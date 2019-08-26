重建信任 勝於對話（文：程騰歡） (09:00)

6．9大遊行一天後（6月10日），特首林鄭月娥會見傳媒，在開場發言時說：「大家試想想，我們現時只是與20個地區簽訂了逃犯移交協定，只要有一些罪行發生在其他地方，而犯罪者逃離該地來到香港，我們完全沒有法律基礎來處理；更可以說香港與鄰近，既是我們的鄰居，包括內地、澳門和台灣，不單沒有任何法律基礎可以進行逃犯移交，我們亦不能夠在刑事方面進行一些互助。這個事實上是制度的一大缺陷，特區政府不可以視而不見。」（註1）

十分遺憾，上述並非事實，因為逃犯條例和長期移交安排是互補的，逃犯條例正正適用於與香港沒有簽訂長期移交協定的地區，但不包括中央人民政府，或中華人民共和國的任何其他部分的政府，或中華人民共和國的任何其他部分（註2）。特首把香港與內地、澳門和台灣沒有法律基礎移交逃犯，僭建到香港與「其他地方」（即沒有與香港簽訂長期移交協定的地區）「完全沒有法律基礎」來處理逃犯移交，是歪曲事實。市民不信任特首，完全可以理解。

特首堅持己見，完全漠視6．9大遊行的唯一訴求（撤回修例），執意如期（6月12日）在立法會恢復二讀逃犯條例修訂草案，引發抗爭升級。為了阻止立法會通過修例草案，示威者發起6月12日在金鐘整天抗爭。他們意識到和平抗爭無效，有些激進的示威者甚至不惜以身試法，誓要阻止立法會開會，令特首的部署落空。最後，立法會宣布取消6月12至14日的立法會會議。

尋根究柢 才能有效止暴制亂

為什麼和平示威無效？抗爭升級，特首是否有責任？如果特首有責任避免抗爭升級，她是否做過任何相關的實質行動？要「止暴制亂」有效，首先要尋根究柢，才能免於治標不治本。

6．12衝突後，特首當晚作出必須的反應，譴責暴力衝突。另一方面，6．9大遊行的單一訴求，已隨着情况轉壞而變成五大訴求（撤回修例加上另外四大訴求，其中包括成立獨立調查委員會）。特首在3天後（6月15日）才回應，宣布暫緩修例工作。示威者剛剛提出五大訴求，就算特首在6月15日宣布撤回修例，相信也不能滿足示威者，何况只是暫緩修例。特首再一次落後形勢。

兩步措施 重建信任

另外，暫緩修例暴露特首的弱點。暫緩修例讓特首可隨時恢復二讀修例草案，但示威者不信任特首，又怎會接受暫緩修例？之後特首把「暫緩」修例演繹為「停止」修例，讓草案一年後「自然死亡」，甚至進一步宣判該草案「壽終正寢」，始終是特首一廂情願，示威者一再拒絕，顯示對特首極不信任。特首必須明白：挽回信心的不二法門是實際行動，例如踏實地依照立法會《議事規則》撤回修例草案，徹底地消除恢復二讀草案的疑慮。

經過兩個多月來的糾纏，希望特首明白，關鍵是重建信任，而第一步是依法撤回修例。這一步也同時完全回應示威者的第一大訴求，說明不需要先重建信任，才回應訴求。

兩個多月以來，除了把「暫緩」修例演繹為「壽終正寢」外，特首只是不斷譴責激進示威行為和重複拒絕示威者的訴求。紛爭由特首引起，但她的回應卻十分消極，令雙方的分歧愈閙愈大，失去共同基礎，互不信任。現在必須重新建立共同基礎，讓政府在此基礎上收窄分歧和建立互信。但建立共同基礎不易，收窄分歧和重建信任更難，政府必須採用合適的方法。

為了消除示威者對特首的戒心，特首應該成立一個獨立調查委員會，讓獨立委員會為雙方建立共同基礎。共同基礎包括整個修例風波的前因後果：政府提出修例的所有原因、政府提出的修訂是否最合乎香港的利益、警民衝突中警方的責任、示威者的所有動機、外部勢力的重要性……不能盡錄。獨立委員會的具體調查範圍須經社會討論，方可落實。

重建信任的第二步，是先成立獨立調查委員會，目的是為雙方建立共同基礎，讓政府可在此基礎上努力收窄分歧。如果特首堅持先重建信任才回應訴求，是本末倒置，因為成立獨立委員會是訴求之一，拒絕此訴求只會令政府沒有基礎收窄分歧、重建信任。

請特首勿再固執

特首在8月20日公布：「馬上展開工作，去構建一個對話平台……為今日的香港尋找出路。」今日的香港，已因特首的固執而重創。請特首勿再固執，馬上踏出第一步（即撤回修例）。如果特首願意走到第二步（即成立獨立調查委員會），相信已可「止暴制亂」。到時社會開始回歸理性，讓雙方以理性處理餘下3個訴求，香港又可重新上路。

註1：特首的原本發言，收錄在官方發布的影片（https://isd.wecast.hk/vod/?id=9693），影片時間為04:38至05:23

註2：《逃犯條例》原文見https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap503

作者是香港大學經濟及工商管理學院副教授