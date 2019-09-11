攬炒，誰怕？（文：黃任匡） (09:00)

3小時後，民間記者會回應明志：絕不收貨。

五大訴求，缺一不可，乃港人共識，自不待言。筆者今天想談談當天的其他觀察和思考。

打從3月開始，香港社會對《逃犯條例》修訂的關注已經不斷升溫。港人對條例的質疑、對本港司法制度的憂慮不斷加深。建議「政府主動撤回」的聲音，其實早在6月9日之前已經響徹雲霄了。

但結果，林鄭政府居然花了半年的時間，在抗爭運動爆發的3個月後，才開始正面回應訴求。蹉跎多時之後的回應，卻竟用上「動議」撤回的字眼，一來不符合議事規則，二來引起進一步疑慮（坊間存在不少質疑，這只是緩兵之計，並非真正撤回）。連番犯錯的準確程度，讓人嘆為觀止。

林鄭為官數十載，連讓步都可以讓得如此拙劣，真箇前無古人。

官民的強烈對比

反觀，民間社會在時間、資源、體力都匱乏的情況下，在短短3小時後（林鄭於傍晚6時宣布動議撤回，民間記者會舉行於同日晚上9時），迅即作出了回應。而且無論誠意、論述、技巧、文本，民間記者會的質素跟林鄭相比，可謂高下立見，判若雲泥：

一、林鄭花了至少3個月做的事，但民間記者會只花了3小時，其速度之快，連新聞界的朋友也幾乎反應不及；

二、如此重要的宣布，林鄭竟鬼鬼祟祟選擇用「ISIS式」的錄影講話發表，但民間記者會則落落大方地現場宣讀聲明，接受傳媒即時質詢；

三、林鄭的回應說辭蒼白、無力，但民間記者會的內容紮實、精準——尤其當中準確地指出逃犯條例只是壓垮香港的「最後一根稻草」，而絕非「問題癥結所在」。故此，即使立法會年尾復會後條例正式撤回，但倘若其餘四大訴求不獲回應，制度問題持續，警黑繼續坐大，民憤肯定難以平息。

成熟的公民社會

其實，這次出色的民間記者會只是眾多例子之一。是次抗爭運動中，香港人展示了極高的質素：絕佳的適應能力、多變的抗爭手段、廣闊的包容胸襟、清晰的集體智慧等等，處處展現公民社會的成熟程度，無不讓自由世界之各國驚艷不已。

但悲哀的是，因為制度的不民主，僭居特首之位、手握大權的偏偏就是拙劣的林鄭政府；而備受無理打壓、濫捕濫暴的卻是優秀的香港公民，何其諷刺。

狄更斯說：「這是最好的時代，這是最壞的時代。」在眼下的這個香港，是充滿着悲哀和諷刺沒錯，但同時我們卻看見了最美麗的香港人。

而正因為有這樣高質的人民，所以我們什麼都不用怕。

香港的最大資產

我們不必害怕中聯辦和港澳辦空洞的恐嚇。他們不敢摧毁香港，因為起碼短期之內香港的地位無可取代。

我們也不必害怕所謂的「攬炒」戰略可能帶來的傷害。因為香港最大的資產不是機場、不是中環、也不是維港，而是香港人。只要優秀的香港人仍在，即使攬炒之後香港毁於一旦，我們必定很快就能夠重建更輝煌、更璀璨的香港。

最害怕攬炒的，大概就只有3類人：

一、碌碌無能，一生攀附權貴，僥倖成為既得利益者，現正處於「收成期」的庸人；

二、依靠香港完善的制度，上市集資發大財的紅色企業；

三、利用香港走資移民的貪腐京官。

他們說：後果自負。

我們說：誰怕誰？

作者是杏林覺醒成員