路透爆料，有何玄機？（文：陳景祥） (09:00)

對當前局勢，北京要求必須先止暴制亂，然後再談其他，但現在看來，止暴制亂並未成功，暴力行徑反而不斷升級，更令人擔心的是，大家都似乎看不出事態到什麼時候才會平息。

信息：特首不作為是中央指令

局勢正處於膠着狀態之際，路透社在8月30日發出了一篇「披露內情」的文章：Exclusive: Amid crisis, China rejected Hong Kong plan to appease protesters - sources，指林鄭月娥曾經向北京呈交報告，認為示威者提出五大訴求，如果接納其中「撤回修訂《逃犯條例》草案」，應有助紓緩香港的政治危機。然而，北京否決了林鄭的建議，並下令（ordered her）不要接受任何示威者的訴求。文章稱，是有3個知情人士向他們透露這個消息。

剛剛訪港的《環球時報》總編輯胡錫進立即撰文，指路透社的報道是「編造假新聞、搞輿論戰，是恥辱」，目的是「挑撥離間，在當前特殊局勢下破壞中央和特區政府的關係」。

大陸媒體主管當然深明輿論心戰的重要性，《環時》老總急不及待跳出來痛斥路透社的報道，是因為報道顛覆了一直以來的說法，就是修例風波由緣起到善後，都是由特區政府一手包辦，中央處於被動，沒有直接介入。

但路透社爆料並沒有停止，9月2日晚又再發出另一報道：Special Report: Hong Kong leader says she would 'quit' if she could, fears her ability to resolve crisis now 'very limited'，報道附上林鄭的錄音，她說自己「令香港陷入政治危機，如果可以選擇，第一件事會辭職」；又說自己在解決危機方面「只有非常有限的空間」。

路透社主打新聞及財經資訊，今次第一篇引用不具名消息來源，涉及的是極敏感話題，又正值關鍵時刻發出，到底有何玄機？《環時》質疑路透社編造假新聞，但第二篇附上林鄭錄音，現身說法，傳達的信息很清楚，就是特首現在不作為，不對五大訴求回應，並非她的本意，而是中央下達的指令；而且隱隱然透露，即使想辭職也「身不由己」！

潛台詞：目前局面非全是特首責任

放這些消息的人用意也很明顯，就是試圖為林鄭月娥「脫身」，把她營造成作決策時都是「迫不得已」（錄音內她說有兩個老闆，一個是中央政府，一個是香港人），並非迴避民間訴求。

把特首和中央說成「有分歧」，在政治上是兵行險着，犯了大忌，如果特區政府內真有人這樣「放料」，除了想替林鄭「脫罪」，是否也反映政府內部感到力不從心，眼見「止暴制亂」無期，故此有需要向外界透露「真相」！路透社報道的潛台詞是：搞成目前這個局面，並非完全是特首的責任！

按大陸官場規矩，地方領導任何時候都要跟中央保持一致，在媒體上披露彼此有分歧，是犯了嚴重「政治錯誤」，令人覺得特區政府或許會有不尋常的變動！

特區政府處理反修例風波的能力受到各方質疑；北京把這場風波定性為顏色革命、有歐美勢力插手干預，這種性質和規模的暴亂，以特區政府的能力，是否可以應付得來？從事態發展至今，答案明顯是否定的。

香港過去也發生過街頭騷亂，1980年代的士罷駛、青少年（油脂仔）鬧事，都屬於小規模的民眾宣泄不滿，警力完全足以應付。然而反修例風暴既有政治元素，又混雜「英美勢力」，特區政府官員都是太平官，從未應付過大型動亂，現在每次發生大事後除了發出「強烈譴責」，對平息事態都束手無策。

過去兩周抗爭者之中所謂「勇武派」的暴力衝擊行動不但沒有收斂，反而有擴大趨勢，他們目的很簡單，如果暴力衝擊成功，政府接納五大訴求，他們就可以宣稱勝利；而政府不答應，繼續「以暴止暴」，騷亂繼續升級，到最後北京終於出手，屆時「勇武派」應會潰不成軍，但北京和香港都要付出慘重代價，這就是抗爭者說的「攬炒」！

北京出手，歐美國家對華實施制裁就振振有詞，對「勇武派」來說，表面上他們是被打敗了，但他們終於可以證明一國兩制「失敗」、北京對港政策「一敗塗地」，相比之下，北京和香港其實輸得更慘！

《緊急法》對港可能是致命一擊

最近有人認為政府應訂立《緊急法》，以法律手段應對亂局，林鄭月娥早前也說過，她會考慮所有放在枱面上的選項。《緊急法》（Emergency Regulations Ordinance）是英國在1922年頒布，賦予政府一系列權力應付緊急狀况，包括逮捕、沒收財產（property seizure）、遞解出境（deportation）、控制港口和交通，以及各類審查。香港對上一次引用《緊急法》是在1967年，已是50多年前的事。

時代不同，當年香港引用《緊急法》令港英政府可以審查報紙、文章、地圖、照片及各類型通訊，目的是截斷暴亂分子的聯繫；如今要收同樣效果，政府就要針對互聯網，包括固網和流動通訊，特首可以引用法例要求電訊商停止某些流動網絡或公眾Wi-Fi的運作，以及堵塞某些網站平台。

這些管制手法將會打擊香港的通訊自由、資訊自由；還有更廣泛的影響，是香港作為亞太區的電訊樞紐，一旦控制互聯網就等同關閉很多跨國公司經香港網絡進出的信息流，電訊樞紐的地位將受重創，國際城市、金融中心的聲譽都會受損。論影響之深，動用《緊急法》和調動武警入城平亂，分別其實不大，香港都會承受重大打擊——可能是致命一擊（可參考彭博社：How Hong Kong Protests Could Lead to Internet Cut Off）。

止暴制亂一定要拿出「政治方案」

香港沒有地緣政治的戰略地位，也沒有豐富資源，在中國牢牢掌控之下，「外國勢力」應該明白，一場顏色革命是不能把香港從中國分裂出去的。歐美會在言文上「支持」香港，但絕不會為香港而跟中國開戰（跟台灣完全不同）。「外國」勢力插手香港，主要目的在藉香港向中國大陸施壓，介入香港事務以牽制大陸的發展（如金融市場、科技轉移、對外交流等）；如果一國兩制失敗，外國勢力就可以「證明」北京不守信諾，打壓自由、民主。

中國當年收回香港時的承諾是維持香港繁榮穩定（但並沒有承諾自由民主），香港動盪、衰落，除了是北京的面子問題，也是對香港政策失敗的證明，北京不能讓這些事發生。盡快結束當前亂局，回復穩定，是北京的主要目標，局勢穩定之後，北京會再利用各種方法把香港經濟重新「繁榮」起來，以確保香港「穩定繁榮」50年不變的承諾。按此，香港未來經濟情毋須看得太淡，以內地的調控能力，「繁榮」易得，但穩定難求；要令香港盡快「穩定」，成為了目前壓倒一切的任務。

沒有「外國勢力」直接支援、協助，勇武派是沒有可能「奪取政權」的，即使如何把暴力升級，也改變不了這個現實。勇武派可以暴火焚城，皆因很多人不滿特區政府而不願與他們割席。還是那句話，要止暴制亂，一定要拿出「政治方案」，單靠警隊是很難成事的。

作者是資深傳媒人