收購港企維穩 只會弄巧反拙（文：劉進圖） (09:00)

倫交所說的不尋常架構，是指港交所13名董事有7人（包括主席）須經特首或財政司長批核委任，而特首由中國政府委任。英國主流媒體分析說，近日從反引渡法案衍生的民主運動已清楚顯示，特首林鄭月娥在沒有北京許可下作重大決定的空間非常小，英國監管當局很難相信港交所能獨立於北京，所以不會同意港交所收購倫交所。從近日國泰及港鐵遭遇巨大政治壓力來看，英國媒體的分析是有根據的。

港交所收購被拒的新聞曝光之際，路透社報道說，國資委上周在深圳與近百間國企的代表會晤，要求國企在香港發揮更積極的作用，包括加大對在港企業的投資力度，以及加強對香港企業的控制，以協助平息香港的亂局。

金融市場對這則消息的理解是，北京想加大對香港社會的控制，尤其是金融、通訊、能源、運輸、基建、媒體等戰略領域，所以鼓勵國企加大對港投資和收購。在這些領域運營的外資和華資企業將面臨抉擇：或是同意收購，交出控制權；或者拒絕收購，觸怒北京。觸怒北京有何後果？李嘉誠先生近日的遭遇，足以說明。

支配港經濟 對中國發展無好處

中國內地政府及其國企大軍，要買起香港的龍頭企業，全面支配香港經濟，財力上是辦得到的。但這樣做會葬送香港的經濟活力，令香港的營商環境變得和內地相若；商業決策處處受政治因素和官場關係左右，也會犧牲香港的國際地位和影響力，使香港企業在海外市場備受針對，就像華為那樣。這對中國的長遠發展，毫無好處。

港交所收購觸礁一事顯示，儘管中國市場的吸引力很大，但國際社會對中國政府的信任度很低，擔憂中國的政治操控延伸海外，而香港就成了國際社會觀察北京取向、衡量能否與中國平等合作的試金石。北京愈是打壓香港、逼香港就範，國際社會反彈就愈大，對中國的海外拓展就愈加阻撓，香港就會逐步喪失幫助中國企業走向國際的功能。

以經濟併購手段來達至政治維穩，實際作用相當有限，只會迫使被控制企業的僱員做雙面人，以較隱蔽的方式表達對社會運動的支持；副作用卻相當巨大，不甘受壓的員工會用選票懲罰親建制候選人，而企業的對外形象及海外發展機會也會一鋪清袋。

作者是資深傳媒人