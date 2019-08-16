特首問責下台 讓香港走出困局（文：蔡熾昌） (09:00)

從媒體報道，年輕人喊「光復香港，時代革命」的口號，是希望恢復香港過去比較公平和公義的制度。至於「時代革命」的「革命」，絕非推翻政府，而是改革目前政府接近禮崩樂壞的施政，與「港獨」拉不上關係，更與「顏色革命」風馬牛不相及。

中央定下「止暴制亂，恢復秩序」的策略，並強調撐林鄭、撐警，但效果似乎不彰。政府給人的印象是強硬應付示威者，看不見一絲緩和局勢的誠意，嚴峻局面沒有絲毫改善迹象。每天看到警察穿上重重的裝備疲於奔命，連家人宿舍都受威脅；看到激進示威分子破壞交通燈、堵塞道路、圍堵警署等不法行為，警民均有受傷，市民人心惶惶，令人痛心！怎樣走出這個低谷，重回繁榮安定的香港？這是困擾不少港人的問題。到今天，即使中央表態支持成立獨立委員會，全面調查修例風波，恐怕也難在短期內起到作用。

中央絕對有能力收拾香港的殘局，當局透過多方面表示決心。香港也有不少聲音希望透過解放軍介入，盡早恢復正常。這是飲鴆止渴，絕不可取！雖然梁愛詩說解放軍介入不會影響一國兩制，但你有信心嗎？深信中央是明智的，不會輕易出兵。但有兩個恐懼，令人不能完全排除這個可能：（1）六四之後，國家經濟起飛，西方國家最終伸出友誼之手，30年後成為G2（兩國集團），很可能帶給領導人一個信念——強硬手段沒有問題；（2）若香港形勢繼續惡化，甚至急轉直下，中央被迫上馬，以免被視為「只說不做」。倘如是，香港將應驗了林鄭的「玉石俱焚」，萬劫不復！

冀激進者停激烈行為 掌權者伸橄欖枝

目前情况下，筆者有兩點希望：

（1）激進分子應停止採取激烈行為，更不應做出挑釁中央的行為。你們既沒有心，更沒有力去「革命」，為什麼做出這些愚蠢行為，授人以柄？再者，這樣繼續下去擾亂市民生活，民意會很快逆轉，你們會失去本來同情你們的市民對你們的支持。當鐘擺轉向，你們的命運危在旦夕！值得嗎？有想過你們的父母嗎？請你們看看梁天琦寫給香港人的信，停一停，想一想，不要被別人利用（目前情况複雜，你們不易了解）。應從多角度思考問題，要冷靜，不要逞匹夫之勇！要看得遠，不要作無謂犧牲，不要埋葬香港！

（2）單方面要求示威者收手是不切實際的，探戈必須兩個人跳。要解決問題，掌權的人應首先伸出橄欖枝。這方面看不到特區政府有何表現，政府只是希望以大膽的措施「派糖」和改善民生。可是遠水救不了近火，而且港人對林鄭政府已信心盡失。如今已是時不與我、回天乏術。唯一可讓香港迅速走出困局的是中央——不是動用解放軍，而是妥善安排林鄭體面下台，才可以在10月1日前在港創造較好的氛圍，慶祝國家建國70周年。

林鄭是一切問題的濫觴，她也承認今次修例事件全面失敗，個人要負很大責任。時至今天，律政司長和其他官員辭職已失去撫平民情的作用，非要特首問責不可，才能令問責制不至形同虛設，才能把日益緊張的氣氛降溫。林鄭已眾叛親離、舉步維艱、威信盡失，恐怕已失去管治的意志和能力。一個不敢接近市民、終日龜縮的人，如何行使特首職務？尸位素餐，相信她本人也可能心緒不寧、度日如年。拖下去對她本人也不是好事。

林鄭離任 可「止暴制亂」

請中央妥善安排林鄭月娥女士離開特首崗位，按《基本法》讓政務司長出任署理特首，依法安排特首選舉，相信可收立竿見影之效，激烈行動馬上結束，社會和政府都可慢慢重回正軌。激烈示威行動若再進行，肯定是與全民為敵，不得人心，廣大市民一定與中央和特區政府站在一起。不發一枚催淚彈，可收「止暴制亂」之效。

或曰中央已表態堅定不移支持林鄭特首，怎好出爾反爾？相信問題不大。至今發表聲明的最高級官員是港澳辦主任張曉明，主理香港事務的中共七常委之一的韓正並未發聲，不要說習主席。很多地方留白，讓中央走出下一步。

這樣做會令中央掉面子嗎？香港未來管治會構成障礙嗎？對內地會造成不好的先例嗎？竊以為，勉強為一時面子而不做應該做的事，將來可能失去更多，智者不為。領導人站得高、看得遠，當會「自反而縮，雖千萬人吾往矣」。香港絕大部分人都是務實理性和愛國的（開放30年，不少港商和專業人士對國家出了不少力；2008年國家舉辦奧運會和當年四川大地震，港人對國家和同胞的熱愛是出自真心，有目共睹的），因此看不到將來香港管治會因此出現問題。相反，中央邁出對香港最有利的一大步，應有助人心回歸。至於對國內的影響，淺見認為，內地同胞比較認同共產黨的價值觀和權威，應該沒有問題。說到底，一國兩制是國策嘛。

強撐林鄭 對香港和中央都無好處

三國時諸葛孔明與馬謖情同兄弟，也欣賞其才華，派他領軍出守戰略重地街亭，並以大將王平協助。馬謖極具信心，立下軍令狀。怎料他剛愎自用，自恃自幼熟讀兵書，深知兵法，不聽王平勸諫，佈防失策，被魏軍大敗，失守街亭，破壞了孔明北伐大計。最後孔明被迫揮淚斬馬謖，以貫徹依法治軍的精神，軍心大振。

強撐林鄭，對林鄭本人、對香港和中央都沒有好處。時間拖得愈長，香港不安定的形勢就愈惡化！懇請中央早日帶香港走出困境。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「揮淚斬馬謖」）

作者是香港考試及評核局前秘書長