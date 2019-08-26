與民對話 官員須有實質回應（文：鄭銘禧） (09:00)

構建平台的想法，是參考了今年1月法國總統馬克龍在持續多月的「黃背心」示威後設立的全國大辯論，透過多場公眾論壇和網上問卷讓市民表達意見。政府增加和市民對話渠道本身值得支持，惟溝通的最終目的是匯聚民意、改善施政，而非純粹為溝通而溝通。如果溝通有名無實，並無可見的結果和實際改變，那除了能讓政府可樣板主義式（tokenism）地顯示其有與市民溝通外，對修補社會撕裂只會是徒勞無功。正因如此，馬克龍就收集到的公眾意見，在4月亦提出了一系列新措施。

由此可見，要達至溝通的目的，最重要的是官員有心以行動作出實質回應。就此，筆者對於林鄭溝通的誠意和態度，頗有保留。撫今追昔，林鄭過去已多次表示她將以「謙卑」的態度聽意見。這些論述，最先可見於其2017年競選政綱中。而在今年1月林鄭為收緊長者綜援資格措施辯護時，亦曾稱會提醒自己要「謙卑」和「擺脫精英主義」。無獨有偶，她在6月15日宣布暫緩修例時，再次許下同一承諾。

很可惜，林鄭在承諾之後往往故態復萌。多月過去，一波又一波演變成暴力衝突的示威浪潮，令香港局勢急劇惡化。林鄭作為行政長官，在這段時期的職責好像就只有譴責暴力。敢問可有一實在例子見到她「謙卑」面對市民？難道她的「謙卑」，就是把示威者包裝成在社會中「無份」的人（no stake in the society）？又或是每次在記者會，遇到一眾記者的尖銳提問就拂袖而去？

平心而論，社會對現在所設立的平台，普遍抱懷疑態度，亦無可厚非。如果連留下回答記者問題，藉此向公眾解釋你的看法也不情願，另一邊廂卻提出構建對話平台，試問如何叫人相信你是真心真意？

為港尋出路 首要林鄭虛懷若谷

假使示威者接受林鄭釋出好意，參與對話，對話內容亦是另一疑問。現時，撤回《逃犯條例》修訂和成立獨立調查委員會，可謂是社會最大公約數。在這兩項訴求都未有回應下，筆者實在想不到有何其他話題可作討論，對話最終或會淪為各說各話的環節。如果希望溝通是有建設性的話，林鄭可在對話平台設立初期，透過平台多向社會解釋拒絕答應的理據，至少能紓緩公眾的不滿情緒。此舉不但能令市民更接納平台，亦能為平台往後的對話鋪路。

歸根究柢，如果林鄭是有意為香港找出路，最重要是從態度開始改變施政風格，做到真正的虛懷若谷。筆者衷心希望對話平台不會只是形式上的溝通，而是在對話中有實際回應。展示誠意並不是行政長官說了算——市民大眾不但聽其言，更着重的是觀其行。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「論構建對話平台的目的」）

作者是香港大學社會科學（政治學）及法學5年級生