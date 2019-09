香港人需要New Game而非Endgame（文：黃偉豪） (09:00)

中央是一個會不斷因應形勢變化而改變策略的對手。中央原先的「止暴制亂」其實是「以暴制暴」,希望用武力嚇退示威者並大規模濫捕;同一時間也表明對五大訴求要寸步不讓,用強硬態度和立場迫使示威者知難而退。中央也希望透過經濟手段,包括減少內地自由行旅客訪港人數,而重創香港經濟。

中央始料不及的是,這些針對香港「反送中」運動的策略和措施反而適得其反,加強了港人團結及國際社會同情和關注。「止暴制亂」策略只帶來一幕幕血腥及超越文明社會底線、形同恐怖襲擊的場面。繼7.21元朗事件後,最近新添8.31太子事件,只使警隊及港府陷入困局,成為市民及國際社會眼中的流氓和惡棍。

經濟上的阻嚇手段甚至有反效果,未害人先害己。正如特首所說,很多示威者及不少港人根本「have no stake in the society」,是現時經濟結構的受害人多於是持份者或得益者。他們不怕「攬炒」甚至樂見「攬炒」,因為在他們眼中,只有拖垮現在這個不合理和不公義的經濟制度,香港才有重生機會,可以建立一個真正屬於香港人的經濟新秩序。諷刺的是,最驚「攬炒」的反而是中央自己在港的代理人,由於現時整個經濟制度都是向他們的利益傾斜,在經濟制裁下首當其衝受損的就往往是中央的自己人。

撤回修例 或是分化手段的開端

中央的新策略是希望分化運動支持者,及削弱運動的合法性(legitimacy)和道德感召力量。答應示威者部分而非所有訴求,是當權者常用的分化社會運動的伎倆,目標相信是想引起「勇武」與「和理非」(和平、理性、非暴力)兩派的分化、內訌、不和甚至割席。而撤回可能只是分化手段的開端,不排除日後有主要官員或特首下台等後着,試圖測試這兩派的結盟是如何堅定。

即使分化行不通,由於整個運動是源於逃犯條例修訂,既然修例已被撤回,示威者繼續上街的理據自然被削弱。當然,港人均會知道運動的重點與本質早已轉移至針對警方濫用暴力,及爭取重啓政制改革等層面上。但相信中央想針對的對象並非港人,而是國內群眾及國際社會。事實上政府宣布撤回修例後,有外國傳媒以港人已爭取到勝利作報道,認為運動已達成目標。而政府亦開始效法示威者在西方媒體刊登廣告,展開宣傳攻勢。

放棄Endgame心態 變長期戰

中央有New Game,港人也需要有自己的New Game。這個New Game的其中一部分,自然是放棄較早前Endgame的心態。因中央已沒有解決香港問題的死線,要在最短時間內與中央拼個你死我活來個終局的需要已不存在,反而容易正中下懷,使政府輕易地在大搜捕中一網打盡活躍和前線的抗爭者。

在中央改變了策略的同時,抗爭運動策略也必須有相應改變,甚至要做到早悉先機、運籌帷幄、出奇制勝。這場運動至今能取得如此大的成效,其中一個原因是採取了「化水」(be water)策略,不再執著於長期佔領等一成不變的固有方式來抗爭,一切變得靈活多變,更難被對手預測和提防。

很多人都把「化水」策略的起源歸於武術家李小龍,但其實在策略研究上,孫子也有深入解說。《孫子兵法.虛實》中,孫子說「故兵無常勢,水無常形;能因敵變化而取勝,謂之神」。這段話的意義在於,「化水」的真正意義所在,並不一定是彈性靈活,因這只是水的其中一種形態;精神所在是能因應對手變化,採用更有效的策略先發制人,窮則變、變則通的道理。

港人New Game的元素,包括沒有固定死線,因此是長期戰和持久戰,不宜在短時間內有太多抗爭活動,除了可減少虛耗自己的資源和精力外,也防止外界及媒體花多眼亂,難以聚焦於重要的題目,使有利自己的民意有足夠時間發酵。而同一個策略,無論之前如何成功,也不宜重複太多,除了對外界已缺乏新意外,也違反了「化水」的不斷變化的基本原則,使對手有時間學習以化解。到機場向旅客宣傳「反送中」的行動,由最初的空前成功至最終的失效,便是至佳例子。

挫折是使人變得更強大的磨練

在思維上,抗爭者也要多認識「多於一個中央」的中國政治權鬥,及有新冷戰的國際視野,更要繼續把運動的參與者變得更多元化,跨背景及跨階層,永不能小看街坊、師奶、阿叔阿伯及中學生等看似社會小人物的創意與力量。參與者背景的多元化,同時帶來抗爭方式的多元化,使政權更難預測和應對。例如中學生罷課及和平地在校外組人鏈,便使政權措手不及。除此之外,認清政權死穴,包括當權者的滿口謊言及道德破產,也有助持續抗爭。

在這處,德國著名哲學家尼采的兩句說話,對運動的持續與發展有很大啓示作用。第一句是「當與怪物作戰的時候,不要自己也變成怪物」,永遠記着道德力量是運動的最大感召和優勢,一個政權永遠沒有的武器,亦是它的最大弱點。第二句是「但凡不能殺死我們的,都會使我們更強大」(that which does not kill us, makes us stronger),每一場社會運動,無論成功失敗,都是一代人的啟蒙與成長。沒有上次雨傘運動的失敗和教訓,便不會有今次「反送中」運動的改善與進步。挫折只是使人變得更強大的磨練。

作者是香港中文大學公共政策研究中心副主任