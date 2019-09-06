毫無誠意 不查警察 撤得太遲（文：曾志豪） (09:00)

修例風波來到9月，矛頭焦點早已由「修例」本身，轉移到「警察濫暴」的問題。7．21是一個分水嶺，警察在元朗恐襲之後，不再是所謂的「磨心」、「無辜」，成為有份參與政治漩渦的一部分，縱容包庇暴力分子襲擊市民。也是由那一刻開始，政治問題變成了「警民衝突」。

來到8月尾，警察執法變得瘋狂無紀律，8．30大抓捕，8．31無差別太子站恐襲，完全是罔顧法紀的暴力團伙。再加上之前的「新屋嶺虐待」、「少女爆眼」等等新仇舊恨，市民要求的不再是修例的「撤回」，而是要追究警隊的獨立公正調查。

在這個時機，林鄭宣布撤回修例，但仍然拒絕成立獨立調查委員會，反而拋出改革監警會的「微調」措施，包括委任余黎青萍以及林定國加入監警會。

這兩個「獨立」人士加盟，有作用嗎？恰恰相反，這說明林鄭清楚現存的監警會組成大有問題。現存的監警會如果有足夠客觀、專業、獨立的代表性，又何須特意為了這次修例風波而引入另外兩個成員？始作俑者，便是前任特首梁振英，把監警會徹底變成建制派護短俱樂部，委任了張華峰這些講得出「速龍不展示編號無後顧之憂」這種荒謬盲撐歪論的人。

特首明知監警會組成有問題，但解決方法不是徹底改組監警會，也不是設立政府常用的「獨立調查委員會」，反而只是小修小補。難道委任兩個成員便能起死回生嗎？

監警會只能調查警員問題，無法處理「顏色革命」的指控，只有「獨調會」才能查清這場運動的來龍去脈。林鄭死抱監警會不放，只有一個目的，「絕不能讓獨立調查來處理警察問題」。警察不受法治約束，市民怎可能收貨？

林鄭在錄音講話仍然以「暴力」、「執法平暴」理解當前局勢，更是令人懷疑，她「撤回」的真正用意可能是一個「陰謀」：宣布撤回，拆了政治訴求的炸彈，如果仍然繼續在街頭抗爭，便不是為了「撤回」，而是另有目的，那平暴便不用客氣。

「撤回」修例，香港市民見到警察，仍然要提心吊膽；遊行集會自由仍然得不到保障；濫權的警察仍然逍遙法外……試問有哪個香港人會收貨？

作者是傳媒工作者