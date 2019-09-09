和你不同的五大訴求（文：盧鎮威） (09:00)

其中令筆者感到最困惑的地方，就是示威者一方面聲稱「沒有大台」，但另一方面又千方百計化身成幾百個會「發夢」的年輕人，「夢中」呼籲千千萬萬的年輕人一同「發同一個夢」，不要收貨，繼續抗爭。「大台」化身一同「發夢」的年輕人，深藏文宣活動背後，人人都是自發地「發夢」、「夢遊」抗爭，永遠沒有「大台」。

示威者不斷更新的五大訴求，筆者相信大部分香港人都知道政府不可能全部妥協。提出「缺一不可」，只能令混亂延續，並沒有打算在這次運動中，跟政府在最有利的條件下爭取改善政府施政的目的，罔顧香港的前途。但筆者仍然相信，如果示威者有意談判的話，五大訴求中，仍有幾個可以實現的。沒有「大台」和目標去談判，只是各方藉口（這個政府和示威者之間卻偏偏不謀而合）；只要條件是大部分人接受，自會反映在社交平台及實際示威和抗爭活動之中。

或是千載難逢機會改善政府施政

示威者的五大訴求中，有幾項根本對解決問題沒有任何幫助。而其中，筆者深信「立即雙普選」並不能解決社會現在的問題，特別是民生問題。所以筆者藉這個機會，提出自己的五大訴求，希望務實地在短中期可以幫助解決現有香港情况和深層問題——

（1）增加大量廉價土地供應，提供大量房屋供應，擴大置業階梯。在政府無抵押擔保下，提出創新的借貸、首期及按揭方法，並增加和擴大基層住屋保護網。

（2）以香港獨有優勢，官商合作，提供稅務優惠等，以吸引多間超高質外國／內地企業落户香港，提供大量優質職位。加大政府對創新企業的直接投資，對超微企及中小企提供直接擔保融資及稅務優惠。

（3）大量吸納年輕政治專才，擴大吸納年齡由21歲至45歲，增加及擴大政府諮詢架構，採納不同政治光譜下之意見。對現有諮詢架構加大規範，控制退任年齡及參與委員會之數量。

（4）全面重啟政改研究及教育社會工作。此為之後政府重中之重的工作。除民生、經濟外，一定要解決深層次意識形態之矛盾。政改必然可以成為重心，焦點可以集中。

（5）成立委員會，研究政府施政不足之處，如何有效掌握真實民意，加強宣傳工作，特別針對回應社會要求，因為作為政府及市民之間橋樑的議員，已全面失效。檢討教育制度。檢討警方執法，制訂準則，以確保前線人員安全及正確性。

這次運動，可能是一個千載難逢的機會令政府在一些深層問題和民生問題上改善施政，所以香港人應該要想想，怎樣的五大訴求才能如示威者所講「make a better Hong Kong」。

作者是香港建築師學會理事