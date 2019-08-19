多重標準 終究令執法困難（文：鄭立） (09:00)

現在已去到政府的不少慣性支持者都難以忍受警方的行為，况且，客觀來說，警方近期行動並沒有令動盪平息，反而進一步刺激了更大的反抗，形成了惡性循環。

比起各種有爭議的警方行為，真正巨大的問題是香港的執法系統已陷入多重標準。元朗出現大規模無差別襲擊市民事件，到現在為止，被捕的人非常少，被控的罪名也頗輕。相比之下，市民的抗爭行為卻被控以重罪。

有學生去買觀星筆被說是攻擊性武器，但同時有人拿着豬肉刀在街上指嚇他人，卻安然無事。荃灣、北角都分別有途人被黑社會襲擊，更有人被斬傷見骨，卻完全沒被有效處理。

更不要說個別警察的暴力行為。香港的法網，像是在遇到某些群體時會自動消失，法律對某些人非常嚴苛，但卻極端縱容另一些人。多重標準已成常態，今天大錯已成，香港執法機關的公信力已走向崩潰，難以挽回。市民感到執政系統是對自己的威脅，而不再覺得這能保護自己。

因此，不論今天的抗爭結果如何，或者在何時結束，警方日後的工作會變得非常困難、低效。

執法與治安 非單靠警力可達成

市民普遍對警察不信任與反感，當然不等於他們會挑戰警方與犯法，畢竟也會害怕法律制裁；但是消極的不配合和不幫助警方，就應該難免了。市民對警方排斥反感，見到事情也會傾向避免舉報、同情疑犯；當需要他們做證人或落口供時，也會走向隨便、草率，不願意花時間；警方要求資訊時，避開或支吾以對，甚至是離遠看到警方就視之為「瘟神」，自己閃開，甚至有心誤導警方，製造更多麻煩——如此警方做事又怎可能順利？

香港的執法與治安，並不是單純靠警力就可以達成。市民與警方長期的互信，才是香港治安的基礎。當市民普遍不信任、不喜歡警方，對警方的態度不是敬愛而是畏懼，警方就會被孤立。即使再多的人員和裝備，以及權力，都不可能彌補這種損失。

要改善警民關係，必先從根源開始，將多重標準重新統一，不是統一標準嚴拿，就是降低標準放寬。如此，雖然市民不會立即對警方回復好感，但至少撒下了正義的土壤。若多重標準持續，這將會有萬劫不復的結果。

作者是專欄作家