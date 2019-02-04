8．2公務員集會調查——九成公僕促查元朗事件、警處理示威手段（文：麥嘉輝、謝梓楓） (09:00)

早前8月2日公務員發起「公僕仝人與民同行」集會，要求政府回應反修例運動的民間訴求，並明言希望修補政府與市民關係，而不是要「搞對抗」。作為中大新聞與傳播學院對反修例運動現場研究的一部分，當晚我們在集會現場進行問卷調查，嘗試了解公務員參與集會的原因，以及他們的想法會否有別於一般市民。

我們共收集到277份現職公務員回覆；拒絕填寫問卷但表示自己是現職公務員的有47人；不是公務員的有368人（詳細調查方法可見中大發表的報告，註）。換言之公務員佔我們接觸到的參與者約46.8%。若按大會及警方公布數字估算，當晚出席集會的公務員人數可能介乎6000至1.8萬之間。

受訪公務員平均年齡是35歲，於政府工作的平均年資是9.4年。男性稍多，佔53.4%。若以政府2019年薪酬趨勢調查劃分職級，受訪者主要為中層公務員（72.3%），低層佔16.8%，高層佔10.9%。同時，出席集會的公務員來自政府82個決策局、部門及相關機構裏的53個，這儼然是整個政府的一個切面。

參與集會動機：要求程序和權力公義

至於公務員參加今次集會的動機，認為以下參加原因「非常重要」的比例分別是（見表）：全面撤回《逃犯條例》修訂（72.2%）、不追究反修例抗爭者（69.3%）、撤回6．12暴動定性（76.2％）、調查警方處理示威的手段（91.7%）、調查元朗襲擊事件（93.1%）、成立獨立調查委員會（87.7%）、特首及主要官員下台（38.8%）、爭取香港民主發展（69.3%）。

自7月中開始，中大研究團隊問卷調查已發現，示威者主要訴求已由撤回修例變成表達對警方處理示威的不滿，可見即使在五大訴求中亦有優次。而公務員集會的相關數據顯示，大部分出席集會的公僕與民間訴求抱相同立場，態度亦非常堅定。其中最重要的訴求是調查對警隊濫權的指控、調查7．21元朗襲擊事件，及成立法定獨立調查委員會。

於7．21民陣遊行中，中大研究團隊要求受訪者在經濟發展、秩序、守法、民主、自由及平等中，選擇兩項作為香港最重要的核心價值。參加者絕大部分選擇了民主（85.4%）及自由（87.6%）。而我們的8．2公僕集會數據顯示，民主（59.9%）及自由（77.7%）同樣為最多受訪公務員所選，但百分比明顯較7．21民陣遊行的數字低。

值得注意的是，不少受訪公務員選擇守法（25.3%）為香港最重要核心價值；而7．21遊行受訪者中只有6.7%選擇守法。不難理解為何不少公務員視「守法」為香港最重要核心價值，因他們在日常工作中須嚴格按照有關法律行事，若有偏差則可能導致行政失當。在眾多原因中，最多公務員認為調查元朗襲擊事件非常重要（93.1%）。事件中白衣人目無法紀、警察涉嫌失職的處理手法，或許令一些重視守法、規章制度的公務員大感不滿。

雖政府宣布撤回修例，但對於調查警方濫權問題等訴求，政府只一再重申監警會的角色。監警會主席梁定邦曾表示，監警會只能宏觀地審視警隊管理制度，並不會追究個人責任。政府堅持不成立獨立調查委員會，現行機制亦不主動調查個別警員涉嫌違規行為，將未能說服公眾政府內部能堅持守法專業的公僕文化。該次出席集會的公僕比參與運動的一般市民更重視守法，若未有妥善處理警員違規行為，公務員群體不見得會信服。

公務員心態：集體行動並非對着幹

我們亦向受訪者查詢，若政府不回應集會訴求，他們有多大可能參與下一步行動（見表）。5個選項中，認為「頗有可能參與」及「非常有可能參與」的比例分別是：按章工作（34.8%及31.1%）、罷工（36.5%及23.7%）、實名聯署（31.4%及18.6%）、向上司施壓（8.4%及1.8%）、辭職（5.1%及0.7%）。

我們嘗試分析有什麼因素會影響公務員進行下一步行動的意願，並進行多項迴歸分析。排除基本人口特徵、媒體使用等基本變量的影響後，結果顯示，當受訪者愈覺得反修例運動對自身作為公務員的聲譽有影響，則愈傾向採取進一步行動。正如集會發起人顏武周接受港台訪問時表示，公務員集會是希望修補政府、公務員團隊及市民之間的關係，若政府一直未能有效處理政治危機，而公務員選擇保持沉默，反而會影響公務員聲譽。公務員出席集會或其他後續行動，可能是出於挽回團隊聲譽的初衷。

我們亦評估了受訪者對現屆特首和政府的忠誠度，惟有關系數均未達統計學的顯著程度，與參加後續行動沒有顯著關係。這值得決策者特別注意：公務員願意為這場運動參與更多，並非他們不忠誠，與政府「對着幹」。若把他們的政治參與簡單歸咎為忠誠度問題，將會捉錯用神，忽略他們的真實想法。

公僕認為政府內部未有了解他們意見

公務員事務局長羅智光曾向員工發信，提到政府內部一直以不同渠道聆聽同事意見。我們亦有向受訪者查詢是否同意這句話：有67.5%表示非常不同意及不同意，可見他們認為政府內部未有了解他們的意見，因而出席集會表達訴求。在內部聆聽渠道不足的情况下，公務員會如特首信件所說團結一致、緊守崗位，還是以公僕身分繼續支持運動，甚至採取更多行動，還看當權者能否適當回應他們最關心的警權問題。

註：李立峯、鄧鍵一、袁瑋熙、鄭煒，《「反逃犯條例修訂示威」現場調查報告》，香港中文大學傳播與民意調查中心，2019年8月

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「8．2公務員集會——是與政府搞對抗嗎？」）

作者麥嘉輝、謝梓楓是香港中文大學新聞與傳播學院碩士研究生