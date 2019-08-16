機場混戰（文：曾志豪） (09:00)

由於被打的是內地人，其中一個是《環球時報》記者，觸動了內地的神經，網絡罵聲一片。「藍絲」歡喜若狂，終於吹響反攻的號角。抗爭者則擔心會否經此一役，被民意「割席」，也開始爭論抗爭路線如何走下去。

先說「藍絲」部分。示威者打人當然不對，阻塞遊客出境也是不對，要指摘。不過人們會問：為什麼一個內地記者被襲便能驚動許多尊貴議員撲出來抗議譴責暴力，甚至說超越道德底線云云？而香港記者這幾個月來，遭受不知多少白衣、紅衣人的襲擊，還有警方的暴力，這些尊貴議員卻屁也沒有放一個？難道內地記者就是記者，香港記者就活該被打，無人理睬嗎？

我重申：絕對贊成要嚴懲機場打人的惡行；但同樣地，希望這些議員也用同一標準，追究襲擊香港記者的各種罪行。

還有元朗7．21白衣人瘋狂襲擊市民、記者。怎麼香港的這些「藍絲」議員都無動於中，只敷衍兩句「反對各種暴力」便完事？這種選擇性「公義」，令人作嘔。

我們也要追問：為什麼機場保安出現重大漏洞！過去幾天機場集會，明明出境check-in區域劃為行政管理區，不讓示威者進入。為何星期一的時候，這個區域突然開放？然後星期二，根據現場市民觀察，形同虛設，無人看守，也令大批示威者得以進入該區。這是機場的「誘敵之計」嗎？故意讓市民聚集，和旅客發生衝突嗎？

抗爭運動也要「休息再出發」

當然，錯最終一定要由示威者承擔，他們事後也有道歉，至少比林鄭月娥詳細、真誠。但示威者也要思考未來抗爭方向。

為什麼「和理非」（和平、理性、非暴力）的機場會變成堵塞的勇武戰場？或許因為有扮示威的「鬼」煽風點火，另一方面，示威者也希望行動升級。

他們現在的策略是：增加政府管治成本，迫使讓步。所以有人希望癱瘓機場，打擊政府運作。問題是：增加政府管治成本，真能迫使政府讓步嗎？由林鄭多次用「玉石俱焚」、「粉身碎骨」的成語看來，她早就想整個香港社會與她陪葬，才不會計算管治成本。而且任何「管治成本」，都只會怪罪在示威者身上。譬如機場停飛，究竟遊客會把憤怒不滿轉向政府的不作為？還是會直接指罵示威者呢？所以抗爭運動也要「休息再出發」，像外國傳媒所說，示威者是擁有AI（人工智能），可以不斷進化、自我完善。

作者是傳媒工作者