中美、反修例博弈 如何end game？（文：阮穎嫻） (09:00)

說的「game」，一是中美貿易戰，二是「反送中修例」演變出「沒有份的抗爭」（No Stake Resistance），兩者互相牽連，學術上稱之為「嵌套博弈」（nested game），一個博弈的變化影響着另一個。

要知道何時end game，就要知道end game的條件是什麼。要不找到雙方都能接受的條件；要不相互撕磨至其中一方實力耗盡須跪低。

因雙方了解底線 使談判更難

在中美貿易戰裏，中國有三大要求：條款要平等、取消關稅、可以購買美國貨但不能過分；附加條件是「釋放華為」。美國要求中國保護知識產權、開放市場讓外資進入競爭，及減少補貼國企使國際競爭公平，其中第一項最為重要。

關於中國要求的「條款平等」，何謂「平等」，見仁見智。「老美」認為中國以不公平的方法在國際市場行走多年，世界貿易組織的條款不從，環保減排不從，或陽奉陰違，現况不公平。但於中國來說，要她削弱已有優勢，但美國卻毋須付出，就非常不公平。而美國本身已享有美元覇權等優勢，所以中方更覺得保護主義合理。

及後在G20（20國集團）峰會，乃至中美7月在上海會面，談判的起點可能比在5月時更遠。一是美國認為起點在談判破裂前；中國則認為應該推倒重來，重新談判。但最重要的是，大家藉着談判了解到雙方底線，明白了底線，就知道更難滿足，所以談判因了解反而更困難。

雙方的條件左右為難。中方要求先撤回關稅，才能履行美方的要求。但中國就算有立法，行政和立法向來有距離，於是美方要求必須有可檢驗的證據，證實中方的貿易壁壘破除了，才會在較長的時間（幾年間）逐步減關稅。雙方都要求對方先行一步，結果卡死了。

林鄭無本錢談判交換五大訴求

另一邊廂，香港「反送中」運動的示威者，在過去兩個多月已將五大訴求列得清楚，包括正式撤回修例、設立獨立調查委員會等。民調清楚顯示，這些訴求得到社會大多數支持，基本上短期內不動如山。在7．21元朗黑社會打人事件及各種關於警隊的報道後，又加上了徹查「警黑」及警察濫權的訴求。近來，民調顯示市民對徹查「警黑」及警察濫權的訴求，甚至已高於撤回修例。

政府對於市民訴求卻不為所動。可能由一開始，政府或者更高權力層的人已決定不會退讓，畢竟獨裁政體大有本錢不退卻，以維持其威權。

政府的底線很清晰，除了暫緩外，從來都無讓過。示威者方面比較複雜，因為無「大台」、無領導、無召集人，訴求其實是一些共識。有人提出、很多人和應、大家認同，就是共識；或者說，成為盧梭（Jean-Jacques Rousseau）口中的「公共意志」（general will）。有異議，會有人負責「推post」或打壓。打手又好，真心也好，「共識」就這樣形成。異於共識的人會被貶斥。慢慢，有異議的人成為旁觀者或不再發聲，鞏固了共識。情况有點像法國大革命時，因為人民參與運動，異於運動者，即是站在人民的對立面，然後就會被清剿。這件事很民主，因為所有人都參與其中；這件事同時很不民主，因為它保障不了少數意見，少數很容易被民粹壓迫。一天這個共識仍在，五大訴求的底線不易動搖。

林鄭月娥說，「社會回復平靜，就會展開真誠對話」。這句說話的弔詭之處，是暗示現在並不真誠。在不真誠的情况下應承真誠對話，則該承諾是否真誠？其次，所有人都知示威者沒有單一代表，何以對話？「連登」是一個平台，有成千上萬的留言，但沒有人可代表所有人，林鄭跟誰真誠對話呢？

因此，林鄭搞溝通平台無用，因為雙方都太了解大家的底線是不可妥協的。示威者要求先處理某些訴求，才停止運動；官方要求先停止運動才對話，跟以上撤銷關稅的條件類同。既然雙方無重疊之處，溝通是浪費時間、徒勞無功。

不同的是，中美雙方談判時有國家實權，但不少人已推測林鄭在此事上已被架空，無實權。若真如此，林鄭就沒有任何東西可與對手交換，所以對話是對話，不是談判。有人提出在和平佔中時林鄭也與學生對話，但對話完不止毫無讓步，對話的學生後來相繼入獄。難怪未有對話前大家早已看淡對話，甚至稱之為陷阱。「冷氣軍師」及「連登仔」堅持五大訴求的底線，不作對話，視之為上策。

End game兩大情况

那麼，如何end game？

一個情况是其中一方捱不住。中美貿易戰，兩個泱泱大國都有大把本錢去燒，恐怕還要較勁多一段時間。

在「沒有份的抗爭」裏，只要仍然有示威者前仆後繼去「挑」政府「機」，就無法end game。問題是示威者的雄心、人力和資源還可捱多久。運動進行一段時間，已有數百人被捕、很多人受傷。究竟會激發更多人延續及加入，或轉變策略以更多「和理非」（和平、理性、非暴力）手法抗爭，還是會慢慢消散，仍未可知。政權方面，除非外國制裁使其利益受損，其強硬應可延續。

另一個end game的情况是形勢有變，使底線挪移。

美國明年11月總統選舉，可能是一個變數。香港的狀况，也可能在中美貿易戰裏成為籌碼。香港是獨立關稅區，享有零關稅的優勢，也是中國的最大外資來源。基於香港多年建立的優良法制及營商環境，以及對資本的保障，同時能通中國大陸，外商願意投資香港發展業務。

中國要走向國際，須靠香港做人民幣國際化，國企、民企在香港上市，還有在美國知識產權要求下，要靠香港做科技轉移。香港機緣巧合地在兩大巨頭博弈的狹縫間佔有一小小席位，作為大灣區龍頭，如果獨裁政府抓太緊，令外資失去信心，其實只是「攬抄」。因此，在「沒有份的抗爭」裏，若政權去得太盡，把香港優勢摧毁，只會令中國在貿戰承受的負面影響雪上加霜。

示威者一方，變數也大。究竟有什麼因素繼續凝聚運動？有學者嘗試用模型去解釋集體運動在何等條件會成功、何等條件不會，其實很不容易。個體對於局勢看法的改變，收集起來將影響集體決定。個體接收及理解不完全資訊作出的行為決定，是很難預計的，所以有人認為很快會完，有人認為斷斷續續可以持續很久。或者說一開始運動為何形成，要找到好的解釋，已經不容易。所以要知道在何等條件下會「散水」，亦很困難。

（編者按：文章標題為編輯所擬，來稿原題為「如何end game？」）

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師