林鄭犯了中共政治的大忌（文：呂秉權） (09:00)

有關內容如下：

‧「不幸的是，行政長官根據憲制須服務兩位主人，即中央人民政府和香港市民，因此政治上的操作空間非常非常非常有限。」（筆者認為，此說讓人的觀感是，中央與港人的利益不同甚至有矛盾，修例風波不能政治解決是由於中央阻撓所致。）

‧「如果我有選擇，第一件事是辭職，深切道歉之後下台。」（筆者認為，林鄭是想暗示有去意但身不由己，令人聯想到中央盲撐。）

在敏感時刻、情報前沿、面對外國人，林鄭特首應該有足夠的政治智慧和分寸，知道什麼能說，什麼不能說，尤其是涉及中央與特區的關係、中央與港人的關係。

趙紫陽前車之鑑

如此搬弄矛盾和是非，是中共政治的大忌，令中央尷尬和不滿，一起看看前車之鑑。

1989年5月中，距離六四鎮壓還有大約3星期，蘇聯領導人戈爾巴喬夫訪華，分別與中共中央軍委主席鄧小平、中共總書記趙紫陽、國務院總理李鵬等會面。其中，趙紫陽在會面中，講了一番不該講的說話，透露已在黨中央退職的鄧小平，仍然在重要問題上掌舵，將在後台垂簾聽政的鄧小平，「挏」到台前，為趙紫陽日後的下台，埋下伏線。

1989年5月16日，在大批中外記者面前，趙紫陽對戈爾巴喬夫的這番話，為悲劇和黨內鬥爭助燃。

當時，趙紫陽說：「你同鄧小平同志的高級會晤，是你這一次北京之行的高潮。鄧小平同志是從1978年十一屆三中全會以來，他是國內外公認的我們黨的領袖。儘管是在我們的十三大，根據他的請求，退出了中央委員會，退出了政治局常委會，但是他是——我們全黨都知道，我們離不開他，離不開他的指揮和經驗。我們的十三屆一中全會有正式的決定，雖然這個決定沒有公布呀，但是它是一個非常重要的決定，就是在我們最重要的問題上，還需要他掌舵。我們這個消息，我們沒有向外公布過，今天是第一次向戈爾巴喬夫同志通報。」

黨的這個秘密，鄧小平的「假引退，真話事」，讓天安門廣場的學生有了新的不滿，群眾的橫額和口號紛紛針對鄧，什麼「垂簾聽政」、「打倒鄧小平」、「小平老矣，當能飯否？」、「鄧小平不是政治局委員，怎麼成了黨的領袖？」、「小平：歡迎您，交大安定團結養老院」等到處可見，讓鄧小平十分不悅。

之後，鄧小平研判學生的矛頭是針對他，要他下台，於是就某程度促成了趙紫陽下台和六四流血鎮壓的悲劇。

今天，在中國的政治和香港的問題上，人人都知道中共總書記習近平定於一尊，是重大問題的最終話事人。可是，林鄭特首在外國人面前，閉門對中央領導人「篤灰」，試圖推卸自己的責任，出賣完港人，再出賣自己的主人，如此特首，試問該不該保？

正是：古有鄧公被「篤灰」，今有林鄭急賣主。

哀哉。

作者是浸會大學新聞系高級講師