更令人感到鼓舞嗎？

官員需有耐性聆聽市民聲音

林鄭月娥除了正式撤回逃犯條例修訂外，還提出與司局長落區，跟市民直接對話。這些舉措，不就正正讓社會重回聆聽、對話或辯論的軌道上嗎？對話方式有很多種，政府需了解各界的合理期望，並適切調整，避免因落差而讓他們失望。政府在各區舉行的直接對話活動，無論在設計、組織和執行方面，應符合大眾的期望。

局長在聆聽市民聲音時，須有耐性和同理心；對話亦需先用心聆聽，避免權威式游說，並就公眾希望討論的議題持開放態度。現階段不宜為過去的所為或所不為辯解，或擺出強硬姿態，甚或未必適合提出政治辯論，因為任何政府希望推展的政策，均需於事前作特別準備。

筆者亦期望激進的示威者讓落區對話的活動能順利進行，中間派應致力減輕相關的影響。

中間派務必立場堅定，表明需要透過這些對話為香港帶來新開始；香港人亦可藉此向全世界證明，他們有能力將這座城市從懸崖邊拉回來。

香港曾經向世界展示其和平示威的一面，亦展現了她如何輕易地陷入分裂混亂的局面。如今，香港必須證明她有能力重新出發。就讓中間派成為香港之路，讓這城市重返正軌。

作者是香港科技大學環境研究所首席發展顧問、環境局前副局長（2012-2017）