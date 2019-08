暴力為什麼會一再發生（文：嚴飛） (17:00)

在宏觀層面上,暴力呈現出群體之間的衝突形式,暴力性社會衝突的規模愈大、程度愈深,就愈受到關注,所以那些局限於小範圍或者未導致血腥暴力的衝突就很容易受到忽視。另一方面,在微觀層面上,群體、社會、國家的衝突包含着個人間的衝撞,而且某種程度上是由集中爆發的私人間對抗和矛盾組成,構成了大型暴力衝突的基礎,因此從社會關係變動的層面去探討暴力形成的原因,可以幫助我們更深入的了解暴力中的個人,窺探人性在其中的角色。

暴力無法消除的原因

暴力所帶來的危害大多人都知道,但是為什麼暴力還是會一再發生,無法消除呢?

這裏面,至少有3個方面的原因。

第一,暴力是一種身分認同。已故的哥倫比亞大學社會學家查爾斯.堤利(Charles Tilly)在《集體暴力的政治》(The Politics of Collective Violence)一書中指出,集體暴力是社會互動的一個片段。暴力的具體產生機制是:社會關係的互動產生出社會身分的邊界,「我們—他們」是二元對立的,有着清晰的邊界。當這樣的邊界被不斷強化和刺激時,暴力情景就被建構,進而引發衝突和集體暴力。

這其中,身分認同起到了重要的動員和催化作用。諾貝爾經濟學獎得主阿馬蒂亞.森(Amartya Sen)在《身分與暴力》(Identity and Violence)裏就明確指出:「身分認同可以殺人——甚至是肆無忌憚地殺人。在世界範圍內,因身分衝突而孕育的暴力似乎在愈來愈頻繁地發生。」當人們將自己所屬的群體與其他群體比較時,就有可能因為相對的剝奪感所導致的不平等狀况而產生對立和相互怨恨的身分認同。如果對立的身分認同再和特定的意識形態、價值取向聯繫在一起,譬如宗教的因素、價值觀的差異,就會引發歧視或偏見,甚至滅族的屠殺。

第二,暴力是一種從眾和模仿。一方面,人們害怕暴力的發生,在暴力面前充滿了緊張和恐懼,而不是憤怒,因此人們面對暴力的第一反應不是渴望,而是逃離。但群體共同情感、目標和文化取向的存在,在一定程度上消解了這種對暴力的緊張,讓人們在集體的狂熱中獲得一種安全感。在暴力的浪潮中,施暴者可以辯解說,「我並不是唯一一個施暴的人,我不是捅第一刀的人,也不是捅最後一刀的人」——正如同你永遠不知道壓死駱駝的最後一根稻草是什麼。

另一方面,個體的模仿欲望和從眾心理也會使人們參與到集體暴力當中。人是社會人,會受到其他個體行為的影響。個體處於群體之中很難有自己的想法,他們害怕在群體中被孤立的感覺,所以寧願放棄自己做出選擇的自由來順從集體意願。為了得到他人的認可,他們會模仿其他個體的行為,從而使自己不受到排斥,與大家保持一致。用《烏合之眾》這本書的作者古斯塔夫.勒龐(Gustave Le Bon)的話說,民眾是盲從的:「一個人沉浸在群體中一段時間後很快會發現自己,要麼是由於群體彷彿有磁性的影響,要麼是由於其他一些原因造成我們是無知的,在一個特殊的狀態下,很像一種類似於迷戀的狀態,被催眠的個體發現自己在催眠者的手中。」

第三,暴力是一種劇場式的表演。大多數個體之間的暴力除去開始的言語攻擊與最後的收尾,只能持續很短的時間。然而,如果有觀眾在場的話,一切就變得迥然不同。譬如,蘭德爾.柯林斯提出了「暴力隧道」(tunnel of violence)的傳遞之路的說法,即暴力大多發生得十分短暫和有限,如果有足夠的社會支持,暴力就有可能會在時間這一進程中得以延展,在這種情况下,觀眾實際上轉變成為了隧道的建設者。當有觀眾圍觀時,處在暴力舞台上的演員會變得騎虎難下,從而愈加激動、鬥志滿滿,抓住表演展示的機會。同時,處在聚光燈之下的矚目感會吸引更多觀眾不甘心只做配角,而是主動參與到暴力之中。陳凱歌電影《霸王別姬》後半段裏所呈現的對程蝶衣和段小樓的文革批鬥場景,就是在廣場中心、眾多觀眾的矚目下進行。紅衛兵小將的批鬥更像是激烈的表演與暴力行為的展示,伴隨着觀眾的高呼與應和而愈發高漲,並逐漸有人加入到暴力之中,體驗站在舞台中心享受話語權與關注度的優越感。

