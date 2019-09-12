外國勢力的配對哲學（文：區龍宇） (12:00)

但「外國勢力」一詞，在香港又的確隨時被民間「玩番轉頭」，所謂turn the table around是也。有一次我的幾個普羅朋友吹水，一個說：「超，個警察指揮官潘毅德（Neil Burnett），英國佬一條，次次打×我哋中國人，咪係外國勢力干涉囉。」另一個接上：「超，林鄭委任五個國際專家加入監警會調查，又唔係一L樣！」對於這種外國勢力干涉，北京一點不介意。

為何香港人容易「玩番轉頭」？因為一國兩制本身正是鄧小平和外國勢力妥協的東西啊。鄧與敵同眠，生下了《基本法》這個寶貝胎兒。《基本法》首先保障的，正是英美在港利益：不論是繼續使用英文為官方語言，還是繼續使用「普通法」，還是容許香港法庭聘請外國法官，還是容許港人拿英國護照，還是（《基本法》）第101條規定外籍人士可以繼續擔任公務員或者顧問，實際等同承諾不會對原有公務員進行清洗，事情才會有另一面，即容許潘毅德這個英國人繼續「打×我哋中國人」。北京所允諾的一國兩制，本身必然讓外國勢力充盈於此地，所以民間的確可以「玩番轉頭」，串連國際和北京唱對台戲。這是北京和香港人本都享有的歷史特權，可惜現在北京最高領導人卻背棄鄧小平。

找極右日人開記招？

不過民間要「玩翻轉頭」，需要留意自己是否讀懂了外國勢力的配對哲學，否則配對錯失。最近連登一篇〈崇拜日本人前記得FC〉講的就是例子。文章說到上周「民間記者會出現嘅平野鈴子否認中日戰爭同支持日本出兵，喺日本算係極端右翼來。日本人普遍都唔鍾意極右，所以比佢哋見到呢班人黐住香港嘅話我哋都幾大鑊」。

對於自我定位為極右或右的人來說，這不是「幾大鑊」，而是「幾好」。近年一個有趣的矛盾現象，便是極端民族主義者，往往也很「國際主義」，經常舉行國際會議來促進合作。他們沒有配對錯誤。但如果你不是，或者你沒想過這個問題，那麽你的確踩入誤區，會像牛一樣被人牽着鼻子走，「幾大鑊」。

上述那位日本人，叫平野鈴子。今年八月初有媒體介紹她「一直義務替東京一間祭祀戰死士兵的神社打掃」，但她擔心令香港人不快，不願透露神社名字。從她的博客及附帶連結看，這個神社叫靖國神社。她所屬的組織是「靖國神社崇敬奉贊會青年部」，她也有份為這個義工會主辦學習會。這個學習會是關於雷伊泰島戰役的，這次戰役有八萬名日軍死亡，一半以上是餓死。餓死的大部分應該是低級兵士（大部分是工農子弟），生還者不到五百人。還有整個菲律賓犧牲了一百萬名無辜的當地居民。可是平野最後寫：「感謝司令和副司令捍衛日本。」天呀，感謝日軍司令這位加害者，而對於百多萬受害者一字不提。這是皇軍史觀，不是民主和平的史觀。她這類日本公民之所以支持香港反送中，只是拿來配合其皇軍史觀，配合其「中國要侵略日本了」這種無限誇大的宣傳戰而已。你如果不是極右，卻不加思考轉發「平野支持香港啊」的信息，會否認錯朋友會錯意？

但更「大鑊」的是，比平野有名得多的日本極右派，在九月八日於東京舉行了支持港人的遊行集會，在香港得到歡迎。集會主持人是較有名的保守右翼有線電台總裁兼製片人，叫水島總（Satoru Mizushima）。外媒曾經報道他否認南京大屠殺，他也曾經帶隊嘗試登陸釣魚台以宣示日本主權。我對水島總的質疑是：他們認為中國侵略釣魚台，但管轄釣魚島的日本沖繩縣也一直被美國佔領不少地方為軍事基地，但水島總一句不提，相反他們還批評沖繩人民反對美軍的活動。這究竟是哪門子的日本民族主義？

