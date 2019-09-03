嚇不倒的香港人最恐怖（文：梁美儀） (09:00)

香港人習慣安逸，最重要是社會安定、人人「有錢搵」，當權者也針對港人過往的「弱點」出招。先是特首林鄭月娥警告，香港經濟將下行，經濟情况甚至較SARS時更壞。社會卻對這經濟牌全無反應。

8．31前夕，當局以各種罪名拘捕多名參與這場運動的知名人士，並向民陣擬舉行的「和理非」（和平、理性、非暴力）遊行活動發出反對通知書。可是，不論是「大抓捕」好，還是有可能背上參與非法集結的罪名好，大批市民還是堅持上街抗爭。

敬酒不行，武力鎮壓又如何？警方對付示威者的武力不斷升級，在剛過周末，大批警員衝入港鐵太子站，並在車廂內肆意毆打市民。那班「速龍」成員，有什麼本事可「專業」判斷被他們揮動警棍打中的、被胡椒噴霧射中的、被他們大力推倒的，無一是沒有參與示威的普通乘客？從新聞片段所見，至少有兩名被打至頭破血流的乘客，他們稚嫩得很大可能還未成年。就算他們是示威者，以這種暴力還算是合理和專業？

懷柔手段息民憤 才是止亂出路

香港人或許心裏也害怕暴力，但從周日堵機場行動參與人數之多，某程度是部分港人對警方「以暴制亂」手法的抗議行動。

相信香港人心裏有數，明白自己在打一場近乎是「沒有贏的可能的仗」；但同時明白，要是一退，留下來的人將面對難以承受的痛和壓制，要不就只能忍痛離開。這種與成長地共生死、共存亡的心態，已非當權者用壓抑與暴力手段所能遏止。

毁滅香港，死的不止香港人，還有國家重大的政治經濟利益。趁未出現人命犧牲前，改以懷柔手段止息民憤，才是止亂的出路。

作者是資深傳媒工作者