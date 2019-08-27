鎮壓適得其反 只能和平解決（文：劉進圖） (09:00)

彭博通訊社日前訪問哈佛大學經濟學者、國際貨幣基金組織前副總裁萊因哈特（Carmen M. Reinhart），警告說香港持續不斷的政治風波，可能成為全球經濟大幅放緩甚至衰退的引爆點，影響並不局限於中國及亞洲。驟耳聽來，這警告有點誇張。但細心思考便會發現頗有道理，國際金融界持相若觀點的大有人在。

北京應該看到，香港的政治亂局是在中美經濟冷戰持續升級的背景下發生。美國總統特朗普除了針對中國出口商品一再增加關稅、禁止與華為等中國科技企業做生意，還威脅動用美蘇冷戰年代的舊法例，強制美國企業撤出中國。由此可見，中美兩國相互滲透倚賴的經濟結構，正在分崩離析。全球化高速發展年代已成過去，取而代之的是區域板塊經濟。

美國正在搭建的經濟板塊，以其核心盟友為主，包括加拿大、英國、日本、南韓、澳洲、新西蘭、新加坡等。中國搭建中的經濟板塊，主要是「一帶一路」沿線的發展中國家。在這兩個板塊以外，最重要的板塊是已達成自由貿易協議的歐盟加南美多國板塊，這個板塊對世界經濟舉足輕重。展望未來，以美國和中國為首的兩大板塊注定摩擦不斷，商品和服務貿易都極難開展。如果中國無法與歐盟南美板塊保持正常經貿關係，就會陷於高度孤立，不單自身經濟受損，還會拖累全球經濟。

中國過去和歐盟與南美國家的關係相當不錯，美國要說服這板塊加入制裁中國的行列，本來很不容易。但香港問題為美國提供了契機。香港的政治風波，連日來不斷登上歐洲主流媒體的頭條，歐盟諸國領袖相繼發聲，強烈要求中國和平解決香港問題。假如中國無法做到，最終流血鎮壓收場，歐盟諸國別無選擇，唯有跟隨美國制裁中國。北京如要避免國際孤立，就只能和平解決香港示威問題。

倘港自由不保 歐美撤資難免

北京近日藉民航部門施壓，迫使英資太古集團撤換國泰航空行政總裁，大舉解僱被指參與或支持抗議運動的僱員，包括港龍職工會主席，完全違背西方世界的公司治理基本原則。西方企業詫然發現，立足香港與中國做生意，也要屈從中國的政治要求，被迫審查遏制自身員工政見，不少西方媒體呼籲減少對華投資。

如果香港原來的自由環境不保，歐美企業無法按自身的文化在此經營，當歐美政府下令制裁時，撤資和撤僑就無可避免。

作者是資深傳媒人