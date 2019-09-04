林鄭閉門錄音，仍然推卸責任（文：呂秉權） (09:00)

第一，林鄭在錄音中表示，如果有選擇，第一件事就是辭職下台，尋求寬恕。但她在對記者的回應則稱，由始至今，並沒向中央請辭。

第二，在錄音中，林鄭說很多人覺得她有解決問題的政治方案，但其實她的空間非常、非常、非常有限，理由是事件已上升到國家主權安全層次、中美貿易戰、不幸地（unfortunately）行政長官按憲制要服務兩個主人——中央政府和香港市民 ；在公開回應時，林鄭說「我仍然認為我可以帶領我的團隊幫香港走出這困局」。

第三，北京並沒計劃出動解放軍，擔心會影響「一國兩制」和國家形象。

第四，北京沒為解決問題設下時限，十一國慶不是「死線」，北京願意長期慢慢玩（play long）。

第五，特區政府評估約有1000至2000名很暴力的示威者。

中央信地方一把手 特首有責說服

先談第一點。閉門說話往往比官話更加可信，林鄭月娥已真心示意想辭職，由於她已喪失管治能力及成為香港的負累，北京應該及時止血，並切實回應民間訴求。此外，在政治上，就算真辭職、下台或不續任，當事人和中央多數都不會說出真相，例如董建華2005年下台，原因至今仍為「腳痛」、梁振英不競逐連任是家庭理由、薄熙來等人下馬是基於「經濟犯罪」。

第二點，林鄭此說其實是推卸責任。為何應解決時不解決，錯失時機才賴人？6‧9 100萬人遊行，你繼續強行修例；6‧12警民衝突多人被head shot你不煞停；6‧15你只權宜「暫緩」，還說「立法會大會就處理條例草案的工作會暫停，直至我們完成溝通、解說及聆聽意見為止」；6‧16 200萬人和平遊行你不理；之後，事件惡化、抗爭升級，市民被警、黑、社團所傷則不贅。

反修例五大訴求全是香港內部事務，本身不涉國家主權、安全。但當你香港一把手遲遲不從政治上根本地解決問題，事件自然燒到北京。對於處理地方矛盾，習近平推崇的楓橋經驗是「就地解決，矛盾不上交」，不要禍延中央。

再者，作為特首，應該為700萬香港人的福祉着想和效力，極力說服北京，以務實的態度解決問題。如果以《基本法》的憲制規定來說明特首難於同時服侍中央和港人兩個主人，這是不負責任的做法，因為特首這個崗位，本身的設定已是如此，特首要游刃其中。中央很多時相信地方一把手，特首絕對有責任和能力說服北京，回應港人訴求其實是符合北京最大的利益，而不是反過來搬弄中央與港人的矛盾。

警方濫捕下 抗爭降溫還是愈烈？

第三點，北京官方文宣和部分護法經常說，出動解放軍不會破壞「一國兩制」，甚至是「一國兩制」的一項既有內容。這個說法其實是自欺欺人，北京尚且不真心相信，港人和國際社會更加不會接受北京的愚蠢解讀，因為出動解放軍等於自斷香港制度文明的命脈，宣布「一國兩制」死亡，美國等大國必定會制裁，嚴重重創中國透過香港、佔全國主要比重的外來直接投資、國企民企融資、洗錢，以及人民幣國際化交易等。

第四點，北京甚為緊張面子，它不是不想設下解決問題的時限，而是無能力於十一前解決，唯有釋放願意長期慢慢玩的態度，希望拖垮抗爭者。

第五點，林鄭說特區評估約有1000至2000名很暴力的示威者，這是8月初，消息引述港澳辦主任張曉明說大約有1000名極端暴力分子說法的兩倍。目前，在警方濫捕下，已有超過1000人被捕，可是抗爭是否已經大幅降溫還是愈演愈烈？

要真正平息香港的局面，北京只能務實解決問題，真正聽取港人的訴求，否則歷史會記住，在習近平和林鄭月娥任內，北京永久失去香港的人心。

作者是浸會大學新聞系高級講師