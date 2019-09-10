中德會晤開缺口 商界游說竟全功（文：劉進圖） (09:00)

林鄭月娥向商界講解形勢的錄音外泄，外界普遍視為突然宣布讓步的序幕，因為兩件事相隔只有一天。值得注意的是，林鄭的講話提到北京針對香港持續示威衝突的部署，其一是不出動解放軍，以免損害中國辛苦建立起來的國際形象；其二是不介意拖長來解決，不以10月1日70周年國慶為界線。金融界和國際社會對此理解為，北京將通過特區政府和警隊，按香港法律處理示威衝突，不會使用過於急進極端的手段。因此，當特首宣布撤回草案時，金融市場視為重要利好信息。

特首宣布撤回後兩天，德國總理默克爾率代表團訪問北京，高調談論香港局勢，呼籲北京盡可能避免暴力，要藉政治對話途徑，才能解決問題。中國總理李克強在同一場合，以相對溫和的措辭談論香港局勢，強調中國政府堅定不移維護一國兩制、港人治港、高度自治，支持特區政府依法止暴制亂，恢復秩序。這次中德高層會晤，鞏固了金融市場和國際社會的預期，即北京有需要時會作出一定讓步，以較溫和的方法處理香港問題。

國際形勢成北京考慮香港對策主導因素

為什麼中德會晤能成為契機，促使北京在香港問題上首度讓步？因為默克爾帶了一個龐大的商界代表團去北京，和中國談新能源車、人工智能、5G通訊、金融科技等領域的合作。中國殷切期待德國能影響歐盟，不要跟隨美國封殺中國科技企業，讓華為、騰訊、阿里巴巴等可以在歐洲市場站穩腳跟。

如果說美國在扮白臉，藉大加關稅與制訂《香港人權及民主法案》來向北京施壓，德國就在扮紅臉，以市場准入與正常經貿合作來利誘中國，美國、德國的共同點是希望維持香港原來的營商環境，使西方企業不至失去香港這個橋頭堡。

香港的商界組織需要向北京指出，單是拘捕和檢控示威者，並不能恢復社會秩序、維持營商環境；必須獨立調查，使警權受法律制約；必須公平執法，不能只告示威者、放過違法警員；必須停止威嚇企業，不能逼企業開除同情示威的員工；必須停止在邊境截查港人手機，不能以香港境內合法行為來留難北上的港人；必須恢復建制與反對陣營之間的理性協商，不能逼反對派走向極端；必須讓年輕人看到政制改革的希望，不能把整個下一代推向絕望的深淵。這些要求並不複雜，也絕不過分，只是回到《基本法》規定的「一國兩制、港人治港」原有軌道。

作者是資深傳媒人