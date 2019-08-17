警嫂給孩子的信：受欺負要懂保護自己　記住我們沒有做錯 (19:57)

親愛的孩子:

最近香港紛紛擾擾，只有聽到你天真的笑聲，才得到片刻開懷，夜裡看著你甜甜熟睡的臉，才能有片刻安寧。

那天下午，你打電話給我，驚慌痛哭，原來是在家中窗口見到街上黑衣示威者經過大廈門口，我說不用怕，留在家中還是很安全的。我其實沒有告訴你，你爸爸住在紀律部隊宿舍的同事，晚上出外執勤時，家中只留下老人家和小朋友，他們家的窗也被擲破了，只得互相抱著哭，在恐慌中渡過黑夜。孩子，其實香港最近很多人都在流淚，但就如我平日教你一樣，不要顧著自憐自憫，哭過後，擦擦眼淚，便得站起來。

很快就開學了，你可能不知道，最近網上有很多仇恨的言論，要傷害警察的家人。是的，你的爸爸是警察，這是不變的事實。面對詛咒、恐嚇和暴力，別害怕，怕也沒有用。我們會否受到傷害，你會否在學校受到欺凌，沒人說得準，但爸爸媽媽會盡一切努力保護你。最近和你講完Bed Time Story後，我都加插了一番話，我知道你或多或少聽得明白。我說，我們在面對困難時，自己要堅強一點，別人欺負我們，要懂得保護自己，同時要記住，我們沒有做錯。

你若問我爸爸可不可以不做警察，我會答你不是不可以，但這份工作是爸爸所愛的工作，我們不應要求他離開自己的崗位。最近他日以繼夜的上班，身體上的辛苦還可以捱過去，最辛苦的其實是面對巨大的精神壓力。我知道爸爸並沒有忘記到他當警察的初衷，就是維持治安、保護巿民。現在警隊正是最需要人手之際，我們只能支持他，因為爸爸不會離棄警隊，我們不會離棄爸爸。

你若問我可不可以離開香港，我會答你不是不可以，但香港是我們所愛的城巿，我們不想離開自己的家。媽媽希望留在香港，和家人、和香港人共度難關，為香港努力，直至到最後一刻。我們要好好過自己的生活，想想自己可以為時局做一點什麼，無論是如何卑微，至少我們嘗試過。

孩子，在你日後長長的旅途，我希望你要始終相信愛。或者在這個敵我分明的時勢還說愛，有人會覺得很荒謬，但如果我們忘記了愛，讓仇恨蒙蔽了眼睛，再沒有同理心去明白事物的多樣性，我們的世界將會變得非常危險。忘記了愛，很快連快樂也再記不起。

未來的路，一點都不容易。若干年後，你再看這封信定必看得更明白。遇上難過的時刻，請記住，你不單要做好警察的孩子，你還要努力做好一個人。爸爸媽媽會一直守護你，守護香港。

愛你的媽媽上