撤回修例後 香港形勢更亂（文：曾志豪） (09:00)

林鄭「撤回」，但「警暴」更嚴重，包括有「不反對通知書」卻仍然逃不過被清場、射催淚彈的下場；大埔那個青年被一群防暴警失控般亂棍毆打倒地；向休班警派發伸縮警棍，方便全天候執法。警察沒有配合林鄭的「撤回」而吹和善之風，反而各區點火，豈不是奇怪混亂的戰略嗎？

林鄭探望「受傷」閘機而沒有慰問受傷市民，已經是「傑出」公關災難，為民怨火上加油。李嘉誠勸告執政者要向未來主人翁「網開一面」，林鄭沒有把握機會「釋出善意」，反而貶低為「個別人士的發言」，強調一定要追究違法行為。

她真的只是受制於北京而無法自主嗎？她真的覺得自己犯了不可原諒的錯誤嗎？我覺得她是樂在其中。

「撤回」不是讓步，甚至是「最後一步」：政府已經撤回，「反修例風波」在政府眼中已經結束；剩下來的混亂便是治安問題，交由警察出面，總之政治上不再有回應。

林鄭希望用「拖字訣＋打字訣」，把抗爭運動消磨殆盡。但盟友心知肚明，民氣不會短時間內消散，至少在10．1國慶前不會，甚至11月區議會選舉都不會。

所以我們看到這些政治變色龍發功：民聯建突然全力支持用《收回土地條例》解決房屋問題，完美「變臉」，「反口覆舌」，打倒昨日的自己。

一個明明多次反對用《收回土地條例》的政黨突然全力支持，若不是為了籠絡民心、準備區選，實在無法有更好的解釋。

這代表什麼？親政府政黨都知道運動短時間內不會結束，所以他們要為11月區選「設定議題」，希望用解決房屋問題轉移政治抗爭的視線。

但全港中學的人鏈、商場每晚的人鏈，甚至還有抗爭主題曲誕生，這代表抗爭的民氣「深耕細作」，遍地開花。

政治訴求不從政治解決，反而一味靠拖，實在是政治零分，重作。

林鄭政府難道不知道，她最依賴的警隊，其實每一次「執法」都令民氣更加凝聚？是警察每一次的濫暴說謊，替抗爭運動「加油」？還未提羅范椒芬的「免費性服務」論。看來最不想運動結束的，其實就是這批香港官吏。

作者是傳媒工作者