制止碰撞「一國兩制」底線的暴亂行為（文：駱偉建） (09:00)

​一、實施一國兩制必須維護國家的主權安全發展和保持特別行政區的穩定繁榮。

​香港實行的是特別行政區的制度。特別行政區制度的核心是一國兩制。特別行政區制度是一國兩制的制度化體現。打着所謂的「光復香港，時代革命」幌子的動亂，污辱國旗國徽，衝擊中央駐港機構，試圖謀求香港獨立，本質上就是破壞國家的統一，顛覆中央政府的管治，必須加以制止。因為動亂挑戰了一國兩制國策的宗旨，即維護國家的主權安全發展和保持特別行政區的穩定繁榮。正如鄧小平先生提出一國兩制構想時明確指出，一國兩制是為了解決國家統一問題。而國家之所以要統一，完全是由中華民族和國家的根本利益決定的。

第一，國家統一是中華民族的願望。「從鴉片戰爭以來，中國的統一是包括台灣人民在內的中華民族的共同願望，不是哪一個黨派，而是整個民族的願望。」

第二，國家統一是歷史的必然。「實現國家的統一是民族的願望，一百年不統一，一千年也要統一的。」「凡是中華民族的子孫，都是希望中國能夠統一，分裂狀態是違背民族意志的。」從民族和國家利益的角度看，國家統一不是一黨一派的利益，而是中華民族和國家的根本利益，而分裂國家和主權就是出賣了國家的根本利益，是民族和國家的罪人。所以，國家統一乃是民族和國家大義之所求，民族和國家利益之所需。

第三，阻礙和破壞國家統一，終將被歷史拋棄。任何政黨、任何政府放棄國家統一的目標，都不能向中華民族交代，中華民族沒有理由對任何政黨、任何政府信任，任何政黨和政府都要下台。「不維護國家統一，任何中國政府都應該下野，自動退出政治舞台，沒有其他選擇。」

第四，國家統一是中華民族必須完成的歷史任務。從歷史的發展角度看，中華民族順應歷史發展的趨勢，最終一定會實現國家統一。「我們要共同奮鬥，實現祖國統一和民族振興」的歷史任務。

第五，國家統一有利於港澳穩定發展。鄧小平先生指出，一國兩制「完全是從實際出發的，是充分照顧到香港的歷史和現實情况的。」「根據香港和台灣的歷史和實際情况，不保證香港和台灣繼續實行資本主義制度，就不能保持他們的繁榮和穩定，也不能和平解決祖國統一問題。」鄧小平先生指出，「問題的核心就是祖國的統一」。國家統一，就必須堅持主權統一。國家在主權問題上沒有回旋的餘地。「主權問題不是一個可以討論的問題」，意味着中國在恢復對港澳行使主權問題上不容質疑、不容挑戰。英國和葡國必須交回港澳。港澳必須回歸祖國，接受中央管轄。

​因此，可以得出兩點結論：

（1）實行一國兩制的方針政策，對國家有利，對特區有利，對人民有利。

鄧小平先生在〈保持香港的繁榮和穩定〉一文中指出，我們有一個共同的大前提、一個共同的目標就是愛祖國、愛香港。大家共同努力，這個目標肯定可以實現。澳門的一國兩制實踐取得的成就充分證明了這個道理。澳門特區政府和居民，一方面堅決維護國家的統一、維護國家的主權、維護國家的安全，積極地配合和融入國家的發展。另一方面在中央的支持和配合下，用好高度自治權，發揮好自己的優勢，堅持發展經濟、改善民生，形成了經濟發展社會穩定的局面，利國利民，舉世矚目。相反，損害了一國兩制，就是損害了國家利益、特區利益、人民的利益。

（2）實現一國兩制的宗旨，是中央政府、特區政府和全體中國人民的憲制責任。

​維護國家的利益、特區的利益、人民的利益，就要制止損害一國兩制的行為。在香港發生的「光復香港，時代革命」口號下的動亂，直接挑戰和危害了一國兩制的核心，觸碰了底線。所以，制止動亂，國家有責，特區有責，人人有責。

