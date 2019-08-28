「核爆都不割席」是這樣煉成的（文：任建峰） (09:00)

「和理非」道路被堵塞無視

一、「不割席」定義的演變。

在今次運動之前，非建制派陣營中的「和理非」，與主張動武的人，都偏向堅持要對方支持自己那一套，否則就會被視為「割席」。反觀，「反送中」運動中的各大小持份者，都不再把「不割席」的定義放得那麼高。「和理非」仍是普遍不認同——甚至有時會批評——主張動武者的行為；而主張動武者，亦會對「和理非」的看法有類似態度。不過，雙方仍會理解對方的出發點，對一些個別失誤有一定的包容，甚至會把各方的不認同與批評，視為檢討策略的契機，而現在這足以構成為「不割席」。有了這個新定義，運動的整體團結都加強了。

二、「和理非」方式已被堵塞或無視。

過往，「和理非」很大條道理可以對主張動武者說：與其參與破壞性的衝突，不如以一些和平方式，嘗試帶來改變，包括地區服務、參選議會、和平示威。可惜，地區服務已因建制派透過不同團體，能基本上控制社區設施的使用，而變得日趨困難；參選議會這途徑，亦被政權不斷褫奪不同政見人士的參選資格，而蒙上陰影。連過往相對地有效的大型和平示威，都被近月政權幾乎完全無視數以百萬計、人數破香港歷史紀錄的和平示威而「閹」了。在沒有另一條有效的路給主張動武者去參考的大前提下，「和理非」已再沒有資格去與主張動武者劃清界線。

三、仍是不能沒有「和理非」的。

同樣地，過往對「和理非」不太尊重的主張動武者，今次亦理解到，如果他們沒有人數甚多的「和理非」者在大型遊行、街坊出動抗警、物資上的支持，主張動武者基本上是沒有政治生存空間的。

四、政權的不公道。

本來，「和理非」仍可以對主張動武者說：就算撇除政治訴求，大家都有維持社會、法律秩序的責任。但是，經過了多年來政權在憲制問題上踐踏法治，然後近期又看見政權對於涉嫌破壞社會秩序者的親疏有別的對待，「和理非」者連以「秩序」去與主張動武者劃清界線的理由，都失去了。

五、情意結。

雖然這一點不太理性，但「和理非」者看見眾多年輕的主張動武者拿自己的安全、前途作為賭注，就會感慨地懷疑，自己是否過往為香港做得不夠，令年輕人現在行動升級？同樣地，主張動武者就算認為「和理非」是畏首畏尾，但在情感上，都感受到「和理非」對整個運動與對主張動武者的擔憂與關懷。

政權仍沒有反省的迹象

上述因素，其實是有一個共同點的：如果不是政權那麼不堪，「核爆都不割席」的情况，是不會出現的。可惜，到目前為止，政權並沒有任何反省的迹象。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師