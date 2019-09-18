愈止愈亂 獨立調查方為出路（文：朱浩霆） (09:00)

在港澳辦「止暴制亂」的大旗下，警方的鎮暴手段愈見升級，卻愈止愈亂，示威者使用武力亦相應提升。同時，自「7‧21元朗恐襲」至今，警察的執法標準及行為亦受到非議，公共關係科的回應經常令人嘩然，為事件火上加油。情况發酵，「和理非」不但「核爆都唔割」，更開始認同勇武。香港中文大學傳播與民意調查中心近日的調查顯示，逾五成受訪者同意示威者因大型示威未能令政府回應而作出激烈行動是可理解。可見，強硬制暴只會引起更大反彈。筆者擔心雙方底線不斷下降，終歸會出現警察實彈殺人或殺警的局面。

對話平台捉錯用神

成立「獨立調查委員會」全面檢視反修例事件所引起的問題早就是社會共識。中大的調查更顯示對林鄭四大行動「不收貨」的受訪者中，逾七成人認為最低限度要成立「獨立調查委員會」。奈何曾言身邊只剩下3萬警察的林鄭月娥堅拒成立，更多次表示以監警會處理問題。監警會的法定權力不足，處理問題的能力早受非議，而且只處理針對警員執法行為的投訴，對前線警員並不公道。

另一方面，林鄭月娥提出構建對話平台以求和解並找出路，更是捉錯用神。對話建基於信任，而中大的調查顯示逾四成市民對政府及警察「零信任」，而這班「有心人」當中有多少能與年輕示威者溝通？社會爭議尚未消除，不難相信這些對話平台將一如數年前梁振英那些地區論壇一樣，因衝突不斷而草草收場。南非大主教圖圖（Desmond Tutu）曾言，和解要建基於真相，沒有具公信力的「獨立調查委員會」查找真相，釐清問題癥結，就希望市民參與對話平台是不切實際的。

近日有人提出參考英國「調查騷亂的社區和受害者小組」（Riots, Communities and Victims Panel）代替「獨立調查委員會」，筆者對此存疑。小組既沒有法定地位及召喚證人的法律權力，比監警會更無權。而小組的成立緣起是純粹警暴（非裔男性被警務人員槍殺）所衍生的社會事件，與香港以警察解決政治問題不同。成立「獨立調查委員會」才是正途。

大格局下止暴制亂葬送香港

從大格局看，香港身陷中美博弈之中。《香港人權與民主法案》一旦通過，美國國會便可透過每年審視香港的自治及人權狀况，決定是否更改把香港與內地差別看待的《美國—香港政策法》。強硬的制亂方法以及最近國泰航空出現的白色恐怖只會葬送香港的國際地位。一旦香港的國際身分被削弱或「獨立關稅區」被廢，香港不但失去國際金融中心地位，在「粵港澳大灣區」的規劃中亦失去了角色。林鄭應認清蹉跎88日的代價，及早正面回應訴求。而警察亦要理解全方位的獨立調查並非洪水猛獸。這樣才能有效止暴制亂，香港才有出路。

作者是香港青年時事評論員協會會董、香港愛爾蘭商會董事