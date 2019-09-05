脫下黑面罩 共譜新篇章（文：楊志剛） (09:00)

黑色面罩是一道牆 隔絕你我

政治動亂不論多麼嚴重，都是過渡性的。不論月圓之後如何，動亂始終會終結。動亂的終結是社會默默邁向新的安穩；文明社會只有安穩才能常態化。新的安穩可以是政府退讓，抗爭者滿意收兵；亦可以是政府愈趨強硬，直至抗爭者敗走收兵。但不論新的安穩以何種姿態出現，非友即敵的香港社會都需要大和解，才能使新的安穩得以持續。

大和解的必須前提是坦誠對話和溝通。蒙面人和非蒙面人之間不存在坦誠溝通的可能，因為蒙面所表達的清晰信息就是「我不要你知道我是誰」、「我拒絕和你坦誠，不想與你溝通」。黑色的面罩是一道牆壁，隔絕了你我，違反了文明共融的香港核心價值。

爆眼女子以蒙面收回了個人身分，突顯出的唯一身分就是抗爭者。如果不是傷了眼，她存在與否，無人知道。她與數以萬計的黑衣蒙面人一起動如流水，混成一體。她可以是滿街黑衣蒙面人之中的任何一個，故此亦象徵了任何一個抗爭者。她右眼被擊中流血倒地的照片瘋傳那刻，就成為這場黑色革命的符號。無數蒙面人紅了眼，集體感同身受。別問她是誰，她就是我們。勇武派在街頭立下血誓：以眼還眼。和平理性派在右眼貼上血染的眼罩：我們都是爆眼女、爆眼男，永不忘記血海深仇。

「爆眼女」可成「黃藍和解」共同女神

要化解這段仇恨，還是靠她。要勸解爆眼女子脫下面罩，開懷坦誠地參與劫後香港的重新建設，港人必須停止聚焦她右眼的傷痕，亦不要再喋喋不休分析她究竟是被警隊布袋彈所傷，還是被蒙面人發射的彈珠誤傷。不論是何者，在「黃營」心中，她右眼的傷痕永遠是最高榮譽勳章，是他們的「耀眼女神」；在「藍營」眼中，她何妨不是香港傷痛和荒誕的象徵？

大和解之大，不在於追究兵荒馬亂時傷人的兇手，而是在於撫平傷口、泯別恩仇，以寬容為香港扭轉乾坤。爆眼女可以為此作出貢獻，成為「黃營」和「藍營」大和解的共同女神。

「藍黃大和解」的前提是什麼？短短3個月的仇恨累積能有多深？南非前總統曼德拉27年的黑牢之冤也能一笑泯別。他因為對抗白人種族隔離政策而被監禁27年。1990年他獲釋，1994年當選為南非史上第一名黑人總統。他在總統就職典禮上致辭：「能夠接待這麼多貴賓，我深感榮幸。我最高興的是當年在監獄看守我的3名獄警也能蒞臨。」然後他邀請該3名獄警起身，介紹給在場嘉賓，並向他們3人致敬。全世界為他的寬容所感動。他說：「當我步出監獄，走向通往自由的大門時，我若不把仇恨留在後面，那麼我只會繼續活在獄中。」

香港沒有曼德拉，但亦有寬容與和解的典範。她結婚21年，但丈夫和另一名「好溫柔」的紅顏知己交往13年，兩人把臂同遊的照片在各大報章大曬溫馨，丈夫更在法院陳辭時公開宣揚自己是紅顏知己「生命中的男人」，兩人恩愛纏綿一齊睇樓買樓賣樓收錢。丈夫因違法收了情人的甜頭而即將判刑。妻子素心玉手，執筆為負心郎向法官寫求情信：丈夫一直以家庭為先，希望法官從輕發落，讓他們一家人有機會展開新的篇章。

她提筆寫信時的沉重和心碎，以及擱筆長吁後對重譜新章的憧憬，是對港人的啟發。賢妻以無限寬容委婉來化解13年的不忠和錐心之痛，為撕裂了而充滿仇恨的香港人，示範了和解的可能和喜悅。她是特區政府政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀。

止暴制亂能夠在社會層面帶來暫時的穩定，但不能解決民間之亂。且看另一香港家庭。《明報》8月16日一篇報道的標題：〈討論政治打摑母親 18歲子守行為〉。內容是有兒子與母親討論政治時激動，拳打掌摑母親。這並非偶發的單一事件，而是有相當的普遍性。止暴制亂不能解決一個家庭兩個敵營、一班同學兩個敵營、一間公司兩個敵營、一卡地鐵兩個敵營。「撕裂」不再是簡單的社會概念，而是人與人之間、陌生人之間，甚至親友之間隨時爆發的仇恨和暴力。這個仇恨不解，學生豈能安心學習？香港豈能奢望繁榮穩定？止暴制亂，必須伴隨着大和解。

止暴制亂需訂反蒙面法 和解同需除面罩

當今香港社會每一個組成單元都內藏敵對陣營，使香港失去自我癒合的能力。敵對陣營之間需要和解，和解需要一個過程，這個過程需要引導和學習。要推動這個過程，必須是政府與民間攜手。

止暴制亂，需要制訂反蒙面法，這方面已多有論述。大和解同樣需要抗爭者除下面罩，不再蒙面，成為社會上坦誠對話的參與者。

耀眼女神受傷後，林鄭月娥說：「當在方便時，我很願意去探望這位少女。」既然耀眼女神已經公開亮相，特首宜盡快委派寬容與和解的典範馮程淑儀前往探訪。要啟動香港公開對話大平台，不作他想，應該由這兩名曾經受傷的女子開始。一人來自政府，一人來自街頭抗爭。兩人攜手示範寬容，齊心呼籲港人勇敢地放下仇恨，讓香港大對話、大和解成為可能。香港譜寫新的篇章，要由蒙面人拋開面罩開始。

作者是教育工作者