應考慮廢除緊急法（文：鄭立） (09:00)

今天的香港就像是一個突然發現了埋藏多年隱疾的病人，疾病一直存在，只是因為它從不發作，沒有感覺，才被人完全忽略了。直至第一個痛楚來臨，我們才知道這古老法律至今尚留在香港司法系統裏。

根據報道，緊急法賦予行政長官會同行政會議任意訂立規則的權力，並能夠管制任何刊物、通訊及通訊方法；把任何人拘捕及驅逐出境；授權進入與搜查處所；管制及沒收財產等。其效力凌駕任何成文規則，持續至特首與行會下令廢除為止。特首與行會可以不需要立法會同意，就能啟動有如古羅馬獨裁者般的巨大權力。這種情况下，法治當然絕不存在。

緊急法令財產自由隨時失保障

技術問題只是旁枝末節；政府是否會啟動，也不那麼重要。重要的是國際與市民都認知到這個事實：緊急法存在，而且可隨時啟動，特首有權瞬間將香港政府變成獨裁政府。香港所有人的私人財產、人身自由、言論自由皆完全不受保障，任何人都可以被禁出境及監禁。任何投資都可以瞬間被充公，連住處都可隨時被搜查。這件事的發生，不需要大部分人同意，只需少數人的主動認定。

當所有人意識到這個可能性存在，不管緊急法是否動用，大家對香港的信心都會暴跌。這才是這件事最令人憂慮的地方。

長久以來大家對香港的信心都是建立在認為香港制度穩定、權利與財產有保障上。你設身處地，以一個投資者的角度想，在某國，你設置的人員可以突然失去自由，你投資在這裏的資產可以突然全部被凍結甚至沒收，撫心自問，你是否還願意投資一個這樣欠缺保障的地方？而緊急法告訴你，那個可以隨時失去保障的地方，竟然就是香港。

當意識到這一點時，相信香港應該要考慮盡快廢除此條例。否則對於香港的國際形象以及未來，都會是一個重大隱憂，甚至是致命打擊。

作者是專欄作家