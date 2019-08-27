經濟不再自由的香港（文：梁美儀） (09:00)

《人民日報》海外版早前發表了一篇評論文章，指這場持續兩個月的「違法暴力活動」，令香港國際形象遭遇重創，暴力分子的所作所為，已給香港這個「世界最自由經濟體」造成了不可彌補的傷害。

無可否認，近期部分示威者的衝擊行動會令遊客或外國投資者對香港治安情况感憂慮，甚至對訪港有所卻步，旅遊及零售業界可說是首當其衝。

不過，這些社會混亂情况，終歸有天有機會平靜下來。但中央為「協助」特區政府「平亂」，出重拳，落重藥。香港多年來努力建立的最自由營商環境地方，從此地位不保。

國泰航空作為一家在香港扎根72年的大企業，卻成為這場反《逃犯條例》修訂風波中，被中央針對的商界龍頭公司。一名國泰機師因參與示威而被控暴動罪，不久，中國民航局便向國泰發出「重大航空安全風險警示」，迫使國泰解僱包括該名機師在內的兩名機師。連同已請辭的立法會議員譚文豪，已先後有5名國泰機師因這場風波離職。早前國泰行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培亦要辭任。

國泰屈膝於北京跟前，據說是因為中國民航局明言若不處理好，便不容許國泰航機飛越中國內地領空，這涉及國泰逾半數航班，關乎公司生死存亡，國泰唯有委曲求全。

除了國泰，過去同樣令港人引以為傲的港鐵，在《人民日報》點名批評「派專列護送暴徒」後，近日港鐵一反常態，接連在有遊行集會舉行前，關閉觀塘線及荃灣線部分車站。政府雖是港鐵的大股東，但它同時是一間上市公司。這個封站大半天的決定，根本不合乎港鐵多載客、多收車費的營商原則。

當政治問題可如此粗暴與不符常理地干預本港企業的運作及管理，香港這自由港，不再自由。香港自由經濟的金漆招牌，就此斷送。

作者是資深傳媒工作者