我少年時曾經保釣，但十幾年前我已表示：我同意莫昭如的看法，釣魚台應該屬於魚而非任何國家。水島總和中南海，都不是我那杯茶。

制裁伊朗，你都支持？

本周日萬人向美領館請願，又是另一個容易錯配的國際關係。中文媒體介紹這條《香港人權與民主法案》，看了令人興奮。但這些介紹似乎有所遺漏。其實這條草案，並非全關香港人權和民主，用這個名稱有點誤導。首先，在sec 3，草案其實開宗明義：美國在香港有重大利益，所以需要保衛這些國家利益。當然，它的利益，目前可能與港人的利益有所重疊（在《基本法》下這根本很正常），但是，由於不可能是完全重疊，畢竟是兩個範疇，因而就有互相矛盾的機會。例如sec 5的a/6，是監察香港政府有無充分執行美國所制裁的國家／個人的進出口管制，而其制裁理由是基於：（一）「國際恐怖主義、國際毒品貿易，或者大殺傷力武器的擴散」；（二）「對美國的國家安全、外交政策，或者經濟構成威脅」。

這明顯是保衛美國國家利益，而非保衛香港人權和民主。而且，如何解釋美國國家利益，也當然是美國政府的事。考究一下，就會考出很大問題。例如大殺傷力武器，美國說當年伊拉克有，於是去打伊拉克，且認為自己有權報復和伊拉克做生意的國家／企業／個人。結果在伊拉克一毫克的大殺傷力武器都找不到，但伊拉克已經被打爛了，也有無數其他人遭殃了，美國政府則繼續逍遙自在。這是違反還是尊重人權呢？這個草案把香港人權綑綁於美國外交政策，難道香港民主派應該無條件支持？人之不同，各如其茶。如果你是「美國政府只幹好事」派，完全支持其外交政策，自屬正常。但如果你不是，或者是你連草案也沒讀過，就去完全支持，會否認錯朋友表錯情？

斯諾登逃亡香港

這條草案也包括監察香港政府制裁北韓和伊朗。我們是否主張制裁伊朗？現在連歐洲多國都不願跟隨美國廢止與伊朗的核協議，因為這明顯是特朗普在挑釁，但香港反送中運動真的要為美國這個外交政策背書嗎？有何好處？或云，無論對錯，這些條款，現在香港政府依據其他條約／協議已經在執行。對，既然這樣，美國何須再在這條《香港人權與民主法案》重複一遍？如果非要重複不可，為何不更改法案名稱，不要誤導公衆以為法案只關乎香港人權與民主？而站在香港民主派立場，我們又何必照單全收，好的壞的都吞下肚子？

還有，草案sec 6的c/1/A是監察香港政府有無法律能力執行「美國——香港」有關引渡逃犯的協議。雖然條文接着主要着眼保護美國公民不受香港不當引渡，但是從原則來看，其適用範圍大得多，可以包括迫使香港引渡美國「逃犯」，例如斯諾登和阿桑奇。不要忘記，二○一三年美國就逼香港引渡當時逃亡在港的斯諾登，好在當時香港政府沒有依從。事實上，當時很多港人都支持斯諾登獲得正式庇護，因為這是基本人權。今年六月的大阪G20會議，由於國際民間組織《公民20》（Civil 20），努力督促G20政府保障「吹哨者」（whistle blowers），所以G20大阪宣言也多少含糊承認吹哨者有助抵制貪腐。

有違反送中初衷

現在美國議員還要在《香港人權與民主法案》重申美國引渡的權力，且加上制裁香港人的條款，同時又沒有明確寫上如何保護吹哨者，這就不是尊重人權，而是相反，協助美國政府引渡吹哨者，協助它制裁幫助吹哨者的香港人，這難道是反送中運動的初衷？難道初衷不是反對違反人權的《引渡條例》？我們怎能接受這些條款，還要向美國請願，不加修改就通過這個草案？如果美國國會議員真心為香港人權和民主，又為何要將之綑綁於美國外交政策及《引渡條例》？

上述詰問，只詰問民主派。民主也當然有N個解釋。這便涉及政治哲學和不同的主義了。港人不習慣講這些。然而，進行國際聯繫而不講政治哲學和主義，會否結錯婚拜錯天地？這首先不是什麽意識形態爭論，而是對於國際政治的認識高低。不要忘記，美國國家利益，不等同於人民的利益。美國在一九七一至一九七九年突然拋棄國民黨政府，就是一個例子。你是否記得？

作者簡介：退休教師，工運研究者，美國學術雜誌Working USA編委會成員

（原文刊於2019年9月11日明報世紀版）