大軍壓境（文：陳景祥） (09:00)

不說自明，可快速鎮壓動亂的方法，是從內地調動強大的武裝力量來港協助平亂。而內地可能「出兵」的警示，透過大陸官媒從 8月初即不斷發放：「八一建軍節」短片在軍操中喊出「後果自負」；8月10日內地媒體引用一段視頻，指當天不少深圳市民拍到武警車隊在深圳集結的畫面；8月12日新華社報道廣東公安夏季大練兵，行動名為「深圳亮劍」，報道指現場所見有1.2萬警力整齊集結，海陸空警種齊齊上陣。

更「可靠」的消息來源，是美國總統特朗普8月13日Twitter帖文，指美國情報顯示「中國政府正調動軍隊往香港邊界」，並附上影片，顯示解放軍軍車在深圳行駛。頻密的武裝力量調動、部署、演練，信息十分明確，就是針對香港街頭暴力衝突發出最後通牒。有用嗎？大家上周屏息靜待的是8．18大遊行是否會再來一場「大龍鳳」。如果衝突激烈烽煙處處，而警隊又窮於應付，顯示「最後通牒」收不到預期效果，大陸派遣武裝進入香港的機率就會大增。結果是8．18示威平靜度過。

走錯一步回不了頭 必須三思

不論是動用解放軍還是調派武警入城，結果都一樣：香港將會「玩完」。即使如梁愛詩所言，動用解放軍香港仍是一國兩制，但「平亂」後的一國兩制已是另一版本，香港也是另一種狀態下的香港，已無法「回到從前」！

回歸以來北京過問港政主要是利用人大釋法，循憲制層面鎖定北京的意圖，循法入治，以法律形式指令港府執行。至於具體政務和政策，則由北京在背後操盤，港府在台前推行，中央盡量不直接出手。

但動用武裝在港平亂則不同，屆時將會由人大常委會頒布緊急狀態（也可以由港府請求中央協助，但我相信政府內沒有人願意這樣做），武裝力量由中央直接指揮，香港的管治等於由特區政府轉移到武裝力量手中。覆巢之下，一國兩制豈能繼續生存！

武裝進駐後，一定要配合戒嚴宵禁，取締任何集會遊行示威。公共秩序雖可恢復，但對港人來說，這已不是一個我們慣常生活的自由環境。對國際社會而言，香港已不再是一個開放的國際城市，香港將會元氣大傷。

調動武裝協助平亂，應在什麼時候退場？退場後如果「暴亂分子」又再搞事，武裝是否又要再來？問題很多，但可能都沒有答案。可以肯定的是，中央動用武裝來港平亂應是最後一招，而這一招毫無疑問會改寫香港命運，告別當年對港恢復行使主權的初心。一子錯，滿盤皆落索。走錯一步，就如過河卒子，回不了頭，必須三思。

攻城為下 攻心為上

說過了，一國兩制不是北京說了算，香港的特殊地位需國際認可和支持。北京的對港政策是基礎，國際社會的信任則是先決條件。武裝進駐後西方國家肯定會譴責、杯葛、制裁，香港的國際聯繫和網絡將戛然終止，特殊地位沒有了，香港和內地一個普通城市又有什麼分別？

有人說「平亂」後可以從頭再來，西方資本主義一切向錢看，只要有利可圖，它們將會重回香港。問題是失去了國際聯繫的網絡，香港金融市場和國際樞紐地位又怎能維持？要說清楚的是，香港的國際聯繫優勢在西方世界的資本主義國家，北韓和俄羅斯等都幫不上忙。

攻城為下，攻心為上。當前的反修例風波對香港是一場大危機，對北京則是一次大考驗，勝負關鍵是看誰能爭取到民心。到了重要關頭，決策上一定有鷹派鴿派。前者慷慨激昂，有不惜一戰的決心，通常令人覺得是積極勇進。後者則思前想後，希望避免「寧為玉碎」，予人印象往往是怯懦窩囊。支持中央動用武裝來港平亂的，除了鷹派，還有街頭抗爭中的「攬炒」派。他們也期望武裝清場一幕，可令香港和大陸成為世仇，再無轉圜餘地。在這一點上，鷹派和「攬炒」派其實是一致的！

是否動用武裝平亂，應要回溯到修例風波的起源。林鄭月娥政府提出修訂《逃犯條例》之初，民間有不少反對聲音，民陣也組織了兩次反修例遊行，但人數不算多，說明了民情並不特別關注，更未轉向激化。事態急轉直下，是6月9日大遊行（號稱100萬人）後，政府仍堅持去馬如期二讀，才觸發民情洶湧，認為政府死不悔改，只計算議會內「夠票」通過，完全不理會民意民情。從這個時候開始，港人除了反對修例，更把事件升級為針對「制度暴力」，歸咎特首不是民選產生，故此可以為所欲為……後續的事態發展也毋須再詳述了！

釀政治風暴 港府無人需負責？

港府和中央雖然都強調反修例抗爭性質已生變化，不再是為了反修例，而是想衝擊政府管治；北京則一而再力陳街頭抗爭背後有外國勢力插手，屬「顏色革命」，再進一步發展成「恐怖主義」活動。定性不斷升級，但示威遊行仍能號召大量群眾，難道可以說這樣數目龐大的港人都認同或支持恐怖主義？

只要稍了解一下民情，就知道「大多數」港人不滿的是港府處理反修例風波的手法。「大多數」如果要量化，可以做民調印證，我認為結果將會證實「大部分人不滿港府處理手法」的「猜測」是正確的。

國泰航空兩名高層因處理違規員工不當而辭職，這是問責的基本倫理。商業機構要問責，為何港府行「問責制」，反而面對一場人為的政治大風暴時可以無人需要負責？港府對問責的要求是否連一家商業機構都不如？

中央可以動用武裝協助平亂，也可以貫徹問責精神，撤換官員以平民憤。兩者衡量，哪一個方法對港更有利？以中央的智慧，應該可以明智決定吧。

作者是資深傳媒人