懲戒「惡人」可否避免暴力

暴力隧道也可能會從一個情境延展到另一個情境,誠如蘭德爾.柯林斯所言,「沒有暴力的個體,只有暴力的情境」(Not violent individuals, but violent situations)。娛樂型、榮譽性暴力表演就是將暴力放置在一定情境裏從而將其轉變成有組織的暴力儀式,使暴力雙方的注意焦點轉向周圍觀眾,從觀眾的圍觀和支持中吸取情感上的力量,從而化解緊張和恐懼情緒。這種暴力表演的觀點與美國社會學家,符號互動論代表人物戈夫曼(Erving Goffman)的擬劇論理論(dramaturgical theory)不謀而合——整個社會就是一個巨大的舞台,社會角色根據社會規範的設定穿梭於前台與幕後投入自己的表演,並為了博得觀眾的掌聲而興致勃勃地投入其中,愈演愈興奮。

也許有人會問,既然暴力對於社會秩序的破壞力如此之大,我們是否可以通過懲戒所謂的「惡人」來避免暴力呢?

答案倒未必。因為很多時候,暴力就發生在我們的身邊,發生在我們的眼前,發生在我們熟知的人身上。

波蘭裔美國歷史學家楊.格羅斯(Jan T. Gross)在其代表作《鄰人:波蘭小鎮耶德瓦布內中猶太群體的滅亡》(Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland)中,描繪了二戰時期波蘭小鎮上的一段暴力歷史。1941年7月的一天,波蘭小鎮耶德瓦布內中的一半居民謀殺了另一半居民——小鎮中1600名猶太人中僅有7人倖存,他們被各種殘忍的暴力方式所殺害,溺斃、燒死、棍打……而殺害他們的,不是二戰中罪惡的納粹分子,而是真真實實與他們有過交集的熟人,他們的鄰居、鄰人。

在屠殺發生以前,波蘭人和猶太鄰里之間關係友好,「鄰里之間的互動和聯繫十分頻繁」。然而這種被描繪為「田園牧歌」式的景象,卻被德國納粹和蘇聯交替控制的動盪局勢所打破。在不同的軍隊武力控制之下,原本長期潛伏的民族情緒異化地發泄、群體衝突集中爆發,便演變成了不可逆的種族屠殺和民族情感傷害。

暴力的歡愉 導致暴力的結局

雖然格羅斯認為「大屠殺過程中的每一個片段都有其獨特的情境動力學;在每一個片段情節中,其場景中的不同演員都會做出許多特定的、獨立的判斷」,但我們不難在其中找到促使普通居民共同完成一場大屠殺的法則:在政治信號瞬息萬變、不斷波動的大背景下,過往穩定平衡的鄰里和睦的關係被打破。而當鎮長號召所有波蘭人在廣場集合清剿猶太人時,無論這些波蘭人過去對於他們的鄰人採取什麼樣的態度和立場,他們在當下已經身處波蘭人的共同體中,「波蘭人」的身分認同在廣場上受到鞏固,沒有一絲重新認識「鄰人」身分的餘地——在以「滅亡猶太人」為目標的群體行動中,沒有人會試圖拯救「我們的鄰人」。

發生在波蘭小鎮上的場景我們何等熟悉。在風起雲湧的運動中,只有認同並且積極參與到暴力之中,才能夠得到認可,享受制度限制下可獲得的最大利益。這其中,對於施暴者來說,暴力是施加於他人的權力;而對於被施暴者而言,暴力是可能讓自己免於暴力的途徑。在這種激勵機制的驅動下,暴力由此被響噹噹地視作正確。

莎士比亞有句名言:「這些暴力的歡愉,終將導致暴力的結局。」(These violent delights have violent ends.)暴力在我們的記憶深處,留下了永遠抹不去的創傷,並深遠地影響到人和人之間的親情、友情以及信任。

所以,避免社會示範,避免暴力叢生,應該是我們的社會發展和前行的基本共識。

作者簡介:長期為兩岸三地的報刊媒體撰寫文化評論及書評

(原文刊於2019年8月21日明報世紀版)