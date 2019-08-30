2019年——不一樣的開學年（文：何滿添） (09:00)

今年的暑假很不一樣。作為前線校長，既心痛，也非常擔心。我絕對明白年輕人對現實有很多不滿、怨氣和不忿，尤其是即使已用過我一直提倡的「和理非」（和平、理性、非暴力）模式向政府提出訴求，但仍得不到政府回應。結果，使部分年輕人走上了社會不太認同的「勇武」之路。

關心社會值得肯定 遇危險需三思

在探討這題目之前，我們先不應假設所有勇武者都是學生，也不應假設有很多學生會參與衝擊或違法活動。教育工作者不懂政治，我只知這次由政治風波所引起的社會運動之所以愈演愈烈，主要是在6月9日和6月16日眾多市民遊行後，政府仍未說出「撤回」兩個字；再經歷7月14日、7月21日和8月11日等暴力事件，社會撕裂更趨嚴重；而成立獨立調查委員會的普遍訴求又一直未獲政府採納，才走到今日這困局。

中學生積極關心社會，其行為是值得肯定的。然而生命無價，遇到有危險或違法活動時，年輕人實需三思。再者，即使社會政治如何混亂、如何令人無奈，年輕人仍應保留寶貴生命和氣力，在人生中尋找理想、追夢和活出有意義的人生。

教育局早前發出了處理罷課的指引，大致也是依從5年前雨傘運動模式。須知學校一定不會贊成罷課，但如果學生持有家長同意書，又要求回校以靜坐罷課的模式來表達意願，學校又難以拒絕或禁止學生要求罷課這行為。學校只是家長的受託人，如果家長同意學生平靜、安全地罷課，學校可以如何禁止？政治事件，應該政治解決。作為專業的教育工作者，我們最迫切的工作，是聆聽和守護學生安全，讓校園成為學生可安心說出感受的地方。如果校園也不能讓學生安心表達意見，那麼學生日後更難與成年人建立互信的關係，情况只會更差。

最近有幸獲香港輔導教師協會邀請出席集思會。香港輔導教師協會副主席何玉芬博士和同工用心準備的資源套有一節叫「給守望者」，內裏提到5個概念——「同行」、「休息」、「尊重」、「關愛」和「盼望」——恰好是對已歷盡滄桑的青年人的一服良方。

無論我們的學生在這次政治風波走到多前，無論他們有否參與運動，一到9月2日開課，他們回校，就是我們最疼愛的學生。傳道、授業和解惑是教師的天職，總不可不顧。更重要是我們需用心聆聽學生經歷及感受，彼此建立同理心，才可避免如急性壓力、抑鬱症或創傷後遺症等更嚴重的問題。如果這一刻，有某指引說，教師遇到困難和具爭議的問題就說「不知道」或「不理解」，真難想像如何可以與學生建立互信關係，從而達到開解的目的。

若迴避學生疑惑 無助為事件降溫

不錯，校長、教師都應盡力維持校園政治中立，也不應強加個人政治觀點於其他人身上。然而，如果學生有疑惑，在家庭中得不到支援；回到學校，老師仍不願回答或迴避問題，可以預見學生定感氣餒無奈，也無助為事件降溫。我們可以做的，除了開懷聆聽，還可以協助學生釐清每個選項背後所持的價值觀、如何取捨會帶來什麼後果等。這過程可建立師生互信，而非單向說教。甚至，通過小組閒聊互動，也有助學生理解同儕之間的不同立場。最重要是建立互信，不歧視、不標籤。

這一輩學生正處青春期，創意無限，敢於嘗試前人未走過的路。如何能令年輕人帶着正面態度看待世界，我想教育同工可參考以上所提及的「給守望者」的5個方向——

當中最重要是「同行」。這次運動中，年輕人最常引用的是「核爆也不割席」，如果師長一開始就認定不能夠和與自己政見不同的學生對話溝通，嘗試解開學生心結的行動也是徒然。

另外，「休息」也無比重要。這暑假極折騰師生，酷熱難忍，還要走上街頭，嘗盡刺眼催淚煙。即使是奉公守法的「和理非」遊行，也感疲累。回到學校，最理想是有處安靜地方，可以讓師生靜靜放鬆休息。我們學校設有以佛化教育為本的「心靈覺」活動中心，開學後可以開放給有需要的師生學習靜觀禪修，或簡單的放鬆休息，目的都是希望激動的情緒可以得以紓緩，「放下」才可以「自在」。在這層面上，我相信絕大部分教師均是專業的，也定能以愛心應對這不一樣的開學日。

至於「尊重」和「關愛」，我更覺是讓學生感受溫暖的必要元素。如果學校師長也不尊重學生感受，明白他們在這暑假裏已經歷很累的日子，也真怕開學後學生會面對更大的困難。

讓學校成為避風港

佛家常言「一念天堂，一念地獄」，《金剛經》又說眾生「應無所住」。開學在即，下星期開課的最迫切工作，必定是讓學校成為避風港，為師生提供一處可休息、聆聽和放鬆的地方。劉進圖先生曾寫下一篇題為〈不要讓仇恨滋長〉的文章（註），文中呼籲年輕人「不要被衝動的情緒蓋過理智」，怨氣不能解決問題。作為師長，這刻你們的安危和情緒應是大家最擔心之處。祈願開學後全港師生都可以平安過渡，也期望社會人士不標籤這一代年輕人，仍對他們持守盼望，相信他們仍可成為美好的一代，在往後日子貢獻香港。

註：2014年12月3日《明報》（https://bit.ly/30IZ4nP）

作者是中學校長