​二、對於損害和危害一國兩制的動亂必須堅決制止。

（1）對一國兩制實施中出現的動亂必須制止。

鄧小平先生在〈我們對香港問題的基本立場〉一文中指出，「某些動亂的因素，暴亂的因素，不安定的因素是會有的」。並且預計有大、中、小3種情况（嚴重波動、大的波動、小的波動）。總有一種力量試圖損害香港的利益，損害國家的利益。並指出損害一國兩制的勢力主要來自內外勾結。造成波動的原因，不會來自中央，中央是堅定不移地實施一國兩制，維護國家和特區的利益，但是不能排除來自香港內部和香港以外的外部勢力的干擾和破壞。鄧小平先生在〈保持香港的繁榮和穩定〉一文中指出，「某些動亂的因素，暴亂的因素，不安定的因素是會有的，老實說這樣的因素不會來自北京，卻不能排除存在香港內部，也不能排除來自某種國際力量」。動亂主要是人為因素造成的。鄧小平先生指出，「一些混亂是人為的。這當中不光有外國人，也有中國人……製造混亂是很容易的」。

今天香港發生的動亂就是內外勢力勾結製造的。中央對於損害一國兩制的動亂必將堅決處置。內外勢力勾結製造動亂不以我們的意志為轉移，但是，只要我們堅定地有效地的採取措施完全可以制止動亂，讓發起動亂勢力的圖謀永不可能實現。鄧小平先生在〈會見香港特別行政區基本法起草委員會委員時的講話〉一文中指出，「中央的政策是不損害香港的利益，也希望香港不會出現損害國家利益和香港利益的事情。」「特別行政區是不是也會發生危害國家根本利益的事情呢？難道就不會出現嗎？那個時候北京過問不過問？難道香港就不會出現損害香港根本利益的事？能夠設想香港就沒有干預，沒有破壞力量嗎？我看沒有這種自我安慰的根據。」

鄧小平先生明確指出，「如果發生嚴重的波動，中國政府也會勇敢的面對災難作出決策」。清楚地表明，中央有承擔、有信心、有能力解決動亂。發起動亂的勢力不要低估中央政府維護一國兩制的決心和能力。

（2）中央、特區和居民要共同配合制止動亂。

一國兩制 事關中華民族復興的偉業，事關香港的命運，事關香港居民的利益。因此，對危害一國兩制的行為，國家、特區和居民有共同責任止暴制亂。鄧小平先生指出，「亂就要干預，不止中央政府要干預，香港人也要干預，總會有人搗亂的，但絕不要使他們成氣候。」「干預首先是香港行政機構要干預，並不一定要大陸的軍隊出動，只有發生動亂，大動亂，駐軍才會出動。但是總得干預嘛。」所以，特區政府必須依法懲處暴亂活動，特區居民應該支持特區政府依法止暴制亂的行動。中國政府不僅堅定地支持特區政府和愛國愛港居民的止暴制亂的行動，而當一旦出現暴亂不可控制，必將會依法採取果斷措施止暴制亂。

（3）香港居民的團結是防止和解決動亂的一個重要的條件。

鄧小平先生指出，「只要香港同胞團結起來，選擇好的政治人物來管理香港就不怕亂，就可以防止亂，即使發生亂，也不會大，也容易解決」。所以，愛國愛港的力量團結起來，就能夠解決動亂。今天參加止暴制亂，就是為明天的社會穩定，為子孫後代造福。愛國愛港力量已經行動起來，進行了多場守護香港、支持特區政府依法處置動亂的集會，顯示了維護香港社會穩定的力量，繼續努力一定能夠取得最終的勝利。

（4）止暴制亂的目的就是由亂變治。

鄧小平先生指出，「如果發生動亂，中央政府就要加以干預，由亂變治。」「如果中央有什麼權力都放棄了，就可能會出現一些混亂，損害香港的利益。所以保持中央的某些權力對香港有利無害」。說明中央干預不是破壞一國兩制，而是因為有人破壞一國兩制，讓一國兩制變形走樣，通過干預，撥亂反正，讓一國兩制重上正軌。

所以，污衊中央干預是損害一國兩制純屬無稽之談。恰恰相反，中央干預是一國兩制的應有之意，也是憲法和《基本法》賦予中央的一項權力。中央行使這一項權力，也是履行憲法和基本法的憲制責任。是對國家負責、對特區負責、對人民負責的體現。社會動亂既不利於發展經濟，也不利於改善民生。澳門回歸前的治安動亂，直接影響了澳門的經濟發展，擾亂了澳門居民的安居樂業，引起了人心的恐慌。當解決了治安動盪，穩定了人心，社會才能集中精力謀發展，才能達到改善民生的目的。

因此，希望繼續實施一國兩制、希望香港穩定發展繁榮、希望香港居民安居樂業，大家必須攜手起來，旗幟鮮明地反對和制止動亂。不辜負鄧小平先生一國兩制偉大構想的期盼，不辜負中華民族偉大復興事業的使命。

作者是澳門大學法學院教授