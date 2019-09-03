一念天堂 一念地獄（文：劉進圖） (09:00)

假設選紅色那個鈕，會有什麼後果？有7件事是比較肯定的，分述如下——

（1）司法覆核必然發生，而且勝訴機會頗大，因為緊急法是當年殖民地政府用來鎮壓六七暴動的惡法，經不起《基本法》人權條文的審查。人大常委會必然釋法，阻止法院判政府敗訴，香港司法獨立名存實亡。

（2）「和理非」（和平、理性、非暴力）上街抗議，緊急法再嚴苛，也阻不了「和理非」示威者公開表態，例如穿黑衣上街默站、拉60公里人鏈、抬十字架拜苦路、辭職引發補選等等，總之不停有新聞登上國際頭條。

（3）勇武抗爭者轉向地下活動，進行隱蔽式游擊突襲，不惜以死相搏，與警察同歸於盡。

（4）美國和歐盟目睹大搜捕大鎮壓，人權保障形同虛設，警察濫權施暴不停發生，在輿論壓力下通過法案，先是制裁中港政府官員，繼而削減乃至取消香港經貿特殊待遇。

（5）社會撕裂繼警民衝突後再衍生族群衝突，內地移港人士與香港本土社群變成水火不容，言語及暴力衝突不停發生，內地遊客不敢踏足香港。

（6）移民潮再起，大批中產家庭、專業人士為子女下一代移居海外，趁港元聯匯未廢，把資產出售套現。

（7）特區政府培訓的文官，無法駕馭如此艱難局面，紛紛讓位予中共培植的政治代理人。特區管治迅速赤化，官場運作與深圳全面接軌。

如果選藍色那個鈕，對北京領導人來說，最大的損失是面子，因為等於承認信錯了官員、用錯了政策，以致愈止暴，暴力愈升級；愈制亂，亂局愈蔓延。要撥亂反正，唯有換官員、換政策。

不過，這按鈕雖然對面子有損，但實利龐大，既可保住香港的國際經貿及金融中心地位，避免近年高價入市的紅色資本「損手爛腳」，又能繼續利用香港作為與西方冷戰時的緩衝地，方便中國企業進出國際。

鎮壓或懷柔 只能擇一

北京原來的如意算盤，可能是面子與實利都要。假如香港警察鎮壓得有技巧，各部委、各企業從旁協助施壓，把抗爭勢頭成功壓下去，沒有鬧出血腥場面，西方找不到藉口制裁，那就既得實利，又保面子。但如今這算盤打不響了，單是8月31日晚上，防暴警察衝進太子港鐵站，上列車見人就打，那條錄像已足夠嚇怕國際社會。可以預見，類似的場面還會一再出現。若現行策略不變，要人道地和平解決示威衝突，機率已近乎零。

兩個按鈕，只能選一個。

作者是資深傳媒人