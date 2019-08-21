我們都是香港人（文：曾俊華） (07:31)

要坦白承認香港病得很重

有朋友告訴我，因為近日的社會紛爭，有一批小朋友開始擔心，開學之後他們會被同學排斥，沒有人願意和他們玩耍，沒有人願意和他們說話，甚至遭到欺凌。他們低頭做人，最害怕的就是「見家長」。因為他們是警察的孩子。

另一方面，我又見到很多年輕的示威者被標籤為失敗者、「廢青」，上街只是因為「買唔起樓」，彷彿他們的價值觀就只得物質。他們真的如此嗎？還是我們這些擁抱物質主義的上一代強加給他們的？我們是否一直對他們的追求視而不見呢？

是的，我們要坦白承認，香港病了，而且還病得很重，病到每逢周末我們就會心驚膽戰。為什麼我們會走到這個地步？這是一個非常嚴肅和複雜的問題。

只有真相能讓香港重新上路

香港如今的局勢好比一團混亂的死結。想要解開這個結，若用蠻力去拉扯兩端，只會讓這個結愈纏愈緊。我們必須有耐心，細緻靈巧地去梳理那一團糾纏不清的線索。如果真想要做到這一點，兩端都應該先放手，緩一緩，我們需要時間去梳理死結。沒錯，大家都要給大家一點時間，接下來才能逐漸看清楚真相，才能明白香港這場危機的來龍去脈。

我們有權知道真相，而只有真相，才能讓香港重新上路。但我們同時還要有心理準備，真相有時候可以非常尖銳，讓人刺痛。它可能會讓我們每一個人都覺得不舒服，覺得很難接受。於是這段可能十分漫長的治療過程，就來到最考驗我們香港人的時刻了。我們是要繼續互相指摘，還是願意放下仇恨，重新對話？我們是非要把對方逼到無路可走的困境？還是願意再付出多一點，彼此寬恕，然後和解？

首先，請千萬不要誤會，這不是一場戰爭。這裏沒有死敵，有的只是家人。我們大家有不同的年紀、不同的職業、不同的身分，還有不同的政治信念；但我們都是香港人，是住在同一屋簷下的一家人。這是我們之間最基本的共同基礎。

否則的話，硬要分穿黑衫或白衫的不是香港人，又或者穿制服的不是香港人，那就好比把一面原本好好的鏡子打碎，剩一地碎片，而每一塊碎片都尖利得可以讓人割傷淌血。

既然我們是一家人，我們就有可能做到那最難做的事：寬恕與和解。教宗方濟各曾說過：「寬恕，不僅能拯救分裂的家庭，還能使我們讓社會變得沒有那麼無情和殘酷。」寬恕並不容易，它會讓人疼痛；但痛完之後，傷口卻能得到癒合。至於另一邊，則是非常殘酷而且看不到盡頭的仇恨循環。我們願意選擇哪一邊呢？和解，也絕對沒有表面看起來那麼容易，它其實是對我們氣量的挑戰。黑白以外，我們能不能容許香港有不同顏色？這座城市究竟是一道光譜寬闊的彩虹，還是只有雙色甚至一種顏色的頑石？

不錯，過去兩個月香港確實發生了很多事，讓大家都心如刀割、悲憤莫名。但我懇請大家記得印度聖雄甘地留給我們的寶貴教誨：「以眼還眼，只會讓天下盲目。」

大家有沒有看過電影《甘地傳》？它的結尾特別讓我感動。當時甘地為了制止印度教徒和穆斯林之間的殺戮，絕食到了奄奄一息的地步，使得很多本來被仇恨蒙蔽雙眼的群眾深受感動，紛紛來到臥在病牀上的聖雄面前，丟下武器。這時候，一名雙目血紅的印度教徒卻帶來一塊麵包給甘地，請他停止絕食，同時嚎啕大哭，說要把地獄留給自己。為什麼？原來這個男人，曾經按着一個穆斯林小孩的頭狠狠撞到牆上，把他活活撞死。甘地問他為什麼要這麼做？他說，自己的孩子被穆斯林殺了，他要報仇。甘地慈祥地安慰他，告訴他有一個不用下地獄的辦法，那就是去找一個父母在動亂中被殺害的穆斯林小孩，然後把他當成是自己的兒子，好好撫養成人，並且確保要把他養育成一個光明正大的穆斯林。

寬恕和解愛 能讓我們煥發新生

寬恕、和解、愛，這麼好的意念，真正實行起來就是這麼困難，需要很多很多的勇氣。但是同時，它們的力量卻真是巨大到不可思議，這種力量能夠讓我們煥發新生，讓我們這座城市變得更加偉大。我們做得到嗎？我相信可以，因為這裏是香港，我們是香港人。

作者是前財政司長