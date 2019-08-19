憤怒之夏——香港人不滿些什麼？（文：趙永佳、沈國祥、葉天生） (09:00)

究竟這個憤怒之夏，除了焦點的反修例之外，又有什麼其他因素點燃港人怒火？這裏我們用一個極有價值的長期追蹤研究，來嘗試說明這場運動的背景因素。

此調查由港台《鏗鏘集》委託中大香港亞太研究所電話調查研究室進行，該系列調查由2001至2019年共進行19次，每次於5月下旬至6月進行，以電話調查方式隨機抽樣訪問約1000名年滿18歲市民，但2001年的問題和以後不盡相同， 因此未被納入長期趨勢分析。調查中每條問題都有正面、中立、反面3個選項，主要顯示他們對某範疇「滿意、普通、不滿意」。亦有如言論自由方面，答案為「大咗、一樣、小咗」。

最新的調查於今年6月11至18日進行，共訪問了1002人。因調查期間為運動爆發初期，應可以顯示運動出現的背景因素。我們撰寫本文時，蒙港台電視部授權使用調查數據進行分析。

各政策範疇不滿率飈升

今年調查涵蓋12項政策範疇，圖1按照被訪者表達不滿或其他負面評價的比例由高到低排列，首3項為港人治港高度自治、教育、特首表現。如圖1所示，相對去年，各項指標不滿比例均飈升。其中最明顯的莫過於對特首林鄭月娥表現的評價，由去年27.8％，為所有指標的倒數第三，跳升至今年第三高的58.2％。而對港人治港高度自治和教育的不滿，都逾60％。相對最「滿意」的則是社會福利、政府廉潔度。

港人對政策不滿 屬跨世代現象

我們亦將不滿程度最高的5個範疇，於圖2按年齡組別分析，結果明顯反映世代差異。年輕組別（18至29歲）的不滿程度遠高於其他組別，在教育、言論自由、港人治港高度自治3項，均逾75％。其次為30至49歲組別，約在60%以上。不過，就算是相對不滿度較低的50歲或以上組別，也有接近或超過50％被訪者表示不滿。這顯示了這個夏天，港人對政策的不滿，雖有年齡差異，但也可算是跨越世代的普遍現象。

為說明民怨的長期趨勢，我們選取了較有代表性的3組數據來為大家介紹。

第一種模式就是對歷任特首的負面評價。首先在董建華時代的2003、2004年是一個高峰，曾蔭權上台後大幅改善，然後在2008年後又再惡化。直至梁振英時期2015、2016年升至高位，2018年林鄭「大和解」初步成功，負評降至曾蔭權時代水平，最後今年夏天又反彈回梁振英時期的高位。當我們將數據分為年輕及年長者兩組，可見到在董建華時代，不同世代的評價基本相似；對曾蔭權則是較年長者更為不滿。但在梁振英時期開始，就變成年輕人帶動不滿情緒。調查的大部分指標如政府表現、民主發展、言論自由、房屋政策等都呈現這種長期趨勢，大概反映了市民對歷屆政府的不同反應。

林鄭政府投放教育資源 青年不領情

另一種模式出現在對教育政策的不滿。很清楚的一開始就已出現較高水平，而且不同年齡被訪者相距不大；直至梁振英時代，中年或以上群組仍穩定，但年輕組別就有更多人表示不滿，尤以近兩年為甚。過去兩年林鄭政府對教育投放很多資源，無奈青年不領情。

最後一種趨勢就是社會福利政策。數據顯示在董建華時代，市民不滿處於高峰期，但慢慢改善，甚至在梁振英時代，年紀較大群組裏也還是在降低。到林鄭上台，首年出現歷史性低位，然後今年又出現大幅反彈。這表明了雖然不同指標會受大環境影響，出現相似波動，但政府政策的改善到位還是會得到市民認同。反而其他政策範疇如教育和房屋，就明顯被市民覺得政府做得不如理想。

反修例運動建基於民怨升溫

這系列調查自2001年起，涵蓋特區發展及政府政策的主要面向，不但令我們了解到當下民怨所在，亦提供了長期趨勢。總結下來我們覺得有3點值得進一步探討。

首先，雖然今年夏天的民怨比去年暴升，但其實主要因為去年的數據特別漂亮。從長期趨勢看，由2008年開始大部分指標呈現的不滿度都有反覆向上的趨勢，特別是房屋政策、教育政策、言論自由、民主發展和政府整體表現方面。因此無疑修例事件令到對現屆政府的怨氣大增，但多多少少也是「打回原形」而已。不容否認的是本年度「唔滿意」政府表現的被訪者已達56.6％，是歷史性新高，超越梁及董時代，反之「滿意」的只有10.4％。雖然並非所有不滿政府表現的市民都會支持今次社會運動，更未必支持激烈或暴力抗爭行動，但也不能忽視運動的出現，事實上是建基於民怨升溫。

一直以來市民相對滿意社福政策

第二，今年增加幅度特別大的，其實除了總體性的特首及政府表現外，都集中在政治方面如言論自由、高度自治、民主發展等。民生方面政策如教育及房屋的不滿雖有增加，但幅度不是很大。這兩個是現屆政府花了不少力氣的政策範疇，基本上只是在修例風波連累下才難逃負評增加的命運。不過要注意另一個民生政策範疇——社會福利——其實一直以來都相對令市民滿意。雖然今年問卷沒有針對經濟發展的問題，但過去幾年市民這方面的負評其實都拾級而下。按此推論，究竟這次風波的深層次矛盾是經濟還是政治，可知一二。

2012年後 年輕人不滿趨明顯

第三點當然就是世代差異的問題。近幾年尤其是2012年後，年輕人對社會的種種不滿愈見明顯，反而年紀較大者的不滿比例卻慢慢下降或相對平穩。近幾年來年輕人差不多對所有面向都感不滿，這當然反映了實際情况和年輕人的客觀處境，但顯然他們的價值觀令他們對某些政治矛盾會有很大反應。不過也要注意和過去幾年不一樣，今年的不滿情緒雖在年輕人中間非常強，但中年或年紀較大的群組也在同步增加，這反映了這次風波的背景顯然是跨世代的。

雖然政府現將「止暴制亂」放在工作首位，但除加強執法外，政府不能無視運動出現的背景因素，還有就是運動出現後的新議題，例如警權（或警民關係惡化）等。成立獨立調查委員會，可能是全面了解運動背景與變化的機制。但就算現階段不適宜成立，政府也應建立一個對話平台讓民意上達、民怨降溫。

作者趙永佳是香港教育大學社會學講座教授，沈國祥、葉天生是香港中文大學香港亞太研究所副研究員